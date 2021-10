Profesionales y usuarios alertan del cierre de camas en el hospital de Algeciras y el SAS lo niega

La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Salud Pública del Campo de Gibraltar afirma que el número de camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Punta de Europa de Algeciras se verá reducido en un 25% a partir del mes de noviembre si el Servicio Andaluz de Salud continúa con el despido masivo de los profesionales que fueron contratados como refuerzo para la pandemia del Covid-19. Además, a su juicio esta medida hará "imposible" afrontar las listas de espera.

El sindicato de Enfermería Satse ha realizado este jueves una concentración a las puertas del centro hospitalario algecireño por este motivo: "Desde el Servicio Andaluz de Salud se ha decidido renovar tan solo el 45% de los contratos que finalizan a 31 de octubre, mostrando así un desprecio laboral y profesional hacía unos profesionales sanitarios que han puesto en riesgo su salud y seguridad durante la pandemia del Covid-19, y propiciando a su vez, un desmantelamiento del sistema sanitario público andaluz", han advertido los enfermeros y enfermeras en un manifiesto

La Dirección del hospital niega las denuncias de la Coordinadora y los sindicatos: "No es cierto que se cierren camas. Todas las camas están disponibles en todo momento y la dotación de personal será la adecuada, en función de lo que marcan las ratios. Por poner un ejemplo, este hay siete pacientes ingresados en UCI con dotación de personal para 12 camas, es decir, personal suficiente para atender a los pacientes que hay y a los que pudieran ingresar".

El colectivo de usuarios afirma que "a principios de año, después de varios exigiendo el aumento de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Punta de Europa de Algeciras, se consiguió que al menos se aumentaran en tres, de 12 a 15 en la UCI, una ampliación totalmente insuficiente para la población de Algeciras, Los Barrios y Tarifa, que conforma el Área Sanitaria Oeste, en circunstancias normales".

"Ni que decir tiene que, en plena vorágine de la pandemia, el déficit de camas en este servicio ha sido alarmante, aunque también hubiera unas cuantas más para críticos. Puede que esta carencia de camas en UCI haya contribuido a tener el inexplicable número de defunciones por Covid que acumulamos y que nos coloca en cabeza por tasa de mortalidad a nivel andaluz", continúa en una nota de prensa la Coordinadora, que cita "fuentes internas fiables del hospital" para aseverar que "si no se frenan los despidos de este personal que ha estado en primera línea luchando, previstos para esta semana, el número de camas en la UCI se va a ver reducido en un 25% por falta de trabajadores".

La Coordinadora Comarcal entiende que es "inaudito" que se despida personal, pues "impide que los servicios públicos recuperen su normalidad". "Se deberían haber mantenido los contratos de refuerzo contra la COVID y así recuperar en parte el notable déficit de profesionales que hemos padecido estos últimos diez años por falta de inversión en la Sanidad Pública. Ahora tocaba recobrar la actividad habitual y a la vez, atender a las posibles subidas de contagios a las que todavía estamos expuestos, de hecho, al día de hoy, hay cinco personas ingresadas contagiadas en el hospital de Algeciras", ha explicado.

"Esta merma efectiva de camas, puede verse aún más reducida cuando en diciembre y enero suceda como otros años, en los que el personal acumula días de descanso y no es sustituido, tensionando aún más el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos", ha apostillado.

El colectivo afirma que "si la ciudadanía y el personal no reacciona, vamos hacia un punto sin retorno y no vamos a poder recuperar el nivel de asistencia sanitaria que se tenía" antes de la pandemia.

Satse apunta directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno: "Esto sucede una semana después de que asegurara en el Parlamento de Andalucía que ninguno de los contratos irían a la calle. ¿Qué podemos esperar de un presidente que es capaz de mentir a todos los andaluces y a los profesionales sanitarios en la máxima institución de Andalucía? Este Gobierno se ha convertido en abanderado del desprecio y ninguneo a unos profesionales sanitarios que se han ganado con su esfuerzo y dedicación el poder mantener sus puestos de trabajo", ha criticado el sindicato.

"Reconozca -le dice el Satse al presidente de la Junta- que no tiene uno de los mejores sistemas sanitarios de España, lo que tiene es a los mejores profesionales. Los peores retribuidos y aun así han dado su mejor versión para combatir la peor pandemia de la historia. Y el pago que les da es que no cobren el complemento de rendimiento profesional en su totalidad, pues según el SAS no se han cumplido los objetivos y que aun se les debe el 15 % del año 2019. Por lo visto en la pandemia el objetivo no era salvar vidas, sino cumplir objetivos económicos".

Delegados de CSIF, CCOO y UGT se están concentrando desde hace una semana en varias ciudades andaluzas, entre ellas Algeciras, para rechazar el próximo despido de estos 8.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud.

Bajo consignas como 'No sobra nadie en la sanidad pública andaluza' o 'No más maltrato, sí más contratos', se han desarrollado las distintas movilizaciones convocadas para este jueves en distintos enclaves sanitarios de Andalucía y que tendrá su continuación el próximo 4 de noviembre.

"Hemos sobrevivido a una pandemia que ha requerido un esfuerzo enorme y no podemos consentir que ahora 8.000 de los 20.000 profesionales contratados vayan a la calle”, porque sería una oportunidad perdida para intentar paliar la gran carencia de personal que existen en todas las categorías en la sanidad pública andaluza y que se remonta a antes de la Covid-19", explicó el responsable de Sanidad de CSIF, Alberto Puyana, en Algeciras.

Los sindicatos destacan que el Campo de Gibraltar es una comarca especialmente afectada por la falta de personal en los últimos años y, aunque aún no se ha determinado cuántos profesionales van a ser despedidos en la provincia, CSIF teme que los centros sanitarios de esta zona se vean más perjudicados de lo que ya están.

El pasado miércoles, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reivindicó durante su discurso inicial en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se desarrolló ante el Pleno del Parlamento, el "gran esfuerzo" que se va a hacer para consolidar 12.000 puestos de trabajo dentro de Servicio Andaluz de Salud (SAS), fruto de contrataciones realizadas durante la pandemia del coronavirus, y que se pueda superar la "precaria situación preCovid" mediante una reforma real para modernizar y agilizar el sistema sanitario, sobre todo, en lo que se refiere a la Atención Primaria.

El presidente señaló que el propósito de su Gobierno desde el inicio de la legislatura es llevar a cabo una reforma integral de la sanidad pública andaluza. Moreno subrayó que está delante el reto de mejorar la Atención Primaria. A su juicio, es hora de que también ese primer nivel de nuestro sistema sanitario tenga la calidad que merecen los andaluces: "No estamos aquí para recuperar las deficiencias de la Atención Primaria de la etapa anterior con centros de salud masificados o consultas que apenas llegaban a cinco minutos por paciente".

"No nos conformamos, por tanto, con volver a la precaria situación preCovid sino que abordamos una reforma real para modernizar y agilizar el modelo", según apuntó el presidente, quien manifestó que su Gobierno es consciente de los problemas que hay y le "duelen". Ha querido dejar claro que el objetivo es intentar dar la respuesta "más rápida posible a los andaluces", apuntando que ya no se parte de "cero", porque, en los últimos años y a pesar de la pandemia, se ha "mejorado la Atención Primaria", con una inversión de 700 millones de euros más desde 2018, último año del anterior Gobierno socialista, mientras que hay 6.014 trabajadores más que en ese ejercicio.