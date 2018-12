La tercera diputada del Campo de Gibraltar, pendiente del alcalde de Vejer

La aplicación de la ley de incompatibilidades de altos cargos andaluces hace imposible que el alcalde de Vejer, el popular José Ortiz, tome posesión de su acta de parlamentario andaluz el próximo 27 de diciembre, a no ser que renuncie a su cargo como mandatario del municipio.

La duda que ha mantenido Ortiz durante toda la campaña se resolvía solo a medias en el acto de encendido del alumbrado extraordinario de Navidad de Vejer, donde expuso: “Muchos me preguntan por la calle qué voy a hacer finalmente, si me quedo en la Alcaldía o me voy al Parlamento. Como todo lo que soy es gracias a Vejer, he decidido que continuaré como alcalde”, aseguró el popular ante varios miles de personas que aguardaban el encendido del alumbrado y un concierto de Andy & Lucas.

Esto supone, a día de hoy, que no podrá tomar posesión de su acta de parlamentario el próximo 27 de diciembre y que el Partido Popular de Cádiz deberá correr el turno de la lista con la que Ortiz se presentó a los comicios del 2 de diciembre. Su lugar lo tomará la popular algecireña Pilar Pintor, quien de momento no tiene confirmación oficial de este nuevo puesto en el Parlamento Andaluz. De esta forma, el Campo de Gibraltar pasaría a tener una tercera diputada, que se sumaría a las dos parlamentarias de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera e Inmaculada Nieto.

Aunque el regidor vejeriego insiste en que quiere ser alcalde y parlamentario y ha pedido al equipo negociador popular que lleve este asunto a las altas instancias (para que la próxima semana se incluya en un posible acuerdo de gobierno con Ciudadanos para gobernar la Junta de Andalucía), esa Ley no se podrá cambiar antes de que culmine este mes.

Si José Ortiz participa en primera persona el día de la toma de posesión de los parlamentarios querrá decir que ha dimitido antes como alcalde. Esto dejaría sin sentido la promesa expresada este jueves por Ortiz ante los ciudadanos de Vejer en un acto que contó con la presencia de numeroso público y numerosas cámaras que inmortalizaron el compromiso.

El alcalde de Vejer ha insistido en que “no” se va y que seguirá en la política local de su pueblo “contribuyendo a que el municipio y sus ciudadanos crezcan y estén en el lugar de privilegio que se merecen”. Estas declaraciones dejan también abierta la posibilidad de que siga en el Ayuntamiento como concejal, algo que sí sería compatible con su nueva condición de parlamentario.

La otra cuestión que queda en el aire y que podría quedar esclarecida a lo largo de las próximas jornadas es si Ortiz sustituirá a Antonio Sanz en la Presidencia del PP de Cádiz. Esto conllevaría una serie de cambios estructurales en el partido de Casado en la provincia.