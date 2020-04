El Gobierno de Gibraltar ha ampliado el confinamiento durante 30 días más, aunque las reglas serán revisadas cada lunes, en función de cómo evolucionen los casos de coronavirus en el Peñón. Este jueves solo permanecen cuatro casos activos después de que se hayan registrado 133 positivos tras la realización de 2.062 test, de los que hay pendientes 76 resultados. Ninguno de los afectados se encuentran hospitalizados.

"No permitiremos que estas reglas de confinamiento permanezcan en vigor ni un momento más de lo necesario, pero tampoco pueden ser levantadas -en su totalidad o en parte- antes de que seamos capaces de hacerlo con confianza", ha indicado el ministro principal, Fabian Picardo.

El próximo lunes se revisarán las condiciones de confinamiento a los mayores de 70 años, a los que se podría dejar salir para hacer ejercicio, además de las reglas relativas a la población general. "Hay que recordar que en Gibraltar nuestras reglas han sido diseñadas para ser más permisivas que en otros lugares. Aquí se ha podido salir a hacer ejercicio si se es menor de 70 años y los niños siempre han podido salir por lo menos una vez al día", ha explicado Picardo.

El ministro principal no ha descartado que a medida que se hagan más pruebas al azar se puedan elevar los positivos de portadores asintomáticos presentes en la comunidad. "Así que, por favor, no piensen que hemos vencido al virus, no crean que ahora es seguro salir con impunidad. El virus está presente en nuestra comunidad y sería una tontería que relajaran su actitud de permanecer a salvo en el interior porque el sol brilla o el número de infecciones detectadas es bajo. Y también recuerden que el virus está fuera en abundancia en España y en el Reino Unido, desde donde veremos a gente que accede a Gibraltar", ha advertido Picardo.

El máximo mandatario gibraltareño ha recalcado que una vez que se levante el confinamiento no se volverá a la normalidad. "Por ahora no podemos hacerlo, se tratará de vivir con el virus. El distanciamiento social, por lo tanto, lamentablemente está aquí para quedarse. Eso significará que se puedan realizar pruebas de temperatura en los puntos de entrada a Gibraltar o al acceder a negocios. Esto también puede implicar una orientación sobre el uso de máscaras en el futuro. Es probable que implique una forma muy diferente de ir a la playa este verano", ha sentenciado.