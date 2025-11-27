La Diputación mantendrá en 2026 las ayudas a los municipios para la retirada del alga invasora de las playas

La Diputación Provincial de Cádiz mantendrá las ayudas a los municipios gaditanos afectados por el alga invasora Rugulopteryx okamurae. En los últimos cuatro años, la entidad provincial ha facilitado ayudas por 1.230.000 euros para paliar las molestias de los arribazones en las costas.

La línea de apoyo se mantendrá en el presupuesto de 2026, según ha anunciado este jueves el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, durante la reunión anual del grupo de trabajo que hace seguimiento de la especie.

La cifra exacta dependerá de las necesidades que planteen los ayuntamientos, una vez abierta la convocatoria, aunque Vidal ha reconocido que ante el crecimiento que está experimentando el alga en las playas, provoca que cada vez haya que aumentar más la partida.

La reunión de seguimiento ha permitido analizar la situación actual y recopilar las necesidades planteadas por los representantes municipales. En apenas unos años -justo hace diez que se detectó por primera vez esta especie en aguas del Estrecho- la proliferación del alga asiática en el litoral gaditano se ha convertido en un “gravísimo problema en nuestras costas”, en palabras de Vidal, que afecta al equilibrio marino, los recursos pesqueros, el turismo y el medio ambiente.

También supone un quebradero de cabeza para la gestión municipal de playas, ya que los ayuntamientos deben abordar la retirada de grandes cantidades de arribazones. La Diputación -ha recordado Vidal- se ha posicionado desde el primer momento del lado de los ayuntamientos, hasta el punto de que es la única administración que está facilitando recursos técnicos y económicos para que puedan hacer frente a los gastos sobrevenidos de la limpieza y retirada de este material orgánico en descomposición.

El vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal.

"Necesitamos que los gobiernos central y autonómico se impliquen directamente, porque lo que estamos haciendo en la Diputación es ayudar a paliar los efectos de las algas en las playas, pero debemos trabajar mucho más en la investigación, en cómo atajar a la especie dentro del agua” y, en definitiva, “en poder poner soluciones a este gravísimo problema en nuestras costas”.

En 2022, la Diputación destinó 142.000 euros en el primer montante de ayudas a municipios afectados por el alga invasora. La cifra ha ido aumentando progresivamente, a medida que la especie se ha ido extendiendo por el litoral y, con ello, han crecido las poblaciones afectadas. En 2025 la asistencia casi ha alcanzado el medio millón de euros.

El grupo de trabajo estable del alga invasora se conformó, a petición de los ayuntamientos, en el marco del Pacto por la Sostenibilidad de la Costa Gaditana, un espacio de encuentro con los municipios del litoral provincial para afrontar las consecuencias del cambio climático. En la actualidad, forman parte del pacto 17 municipios, la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico y la Universidad de Cádiz.