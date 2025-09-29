Ecologistas en Acción exige a Reino Unido mayor protección ambiental en el Estrecho y alerta contra la especulación urbanística en Tarifa

Ecologistas en Acción de Andalucía celebró este fin de semana su asamblea anual en Algeciras y Tarifa, una cita que congregó a más de 70 delegados de toda la comunidad y que concluyó con resoluciones de calado: pedir a Reino Unido medidas para preservar el medio ambiente en el Estrecho de Gibraltar y denunciar la amenaza que representa la especulación urbanística sobre la Costa de la Luz y, en particular, en el litoral de Tarifa.

En el caso del Estrecho, declarado Lugar de Importancia Comunitaria dentro de la Red Natura 2000, la organización ecologista denunció los efectos de prácticas como el bunkering, los vertidos de aguas residuales o los rellenos para ampliar territorio. “Estas actividades amenazan a todo el litoral y a la fauna asociada, y vulneran compromisos europeos de protección ambiental”, subrayaron los delegados, que han elevado su petición a miembros del Parlamento Europeo.

La biodiversidad del Campo de Gibraltar tuvo un protagonismo especial en la asamblea, con ponencias científicas que acercaron el conocimiento académico a la militancia ecologista. El botánico José Manuel López Vázquez y el técnico Ramón Alvarado expusieron los planes de recuperación de helechos en el Parque Natural Los Alcornocales, mientras que Ana Gámez, de la Asociación Nereide, explicó la situación de los cetáceos en el Estrecho. El objetivo, remarcaron, es “conocer para proteger” y dotar de herramientas a quienes defienden el territorio.

Los incendios forestales, que han arrasado este año cientos de miles de hectáreas en la península, centraron otro de los debates. El catedrático de Botánica Fernando Ojeda y la ingeniera de Montes Leonor Battaner coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión de los montes: conservar los matorrales autóctonos, permitir la regeneración natural tras los fuegos y revisar las políticas de repoblación masiva con pinos, especies altamente inflamables. También abogaron por mantener vivo el medio rural, apoyando la ganadería extensiva y fomentando nuevos asentamientos ligados al teletrabajo, pero con servicios básicos garantizados.

La asamblea dio espacio a los tradicionales “intercambios de saberes”, donde se compartieron experiencias locales y provinciales: la donación del archivo documental del colectivo en Cádiz, la recuperación de la Laguna de La Janda, la campaña por la conservación de la orca ibérica, la iniciativa “Secanos para el futuro” en la Serranía de Ronda o la lucha contra vertidos en ríos y mares de la Costa de Granada.

El encuentro concluyó con un acto reivindicativo frente al Ayuntamiento de Tarifa bajo el lema “Salvemos la Costa de la Luz”, que reunió a vecinos, colectivos sociales y activistas. Los manifestantes alertaron de que la especulación urbanística amenaza ecosistemas frágiles y modos de vida tradicionales, y reclamaron la prioridad absoluta de la conservación del litoral tarifeño frente a intereses inmobiliarios. El acto terminó con la lectura de un manifiesto poético elaborado por escritores locales, mientras ondeaban banderas palestinas como gesto de solidaridad con el pueblo palestino.

Con este encuentro, Ecologistas en Acción subraya el valor de su militancia voluntaria y renueva su compromiso de seguir siendo una voz independiente en defensa del medio ambiente en Andalucía, convencidos de que “un territorio sano es la base de una sociedad justa y habitable”.