“La gente estaba orgullosa de sus hospitales y eso se está perdiendo”

Leticia Blanco (Los Barrios, 1980) forma parte de la candidatura electoral de Adelante Andalucía por Cádiz después de una dilatada trayectoria en el activismo y la defensa de los derechos humanos. Blanco, doctora en Hispanismo, subraya como una de las experiencias más positivas de la campaña el poder recabar las necesidades y reivindicaciones de los colectivos sociales.

El CIS, el Centra y otros sondeos electorales pronostican una mayoría para el PP el 19-J. ¿Cómo se plantea una campaña electoral con ese escenario?

No ignoramos las encuestas, pero al mismo tiempo tenemos claro que un 30% de los electores decide qué votar el mismo día de las elecciones, de camino casi al colegio. Las encuestas suelen dar un escenario consumado, crean ganadores y buscan influir en los ciudadanos. Particularmente no miro encuestas, sino mi agenda del día, las citas con colectivos y el resto de actividades para transmitir nuestro mensaje lo mejor posible.

¿Qué argumentos emplea Adelante Andalucía para movilizar al electorado de izquierdas?

En Adelante Andalucía tratamos de hacer reflexionar a los ciudadanos sobre la influencia que tiene en sus vidas las decisiones políticas a la hora de ir al médico, llevar a los hijos al colegio… y que actúen en consecuencia. Y también buscamos atajar la abstención, que en su mayoría es de izquierdas o de personas desencantadas del sistema.

¿Adelante Andalucía se considera el único partido andaluz y andalucista?

Sí. Realmente sí. Adelante Andalucía es un proyecto que nace de un andalucismo de izquierdas. No hay nadie que nos acompañe en ese espectro político. Otros responden a sus intereses en Madrid y hay andalucistas que no hacen política de izquierdas.

¿Cuáles son las líneas maestras con las que se ha elaborado el programa electoral?

Se ha construido recogiendo las reivindicaciones de la ciudadanía y de colectivos que están en el territorio. El programa es una recopilación de demandas concretas de territorios concretos. Requiere tiempo y también aporta constantemente cosas nuevas.

Dentro de las políticas sociales, ¿cuál merece una atención más urgente en la provincia de Cádiz?

La sanidad. Es algo básico para el bienestar y afecta a las mayorías sociales. Es uno de los servicios públicos por los que más se ha peleado y también por los que se ha conocido a Andalucía. Hemos visto cómo se han ido privatizando o concertando servicios de la sanidad pública. Antes, la gente estaba orgullosa de sus centros médicos y hospitales y eso se está perdiendo.

Hace unos días, Adelante Andalucía proponía una batería de medidas en Sanidad para el Campo de Gibraltar. Comparativamente, ¿está peor la sanidad en esa comarca?

Sí. Por ejemplo, hay intervenciones y tratamientos que no se hacen en la comarca y se deriva a los pacientes a Jerez o a Cádiz, donde sí se prestan. La atención primaria o las listas de espera de los especialistas están empeorando y los datos lo corroboran.

¿Y en materia educativa? ¿Cómo valoran la situación?

Tenemos aulas con más alumnado del que deberían. Es imprescindible que se abran más líneas para tener grupos de clase en los que se atiendan cuestiones como la diversidad. La Ley de Educación, aunque es mejorable, tiene muchos elementos positivos para la atención a la diversidad, educación en valores o coeducación que, lamentablemente, no se pueden aplicar por la saturación y falta de recursos. Luego, existe el problema de la concertación. No es tan acusado en el Campo de Gibraltar, pero en ciudades como Cádiz hay un 65% de plazas concertadas y barrios enteros que no tienen acceso a un centro público. La concertación es perversa, porque fue una solución para un momento determinado que se ha convertido en estructural. Deberíamos eliminar los conciertos educativos.

¿Es favorable a acabar con ese modelo intermedio?

El dinero público debe dedicarse a los servicios públicos. Los impuestos que paga la clase trabajadora deben servir para todos. Además, las infraestructuras públicas tienen muchas deficiencias y es ahí donde deben destinarse los recursos para actualizar esos centros educativos.

"Adelante Andalucía es un proyecto político andalucista y de izquierdas que quiere llegar a Madrid”

En caso de formar parte de un Gobierno en Andalucía, ¿cuáles serían las prioridades para Adelante Andalucía?

La recuperación de los servicios públicos, la promoción de un cambio del modelo productivo que tenga en cuenta la emergencia climática y una defensa de los derechos humanos, en su mayor concepción. Sobre el cambio del modelo productivo, creemos que es la oportunidad de lograr que Andalucía tenga lo que se merece y que la riqueza se quede en nuestro territorio.

¿Qué potencialidades tiene el Campo de Gibraltar para aportar a Cádiz y a Andalucía?

El Estrecho es un enclave único, tenemos una buena base para poner en marcha el cambio del modelo productivo del que antes hablaba gracias al tejido laboral y empresarial que existe y convertirlo en un sistema más sostenible. Y, por supuesto, el Campo de Gibraltar es sinónimo de diversidad gracias a la población migrante. Población a la que cierto sector atribuye problemas como la saturación de la sanidad cuando es mentira, cuando es el sistema el que está siendo desmontado y nos afecta a todos.

La provincia de Cádiz suele tener tres zonas muy marcadas entre la Bahía, el marco de Jerez y el Campo de Gibraltar. ¿Alguna propuesta para vertebrar y cohesionar el territorio?

En principio, las particularidades de cada territorio son positivas y que se mantengan en cierto modo esas especificidades evita que se diluyan demandas concretas en la dinámica provincial. Pero, con todo, el transporte público y la movilidad debe mejorar. El tren ha tenido muy enfocada la reivindicación hacia las mercancías, pero debería también mejorar para las personas.

¿Y qué plantean en materia de turismo?

Cádiz está de moda y atrae atención y turismo, pero con una gestión errónea. Debe evitarse convertir la Costa de la Luz en la Costa del Sol. Proyectos para construir en Barbate, en el Palmar, en Valdevaqueros o campos de golf en Atlanterra no son necesarios. Debe promoverse un turismo sostenible, respetuoso y que nos diferencie como destino. Y evitarse que destinos como Tarifa se conviertan inhabitables para sus vecinos por los precios de la vivienda.

Dada su experiencia en el activismo, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en Andalucía y su evolución en los últimos años?

Hay un retroceso. La legislatura de Moreno Bonilla ha acelerado muchas cosas negativas que ya existían antes. Por ejemplo, el colectivo LGTBI ha sufrido un 8% más de agresiones en esta legislatura. Los discursos actuales de la extrema derecha en las redes inciden negativamente en la calidad de vida de todos. En cuanto a la migración, a veces me vergüenza ser europea por la criminalización que se hace de esta población sin que se ofrezcan alternativas para su integración real. Y para la mujer, hay menos recursos para atajar la desigualdad y la atención a la violencia.

¿Le hubiera gustado una confluencia completa de los partidos de izquierdas en Andalucía?

No (rotundamente). Es importante que ampliemos la cultura democrática. Frente al bipartidismo, creo que es importante que en un parlamento haya más colores. La diversidad en un parlamento es maravillosa. Y, en particular, Adelante Andalucía es un proyecto andalucista de izquierdas que quiere llegar a Madrid.