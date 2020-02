Marifrán Carazo (Valladolid, 1977) llegó hace poco más de un año a una Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio con muchos retos pendientes a lo largo y ancho del territorio andaluz. En el caso del Campo de Gibraltar, estos van desde la mejora de carreteras al desarrollo del área logística ligada al primer puerto del país, pasando por la renovación del patrimonio residencial público. Algunos de ellos acumulan lustros de retraso pero –asegura la consejera apuntando al gobierno socialista– carecían de proyectos cuando llegó a la Consejería. Carazo repasa la situación de algunas de estas actuaciones después de firmar un convenio con el Puerto y el Ayuntamiento de Algeciras para otro desarrollo muy esperado: la integración de la fachada marítima en el centro de la ciudad.

–La Junta acaba de firmar un convenio que permitirá recuperar para Algeciras parte del Llano Amarillo y convertir en zona de paseo la antigua playa de Los Ladrillos. ¿Qué papel juega ahí Fomento?

–Es un protocolo con duración de cuatro años. Ya hemos venido colaborando con el apoyo técnico del equipo de la Agencia de Puertos, puesto que son muchos los proyectos de estas características en los que ha actuado la agencia, en puertos más pequeños. Este convenio puerto-ciudad se firmó por primera vez en 2004 y ya entonces participaba la Junta; al ir a renovarlo se nos trasladó la idoneidad de colaborar aportando nuestro apoyo técnico. El convenio contempla una comisión de seguimiento para a partir de ahora ir tomando decisiones y colaborando. Pero lo realmente importante es que haya tres administraciones que suman y ponen todo el esfuerzo para un proyecto realmente importante para Algeciras.

–En la propuesta presentada se incluye un centro de innovación logística. ¿Será el mismo proyecto en el que la Junta ya había estado trabajando en los últimos tres años?

–Este es un proyecto en efecto que se inició con anterioridad y que forma parte de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) de Cádiz. Es el que está más avanzado del conjunto de medidas y proyectos que el Gobierno andaluz anterior introdujo dentro de ese paquete. Porque ese convenio de la ITI de Cádiz fue realmente una foto vacía, pocos proyectos nos hemos encontrado en marcha, encauzados y proyectados. Este era el que estaba más avanzado y va a formar parte del proyecto de ordenación de este espacio.

–En el ámbito logístico está pendiente la anunciada expansión del Área Logística Bahía de Algeciras, con la ampliación del sector San Roque. ¿En qué fase se encuentra?

–Nos encontramos en un año que va a ser determinante para impulsar este área logística del Puerto de Algeciras de acuerdo con la Autoridad Portuaria. La APBA ha consignado en sus presupuestos 2,5 millones de euros y la Agencia de Puertos contempla para 2020 otros 5 millones de euros para la fase inicial, que dará comienzo en 2020 y acabará a finales de año. Espero que en muy pocos días licitemos esta primera fase que va a venir a estabilizar el suelo de esta importante área logística. A partir de ahí, la segunda fase que nos corresponde con la Autoridad Portuaria es el proyecto de urbanización –la redacción del proyecto fue contratada el pasado año–. Cuenta con una inversión de 13 millones de euros y esperamos iniciarla a final de 2020, para dar continuidad a la anterior fase. Estamos muy ilusionados en participar en este proyecto, impulsarlo y desbloquearlo. Y con el Puerto estamos buscando distintos mecanismos para desarrollar ese área logística, que es su aliado natural para seguir creciendo. Andalucía tiene mucho futuro como centro de áreas logísticas, son once las que se están impulsando. Comenzamos con el puerto seco de Antequera, cuya urbanización comenzará este verano. También el área de Majarabique, para los puertos de Sevilla y Huelva. Y en paralelo el área del Puerto de Algeciras.

–¿Cuáles pueden ser esos mecanismos para el desarrollo de esa área logística?

–Pues creo que fórmulas de colaboración público-privada, que son fórmulas de éxito. Son las que hemos adoptado también en el puerto seco de Antequera. Tenemos que buscar socios privados que vengan a instalarse en esas áreas y en esa fórmula público-privada a desarrollar ese espacio.

