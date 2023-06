"Marruecos trata a las personas refugiadas y trabajadores inmigrantes como si no fueran humanos"

Esteban Beltrán Verdes, director de la Sección Española de Amnistía Internacional desde junio de 1997, es profesor universitario en diversos másteres de Derechos Humanos en las universidades de Granada, País Vasco, Autónoma de Madrid y La Plata. Ha llevado a cabo más de 20 investigaciones en el terreno sobre violaciones de derechos humanos entre otros países en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Participó recientemente en un coloquio celebrado en el campus de la UCA de Algeciras para recordar los sucesos de la valla de Melilla de hace un año, tras el cual concedió esta entrevista a Europa Sur.

-Ha pasado un año de la tragedia o masacre de Melilla y aún no hay culpables. ¿Cómo ha evolucionado la situación?

-Nosotros hablamos de masacre, no es un accidente de aviación. Hablamos de masacre porque la represión duró ocho horas, fue una actuación coordinada de las fuerzas de seguridad marroquíes y las españolas, fue en un sitio cerrado y sin asistencia médica. Hubo un intento deliberado de causar daño y, por lo tanto, estamos hablando de una masacre que ocasionó al menos -porque no hay cifras oficiales- siete personas muertas y 77 desaparecidas. Además, puede ocurrir en cualquier momento porque se dan todos los elementos.

-¿Confían en que alguien responda por los actos?

-No confiamos. Por eso hay que mantener la presión. No hay ninguna investigación judicial abierta, ni en España ni en Marruecos. En España no hay ningún cuerpo, a pesar de todo lo que hubo. El Defensor del Pueblo sí ha hablado de devoluciones sumarias, 470, pero se ha limitado a eso. Aún hay alternativas, se puede acudir a la justicia europea, al marco de Naciones Unidas. Creemos que la única manera de romper con este círculo vicioso de impunidad es que alguno de los culpables comparezca ante la justicia.

Discuten repartirse los pocos que llegan, pero no discuten cómo traer de forma segura y legal a las personas que huyen.

-La UE plantea nuevamente sanciones a los países que se nieguen a acoger refugiados, hasta 20.000 euros por persona. ¿La vía económica es un buen método a ojos de Amnistía?

-La UE está discutiendo un reglamento de asilo. Tiene un componente de no resolver la manera en la que la gente llega a aquí, es decir, que no cambia en lo fundamental. Discuten repartirse los pocos que llegan, pero no discuten cómo traer de forma segura y legal a las personas que huyen. Se podría, a través del artículo 38 de la Ley de Extranjería, utilizar las embajadas para pedir asilo. En Afganistán ha sido posible y de hecho han traído a España de 2.000 a 3.000 personas.

-Se ha pagado a terceros países para la gestión fronteriza, Turquía, Marruecos… ¿Cómo afecta esto a los refugiados e inmigrantes? ¿Son una moneda de cambio?

-Hay tres grandes acuerdos en materia de migración: con Turquía, Libia y Marruecos. En Turquía hay casi dos millones de inmigrantes; y en las últimas elecciones ambos candidatos han competido por ver quien los echaba antes. En Marruecos se paga controlar la frontera y nadie pueda pedir asilo porque no existe procedimiento. En Libia se paga al gobierno que controla Trípoli, que mantiene a los inmigrantes en condiciones carcelarias imposibles de describir. Es decir, se paga para que violen los derechos humanos con impunidad.

-En Europa han existido dos grandes crisis migratorias recientes, la derivada de la guerra civil siria y la derivada de la invasión rusa a Ucrania; una produjo polémica, otra solidaridad ¿Doble rasero? ¿Por qué cree que ocurre?

-Hay doble rasero por parte de las autoridades y lo hay por racismo. No critico la reacción europea al conflicto de Ucrania, pero me gustaría que fuera la misma en otras circunstancias. A los sirios, a excepción de Alemania, los tratamos como si no fueran refugiados de una guerra. Además, las ONG que ayudan en el Mediterráneo son criminalizadas, hecho que no ha ocurrido con las organizaciones que ayudaban a los refugiados de Ucrania a huir.

-A los migrantes muertos en Melilla tampoco los trataron como debían, huían de países subsaharianos azotados por conflictos civiles o terrorismo.

-Los que murieron en Melilla eran muy probablemente potenciales refugiados. La mayoría venía de Sudán y Sudán del Sur. Por lo tanto, todavía peor porque no se les permitió pedir asilo. Es más, los días anteriores al suceso las autoridades marroquíes acosaron a las personas refugiadas. Huían de ellos.

-¿Fue un acto deliberado de Marruecos?

-No hablamos de actos deliberados. La investigación de Amnistía, que se publicará pronto, indica que hubo un acoso los días previos: quemaron sus pertenencias y quemaron sus campamentos. Esa desesperación es la que les hizo intentar saltar la valla. Marruecos trata a las personas refugiadas y trabajadores inmigrantes como si no fueran humanos. Mientras eso ocurra no se debería devolver a nadie a Marruecos, no es un país seguro.

Emigrar sin papeles no es un delito, en todo caso, una falta administrativa que no debería afectar a la libertad.

-¿Cuál es la propuesta de Amnistía sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)?

-El CIE en parte es una prisión y Amnistía defiende que no debería castigarse con la cárcel a personas que no han cometido ningún delito. Emigrar sin papeles no es un delito, en todo caso, una falta administrativa que no debería afectar a la libertad. Hay medidas alternativas, por ejemplo, dotarlos de pulseras para controlar su identidad. Se necesita una política migratoria profunda y un esfuerzo en desoír los cantos de sirenas que demonizan a los inmigrantes y pueden ganar elecciones.

