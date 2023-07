Los ecologistas reclaman a la Junta que trabaje en el control de la lagarta peluda de 2024

Agaden Ecologistas en Acción ha denunciado "la inoperancia y dejadez" de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Cádiz con la grave problemática que representa la plaga de lagarta peluda en los alcornoques del Parque Natural de Los Alcornocales y sus zonas aledañas.

La proliferación de la lagarta lleva varios años causando importantes pérdidas en las masas arbóreas y en el empleo rural en la región. Los ecologistas reclaman que la falta de una gestión forestal integral, adecuada y preventiva con medios técnicos y materiales para combatir esta plaga ha sido evidente. La única alternativa ofrecida ha sido, el uso del Diflubenzuron (Dimilin), que está prohibido por la Unión Europea debido a su impacto negativo en la biodiversidad.

Desde Agaden insisten en que la plaga de la lagarta peluda no entiende de preferencias políticas y no puede ser utilizada como una herramienta de confrontación política. "Lo que realmente necesitamos es una acción efectiva y decidida para afrontar su existencia y llevar a cabo los trabajos necesarios para su control. Existiendo otros productos fitosanitarios autorizados y utilizados con éxito y más ecológicos, no hay excusa para no aplicarlos de manera adecuada, oportuna y a tiempo en nuestro parque natural", han asegurado.

El grupo insta al responsable máximo de la Administración Ambiental en la provincia de Cádiz a que comience a preparar de inmediato el plan de actuación para la próxima campaña de control de la lagarta peluda en 2024.

"Es esencial realizar reuniones técnicas con personal especializado en el control de plagas, hacer un balance de la temporada actual, investigar la utilización de métodos biológicos, compensar a los corcheros afectados y establecer un plan de choque con expediente de gasto efectuado que evite la situación lamentable que ha ocurrido este año", han relatado.

Agaden ha hecho un llamamiento a todas las partes implicadas, incluyendo a la Delegación Territorial, a trabajar en conjunto para encontrar soluciones y garantizar la protección de nuestros alcornoques y la conservación de este valioso ecosistema.

"Estamos comprometidos con la defensa de la biodiversidad y la sostenibilidad, y continuaremos trabajando para que se tomen las medidas adecuadas que permitan controlar la plaga de manera efectiva y minimizar los efectos negativos. Así como apoyamos la inversión en investigaciones científicas que puedan encontrar métodos ecológicos y de bajo impacto para intervenir en la solución de esta grave problemática", han concluido.