El experto en IA Jon Hernández abrirá la III Feria de Innovación y Transformación Digital de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar prepara la celebración de la III Feria de Innovación y Transformación Digital, que tendrá lugar el próximo 1 de octubre con un amplio panel de divulgadores y expertos en Inteligencia Artificial (IA), entre ellos Jon Hernández, que incidirán en su potencial papel transformador para el tejido empresarial de la comarca.

La jornada se enmarca en el proyecto Campo de Gibraltar en Digital 2025, y está financiada por la Diputación de Cádiz a través de su programa DipuInnova+. Su objetivo principal es acercar las últimas tendencias en digitalización a empresas, emprendedores y profesionales, proporcionándoles las herramientas y los conocimientos necesarios para optimizar sus procesos y generar nuevas oportunidades de negocio.

Un cartel de lujo para entender la IA

La feria contará con un elenco de ponentes de prestigio que abordarán la aplicación práctica de la IA en diferentes ámbitos empresariales:

Jon Hernández , uno de los divulgadores de IA más seguidos en YouTube, será el encargado de la conferencia inaugural. Su charla, "Cómo dominar ChatGPT y el Prompt Engineering", ofrecerá a los asistentes las claves para maximizar el uso de las IA generativas.

Geni Ramos , experta en automatizaciones, impartirá un taller sobre cómo utilizar la IA para eliminar tareas repetitivas y enfocar los esfuerzos en actividades de alto valor

Santiago Cosme, publicista de renombre, explorará cómo la IA generativa puede escalar negocios y optimizar campañas de marketing de forma eficiente.

El programa se completa con destacadas figuras como Iris Córdoba, directora de GSIC by Microsoft, que compartirá las tendencias digitales que marcarán los próximos años, y Gerardo Navarrete, del Google Safety Engineering Center de Málaga, quien alertará sobre la importancia de la ciberseguridad en la era de la IA.

Proyectos locales y networking

Más allá de las conferencias, la feria ofrecerá un espacio expositivo donde empresas y organizaciones radicadas en la comarca mostrarán sus proyectos innovadores. Entidades como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Indorama, Blooxfood o Agropeco, participarán con stands y en una mesa redonda para compartir sus casos de éxito en el campo de la innovación y la transformación digital.

En definitiva, este evento reunirá a más de un centenar de participantes, creando un entorno idóneo para el networking, la generación de sinergias y el fomento de nuevas oportunidades de negocio.

La asistencia al evento es gratuita, pero requiere inscripción previa hasta completar aforo a través de la web oficial: www.feriainnovacion2025.camaracampodegibraltar.com.

Con esta tercera edición, la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y la Diputación Provincial pretenden reafirmar su compromiso con la mejora de la competitividad del tejido empresarial, impulsando la digitalización, la innovación y la sostenibilidad como motores de crecimiento en la región.

Las Ferias de Innovación de la Cámara

La III Feria de Innovación y Transformación Digital se enmarca en el proyecto Campo de Gibraltar en digital 2025 que contempla una serie de actuaciones dirigidas a promover la innovación y la digitalización empresarial, en definitiva, una mejora de la competitividad de las empresas de la comarca. Estas actividades están financiadas por el programa DipuInnova+, gestionado por el área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.