-Hablando de cantos de sirenas. America First, France d’abord, Prima gli Italiani, los españoles primero ¿Hay un retroceso político en materia de inmigración y derechos humanos?

-Hay una tendencia a considerar que los migrantes son menos seres humanos que otros. Si decimos los italianos primero, significa que hay unos segundos y unos terceros en el concepto. Si decimos primero los refugiados blancos y los negros después, hay otra división. Es lo que ocurrió en la República de Weimar en los años treinta, considerar que los judíos eran menos humanos que otros. Esos discursos y esas políticas llevan a eso.

-En España se ha llegado a hacer propaganda contra menores extranjeros no acompañados, los Mena.

-Aquellos anuncios fueron racistas, eso sí, me preocuparía más si ese partido gobernase y lo convierten en políticas. Si un Estado sirve para algo es para proteger a los menores, sean acompañados o no. Los menores extranjeros en España son muy pocos, sin embargo, existe una discusión impúdica entre comunidades autónomas de ver cómo se distribuyen esos pocos. ¿Qué transmites a la opinión pública? Llevas a pensar que son una amenaza.

Siempre hubo mentiras, les llamamos fake news porque le da un toque pero en realidad son mentiras o propaganda.

-Los tópicos y bulos en esta materia, ¿han empeorado?

-Siempre hubo mentiras, las llamamos fake news porque le da un toque pero en realidad son mentiras o propaganda. Primero hay que tener en cuenta, si es bulo, quién lo hace. No es lo mismo un gobierno que un particular. Segundo, hay que distinguir entre opiniones y discursos de odio que lleven a la violencia. Con los últimos hay que ser inflexibles. En España han crecido estos, pero en parte porque antes no se documentaban. En cualquier caso, necesitamos prepararnos mejor para combatir el racismo.

-Hay una retórica general contra el mundo LGTBI, en especial, hacia las personas trans. Los argumentos recuerdan a los mismos que se usaban contra los homosexuales hace 30 o 40 años. ¿Hasta qué punto hemos retrocedido?

-No creo que hayamos retrocedido, en los últimos años han ocurrido importantes avances en materia LGTBI en una parte del mundo, en otras no, como por ejemplo con la aprobación de una ley en Uganda que penaliza la homosexualidad. En materia de derechos trans también se ha avanzado. Desde Amnistía creemos que cualquier persona puede decidir el género que tiene y eso no debe estar sujeto a análisis psicológicos, es una decisión personal, un acto de libertad. Hay que tratar de huir de los gobiernos que quieren controlar los cuerpos de sus ciudadanos.

-Usted dirige Amnistía Internacional España desde 1997, ¿Cómo es la situación penitenciaria en nuestro país? ¿Qué problemas trasladan los presos?

-El tema de la salud, en especial la salud mental, es un grave problema en el ámbito penitenciario. Hay pocos recursos y pocos profesionales. También deberíamos reflexionar sobre que España es uno de los países europeos con una de las poblaciones carcelarias más extendidas por cien mil habitantes. ¿Es ese carácter punitivista lo que queremos?

Desde Amnistía se defiende que los presos tienen que estar cerca de su ámbito social, en el caso de ETA y en cualquier otro caso.

-¿Cómo ha evolucionado la situación de los presos etarras? ¿Cómo interpreta Amnistía Internacional el acercamiento de estos?

-Desde Amnistía se defiende que los presos tienen que estar cerca de su ámbito social, en el caso de ETA y en cualquier otro caso. Las políticas de dispersión que se utilizaron durante años son violatorias de las normas penitenciarias en el marco internacional. En el caso de los presos de ETA, los que quedan están casi todos en el País Vasco o prisiones cercanas.

-¿Cómo es la situación en el extranjero? En algunos países como Arabia Saudí, Irán o EEUU aún existe la pena de muerte.

-La tendencia en los últimos diez años es que la pena de muerte cada vez se usa menos. Es uno de los pocos casos en que hay una coalición de sociedad civil y ciertos gobiernos, como existió por ejemplo en la época de la esclavitud. Estamos acercándonos a su fin, pero hay un elemento negativo. Durante el último año ha habido un repunte: Irán utilizó la pena de muerte para reprimir protestas, más de 500 ejecuciones; en Arabia Saudí hubo hasta 80 ejecuciones en un día; y China, donde más ejecuciones hay, hasta miles, aunque es difícil de calcular debido a que son secretas.

-En España, a pesar del gobierno de coalición 'progresista', hay leyes como la denominada Ley Mordaza.

-Nosotros estamos buscando un compromiso de todos los partidos políticos para reformarla, como estuvieron a punto de hacer. Esta ley sigue siendo una amenaza a libertad de expresión. Lo que ha hecho la Ley Mordaza en siete años es multar a miles de personas y por lo tanto, que las movilizaciones sean menores. Las que había en el 2011-2013 no son las que hay en 2023, y eso en parte tiene que ver con las amenazas derivadas de esta ley.

La experiencia te enseña que los derechos humanos hay que defenderlos siempre, nunca se llega a Ítaca, por otro lado, los retrocesos tampoco son para siempre.

-¿Cómo valora el posible cambio de ciclo electoral y la entrada de Vox al gobierno? ¿Puede haber retrocesos en materia de derechos humanos?

-Prefiero centrarme en qué podemos hacer para que durante la campaña, que dura un mes, los derechos humanos jueguen un papel importante. Que la gente entienda que cuando vota, también lo hace por los derechos. La experiencia te enseña que los derechos humanos hay que defenderlos siempre, nunca se llega a Ítaca, por otro lado, los retrocesos tampoco son para siempre.