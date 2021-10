Los diputados del PSOE Gemma Araujo y José Ramón Ortega piden la convocatoria del Congreso Provincial

Los diputados nacionales del PSOE Gemma Araujo y José Ramón Ortega solicitan la convocatoria del Congreso Provincial del partido cuanto antes al entender que los resultados de las primarias celebradas para elegir los delegados al Congreso federal, en las que la lista alternativa presentada por Juan Carlos Ruiz Boix se impuso a la de la secretaria general provincial, Irene García, "han evidenciado que la militancia está pidiendo una renovación en la dirección del partido".

La diputada y secretaria general del PSOE de La Línea afirma que la respuesta "no puede ni debe ser traspasar la línea de lo institucional a lo orgánico cesando a asesores de la Diputación" y resalta que este tipo de acciones "hacen daño a nuestro partido y lo está haciendo quien debe velar por él”.

José Ramón Ortega sostiene que “se está dando una imagen poco edificante, cuando Irene García, al mismo tiempo que habla de unidad, cesa a dos asesores por el hecho de no votarla en un proceso interno". "La gente puede entender con eso que no designa asesores para el buen desarrollo de las políticas de Diputación, ni para asistir a los diputados, si no para asegurarse apoyos internos. Para la ciudadanía puede resultar escandaloso tanto esto, como el hecho conocido públicamente de que sí ha mantenido su confianza en asesores condenados judicialmente. Y estas son actuaciones que dañan indiscutiblemente la imagen del partido”, destaca el diputado.

“Que hable de falta de confianza y justifique así los ceses debería llevarla a la reflexión de que la mayoría de la militancia ha perdido la confianza en ella, como se ha demostrado en la última votación provincial y que la consecuencia de eso no puede ser pedir una afiliación masiva y pervertir las primarias para intentar mantenerse como secretaria provincial”, continúa el también secretario de organización del PSOE de Cádiz.

“No es de recibo que se retrase la ejecutiva provincial y las correspondientes explicaciones de asuntos, como la perdida de la presidencia del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, el cese de asesores o la falta de diálogo en el proceso de primarias. Hay que actuar con responsabilidad y convocar cuanto antes a la Ejecutiva y al Comité Provincial para marcar la fecha del Congreso Provincial que ponga fin a esta situación tan dañina para el partido”, finaliza Ortega.