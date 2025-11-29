Diciembre viene con lluvias para el Campo de Gibraltar y tiempo inestable este domingo

Las lluvias aparecen en el horizonte del comienzo del mes de diciembre en el Campo de Gibraltar. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana que arranca este próximo lunes 1 de diciembre estará pasada por agua en la comarca y la zona del Estrecho, especialmente a partir del martes. Como preámbulo a estas precipitaciones, este domingo, día 30 de noviembre, se espera unos cielos marcados por la inestabilidad y posibles chubascos. Las temperaturas oscilarán entre unas mínimas de 10 grados centígrados y unas máximas de 19.

La entrada de una masa de aire húmeda atlántica en la península y el paso de un frente dejarán este sábado cielos muy nubosos en la mitad norte, con precipitaciones en Galicia que se irán extendiendo al resto del país. Según la Aemet, las precipitaciones podrán ser fuertes en el oeste, mientras que en el resto peninsular y en Baleares el cielo será poco nuboso, con precipitaciones débiles en el norte de la meseta sur y se espera en forma de nieve en cotas superiores a 1200-1600 metros.

Según los datos más recientes, hay una posibilidad real de precipitaciones en el horizonte inmediato para el Campo de Gibraltar. Esto difiere de pronósticos anteriores más optimistas: la tendencia ahora apunta a un fin de semana con inestabilidad atmosférica y lluvia en algún momento.

Previsión del tiempo para este fin de semana en el Campo de Gibraltar. / Aemet

Sábado

Durante la mañana y gran parte del día se prevé cielo relativamente claro o con pocas nubes. La probabilidad de lluvia es baja en principio: algunos modelos indican una posibilidad de lluvias muy ligera, casi residual. Por tanto, el sábado puede ser el día más estable del periodo aunque con clima cambiante.

Domingo

Las previsiones señalan un aumento de la inestabilidad: hay un riesgo real de lluvias, especialmente a lo largo del día. Es probable que caigan chubascos ya que la lluvia podría ser ligera o moderada, aunque no se descarta algo más intenso. En resumen: el domingo hay que contar con lluvia y conviene llevar paraguas o chubasquero si planeas moverte por fuera.

Lunes

La situación parece mejorar antes de que lleguen nuevas precipitaciones a partir del día 2 de diciembre: las probabilidades de lluvia bajan y el cielo tendería a abrirse algo. No obstante, no hay garantía absoluta: aún podrían darse lluvias débiles, aunque con menor probabilidad que el domingo.