Daniel Duarte y Ruiz Miguel reciben los I Premios Taurinos de la Junta en Cádiz

El presidente de la Escuela Taurina Comarcal del Campo de Gibraltar, Francisco Ruiz Miguel, y el banderillero algecireño Daniel Duarte han recogido este martes en Jerez los galardones otorgados en los los I Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, que ha considerado la faena de Morante de la Puebla en la plaza de Jerez, en el cuarto toro de la tarde del pasado 24 de julio, como la mejor de la temporada.

El premio para Daniel Rodríguez Duarte, miembro de la cuadrilla de José María Manzanares, es al mejor subalterno de la temporada, mientras que el jurado ha hecho una mención especial al matador isleño afincado en Algeciras Francisco Ruiz Miguel por los 50 años del rabo cortado en la Plaza de Toros de Sevilla.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, ha presidido el acto de entrega de estos premios, que se ha celebrado en el Museo del Enganche de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez y que ha servido para reafirmar el apoyo de la Junta de Andalucía al sector del toro.

Estos primeros premios taurinos también han premiado a la ganadería de Santiago Domecq como la mejor de la temporada 2021, a Manuel Perera como mejor novillero con picadores de la temporada y a Canal Sur con el Premio a la Promoción, difusión y defensa de la tauromaquia. Además, se ha hecho mención especial a los maestros Rafael Ortega por el centenario de su nacimiento y a José Luis Galloso por el 50 aniversario de su alternativa.

La delegada ha afirmado, durante su intervención, que “en diversos sectores culturales existen, desde hace años, distintos premios y reconocimientos institucionales: en poesía, en novela, en pintura o en música, sin embargo, son pocas, las administraciones que tienen institucionalizados unos premios o reconocimiento a la Tauromaquia. Esta es una manifestación cultural más y tanto aficionados, como profesionales y administraciones debemos reconocerla como tal, sin complejos. La tauromaquia es la crianza y selección del toro de lidia, la confección de los trajes de luces, la música de las corridas, el diseño de los carteles, la estética de la lidia, su historia. En definitiva, es cultura”, ha defendido.

Ana Mestre ha resaltado que “estos I Premios Taurinos de la Provincia de Cádiz nacen con la vocación de permanecer en el tiempo, suponen un reconocimiento a los profesionales y entidades que han destacado durante la temporada taurina en nuestra provincia. Pero al mismo tiempo, suponen una reivindicación de la Tauromaquia en su conjunto”.

La delegada ha aprovechado su intervención para hacer balance del trabajo que el Gobierno andaluz lleva realizando en los últimos tres años por el mundo taurino. “Desde esta Delegación, estamos tratando de poner nuestro granito de arena para la promoción de este sector y para ello recuperamos la edición del libro de Memoria Taurina de cada temporada, que durante los años 2013 a 2018 dejó de publicarse; promovimos la regulación de las corridas concurso de ganaderías que finalmente fueron objeto de una norma jurídica por la Secretaría General de Interior y Espectáculos; hemos creado estos Premios Taurinos a nivel provincial, iniciativa que también va a promover el Gobierno Andaluz a nivel regional; se ha tratado de dar visibilidad a la mujer en el mundo de la tauromaquia, dedicando a ello un acto en la plaza de toros de El Puerto; y valorar la supresión, desde este año 2022, de las tasas que pagaban los empresarios por la autorización de festejos taurinos, porque todo gesto, toda ayuda, es importante”.

Ana Mestre también ha defendido que haya “gestos que no son materiales, que no son económicos y que también me gusta resaltar. La hermandad, la empatía y el cariño recíproco de una Administración como es la andaluza con toda la familia taurina, a veces tan injustamente tratada por otras Administraciones”.

El Jurado de estos premios ha estado compuesto por Rafael Carrero como presidente, Juan Cabañas como secretario, Rafael Comino y Francisco López (presidentes de los cosos de Jerez, El Puerto y Algeciras respectivamente), Javier Bocanegra, Francisco Orgambides y Enrique Romero (cronistas taurinos), Álvaro de Ory (delegado de la Autoridad), Rosario Valera (veterinaria), el maestro Ruiz Miguel y Elena Aguilar y Diego Luis Rodríguez (como aficionados).

Se han valorado todas las corridas de toros y novilladas picadas celebradas esta temporada en la provincia de Cádiz: 13 corridas de toros (Ubrique (3); Sanlúcar (3); El Puerto (3); Jerez (2); Algeciras (1) y San Fernando (1); 1 novillada con picadores en Sanlúcar y 2 Espectáculos mixtos en El Puerto y Villamartín.

Los premios consisten en una obra artística original y singular para cada categoría confeccionada por el artista y académico afincado en Jerez Luis Gonzalo González.

La delegada ha agradecido “a todos los que han contribuido a que estos I Premios Taurinos se hayan hecho realidad: al jurado, al equipo de la Delegación, por supuesto a los galardonados por haber venido a recogerlos (algunos de tan lejos) y por contribuir a la excelencia de la tauromaquia y sobre todo muchas gracias a toda la familia taurina que de forma tan numerosa y bien representada se encuentra hoy aquí en este acto”.