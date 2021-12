Tres fallecidos y otros 508 contagios de Covid en el Campo de Gibraltar tras el fin de semana

Medio millar de contagios y tres muertes más por Covid. Ese es el negativo balance de la evolución de la sexta ola tras el fin de semana, en una estadística que recoge un fuerte aumento de las tasas de incidencia en todos los municipios del Campo de Gibraltar y un registro de contagios en los últimos 7 días que recoge una tendencia al alza.

Los últimos datos difundidos por la Consejería de Salud no dejan lugar a dudas sobre el ritmo de crecimiento de esta sexta ola: entre el viernes y este lunes por la mañana se han registrado en la estadística de contagios de la comarca 508 nuevos casos y otras tres muertes (dos en Algeciras y una en Los Barrios), que elevan a 567 el total de fallecidos por la Covid. La expansión del virus no solo no cesa, sino que va en aumento: en el área sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste, la tasa de incidencia a 14 días ha crecido 151 puntos desde el viernes, hasta situarse en 406,6 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el Este, ese aumento ha sido de 141 puntos, hasta colocar el área sanitaria por encima del límite marcado para el riesgo muy alto de contagio: 552,1 casos, de la mano de los importantes crecimientos en San Roque y La Línea.

En estas cifras hay que tener en cuenta que esta estadística de positivos está recogiendo una foto fija de la situación epidemiológica de hace varios días: desde que una persona se infecta hasta que enferma o se le detecta la enfermedad pasa un periodo de tiempo variable, en el que hay que incluir el tiempo para hacer la PCR y notificar los datos. Y el rastreo también va con varios días de retraso, alertan fuentes sanitarias.

No obstante, el crecimiento no se ha reflejado todavía en un aumento paralelo de los ingresos hospitalarios. Por el momento, solo una persona está ingresada en la UCI, en el hospital de La Línea, mientras que en planta hay cuatro pacientes en La Línea y menos de una decena en Algeciras. Aunque hay más contagios que en las semanas paralelas de 2020, el número de hospitalizados es muy inferior este diciembre, al estar vacunada la mayor parte de la población.

En total, con los 508 nuevos casos, se han detectado 28.747 positivos desde el inicio de la pandemia. De ellos, 26.631 se han recuperado y 567 han fallecido, por lo que hay 1.549 personas con la infección activa en este momento.

Algeciras

En Algeciras se han notificado 225 casos este fin de semana, hasta elevar el total a 12.637. De ellos, 11.806 se han recuperado y 267 han fallecido, dos de esas muertes se han incorporado este lunes a la estadística. La tasa de incidencia ha crecido 162 puntos desde el viernes, hasta situarse en 411,9 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. El cuádruple que hace una semana.

La Línea

Con 119 nuevos contagios, La Línea ha registrado 7.691 desde el inicio de la pandemia, con 7.090 recuperados y 120 fallecidos. La tasa de incidencia se sitúa en 543,8 casos, casi 120 puntos superior a la del pasado viernes.

San Roque

Con 89 casos más, San Roque registra el mayor aumento de la tasa de incidencia de la comarca: 196 puntos, hasta alcanzar los 636,7 casos por cada 100.000 habitantes. Casi el doble que hace una semana y muy por encima del dato de 500 casos en el que se ha establecido el nivel de riesgo de contagio muy alto. En total se han infectado 3.370 personas, de las que 3.053 se han recuperado y 51 han fallecido.

Los Barrios

La Villa registra otro fallecimiento, y ya son 81 desde el inicio de la pandemia. Este lunes se notifican otros 46 contagios, que elevan a 2.307 el dato total, con 2.108 ya recuperados. La tasa de incidencia crece 172 puntos hasta situarse en 437,4 casos por cada 100.000 habitantes.

Tarifa

En Tarifa se notifican 13 contagios, ascendiendo el total a 1.626, de los que 1.529 se han recuperado y 30 personas han fallecido. La tasa de incidencia se sitúa en 330 casos por cada 100.000 habitantes, entrando en riesgo alto.

Jimena

Cinco nuevos casos elevan a 591 el total de Jimena, con 549 ya de alta y 11 fallecidos. La tasa de incidencia a 14 días es de 432,4 casos.

Castellar

Suma otros 6 contagios y ya son 314 desde marzo de 2020, con 300 curados y 4 fallecidos. La tasa de incidencia se multiplica por 3 respecto al viernes, con 294,4 casos, pero es la más baja de la comarca.

Tesorillo

Cinco nuevos positivos impulsan la tasa de Tesorillo a niveles de riesgo alto, con 357 casos por cada 100.000 habitantes. En total, han enfermado 211 personas, de las que 196 se han recuperado y 3 han fallecido.