–El plan de medidas frente al Brexit incluía 69 a ejecutar en el Campo de Gibraltar, entre ellas el estudio de un sistema tranviario para la Bahía de Algeciras. ¿Se ha avanzado en ello?

–Hemos empezado por esta área logística porque era el principal objetivo. Desde el primer minuto supimos que el desarrollo del área logística era una prioridad de este Gobierno. Es cierto que en el paquete de medidas del Brexit había muchos más proyectos sobre los que estamos trabajando, pero algunos de ellos son a más a largo plazo. Por ejemplo, muchos vinculados a vivienda que hasta ahora no hemos podido iniciar porque están sujetos a la aprobación del nuevo Plan de Vivienda 2020-2030, el Plan VIVE, que estamos ultimando. Me refiero por ejemplo a la mejora y adecuación del mercado de abastos de La Línea o a los proyectos de regeneración de los centros históricos.

–La mejora de la calle Bombita en Algeciras sí podrá ejecutarse ya.

–En solo unos meses hemos sido capaces de desbloquear la intervención de la calle Bombita, que era otro proyecto histórico y abandonado. Acabamos de licitar las obras, de 133.000 euros. Espero que comiencen las obras antes de verano. Otro proyecto importante que quedó guardado en los cajones tras anunciarse muchas veces es la rehabilitación de La Piñera, que quedó abandonado como los otros siete de municipios de más de 50.000 habitantes. Vamos a actuar sobre 332 viviendas, es un número importante. Después de dar luz verde a la orden sacaremos las subvenciones a particulares y ahí el papel de los Ayuntamientos será determinante para ayudar a propietarios a preparar sus proyectos.

–¿Y el proyecto de transformación de la playa de la Concha? ¿Cuándo se iniciará?

–Hemos desbloqueado también este proyecto vinculado a la ITI, que va a embellecer una zona que necesitaba de apuesta e inversión. La playa de mi barrio va a transformar la playa de la Concha y sus accesos. Estamos esperando a que el Ayuntamiento ultime el proyecto para comenzarlo. Me siento contenta, porque creo que en Algeciras, en el Campo de Gibraltar, estamos tomando decisiones importantes que ya ven la luz. La apuesta por el Puerto es determinante, sabemos de la importancia que tiene para crear riqueza y empleo. El Gobierno andaluz está apostando por el Campo de Gibraltar, aportando proyectos en el marco de las medidas ante el Brexit, pero el Gobierno de España tiene que mover ficha. Y está claro como tiene que hacerlo: con la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. Es más necesaria que nunca en un momento de incertidumbre. El Gobierno de España tiene que contar con el Puerto de Algeciras.

–¿Se lo ha reclamado a su homólogo en el Gobierno central?

–He trasladado la necesidad de mantener un encuentro al ministro Ábalos para trasladar las necesidades en materia de infraestructuras en Andalucía. Destaca la necesidad de revisar el mapa ferroviario, se han perdido conexiones, no de recibo que en Algeciras no haya una conexión ferroviaria adecuada con trenes que se estropean. En esa reunión trasladaré al ministro que es necesario que se favorezca esa conexión. El Brexit nos da a todos la oportunidad de aunar esfuerzos para salir más fuertes y que el Campo de Gibraltar sufra menos sus efectos. Solo entre todos, Administración autonómica y Estado, podemos hacer frente a esa incertidumbre.

–En el Campo de Gibraltar hay algunas carreteras muy necesitadas de intervención y también incluidas en el plan del Brexit, como la del Higuerón en La Línea, algunas en Tesorillo y Jimena o el prometido proyecto de la Duna de Valdevaqueros.

–Respecto a infraestructuras viarias se han plasmado en el plan del Brexit demandas que son históricas, pero de las que desgraciadamente no hemos encontrado ni un solo proyecto al respecto. Ojalá hoy tuviéramos los proyectos, pero tenemos que empezar por ahí. En ese camino estamos con la delegación territorial de Cádiz, en varias actuaciones en las que estamos trabajando. Este año va a ser de redacción de proyectos y buscar financiación. Ahí están el desdoble de la carretera del Higuerón y las actuaciones de seguridad vial en tramos de concentración de accidentes en la A-405, Castellar-Jimena, que es uno de los que está más avanzado. En cuanto a la variante suroeste de San Martín del Tesorillo contábamos solo con el anteproyecto, por lo que tenemos que licitar el proyecto constructivo; igual ocurre para la variante de la Estación de Jimena.

–El Plan General de La Línea está a la espera de aprobación. ¿Será rápida?

–Hace dos semanas hubo una importante reunión, en la que el Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio mostró una opinión favorable al inicio del proceso de aprobación del PGOU, que sé que es importante para La Línea. También estamos trabajando en La Línea en la renovación de la lonja para la mejor comercialización de los productos, el dragado de la bocana y la mejora de los cerramientos externos del puerto. Espero contar con los proyectos este año.

–¿Dará el nuevo plan de vivienda un impulso a la promoción pública?

–El Plan de Vivienda tiene un objetivo temporal 2030 y estamos en la fase final, creo que en este primer cuatrimestre lo aprobaremos definitivamente. En primer lugar vamos a apostar por la promoción de viviendas, sobre todo en régimen de alquiler. Hablamos de viviendas asequibles, la VPO es un concepto manoseado en los últimos años y en el que el PSOE fue incapaz de impulsar ni una vivienda siquiera en una década. Trabajamos en una orden para favorecer el diseño de estas viviendas y que se parezcan lo más posible a las viviendas libres, era una dificultad que encontraban los promotores. También seguimos apostando por la rehabilitación, también de barriadas. Hemos preparado un plan para mejorar el parque público de viviendas con 1,5 millones de euros para reparaciones en 2020.

–Antes aludió a la regeneración de los centros históricos.

–Es otro aspecto que incorpora el nuevo plan VIVE que gobiernos anteriores nunca plasmaron es favorecer la rehabilitación de los centros históricos. Hay centros históricos donde existen infraviviendas y donde también hay necesidades importantes. El de La Línea puede verse beneficiado de esa línea de subvención. También se prevé reducir la norma, procedimientos, simplificarlos para reducir tramitación, por ejemplo en los entornos de los bienes de interés cultural. Simplificar no es desregularizar, sino hacer más sencillo el urbanismo para todos. Y ayudar a los municipios más pequeños.

–¿Significa eso establecer límites más laxos para los pueblos más pequeños?

–Hasta ahora, en urbanismo se medía por igual a los pequeños y grandes municipios. Si queremos vencer la despoblación hay que ayudar a los más pequeños. La nueva Ley del Suelo va a favorecer que sigan creciendo, que la población pueda apostar por ellos, quedarse y generar riqueza. No se les puede exigir lo mismo, primero porque no tienen capacidad técnica. Se trata de facilitar la información, simplificar lo que se reclama. En muchas ocasiones al no acompañar a los ayuntamientos desde el principio estos divagaban con los informes sectoriales por las distintas consejerías, en cada mesa se les decía una cosa distinta. No hablamos de desregularizar, sí de apoyo técnico, mucha información y protocolos claros.

–¿Teme que el decreto de regularización de viviendas acabe en el Tribunal Constitucional?

–Espero que no, espero que se nos convoque urgentemente, lo antes posible, a una comisión bilateral técnica y mostrar nuestros argumentos. Nunca ha sido nuestro objetivo entrometernos en competencias que no son nuestras y entiendo que el decreto no lo hace, defiendo la legalidad de un decreto que cuenta con informes jurídicos favorables. Son más de 300.000 familias esperando respuesta a un problema histórico que pone de manifiesto que se ha mirado hacia otro lado durante muchos años, que no se ha puesto en marcha la competencia en disciplina urbanística que tenía encomendada la Junta, pero también los ayuntamientos de todos los signos. A partir de este momento todos tenemos que ser conscientes de que no podemos volver a provocar una situación como la vivida en Andalucía en los últimos tiempos. Esto no es una amnistía, es para la casuística que el decreto contempla, y desde el primer minuto estamos poniendo en marcha nuestra competencia de disciplina urbanística, fortaleciendo su papel en colaboración con los ayuntamientos. Situaciones como esta no se pueden volver a repetir.