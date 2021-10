La Junta secuencia todas las muestras de Covid del Campo de Gibraltar para controlar la variante delta plus

La Consejería de Salud está secuenciando todas las muestras de Covid positivo que le llegan para controlar la posible aparición de la variante delta plus en el Campo de Gibraltar. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, que ha insistido en que la administración tomará medidas en el caso de que se detecte.

El aumento de casos en Gibraltar en las últimas semanas y la importante expansión de la variante Delta Plus en Reino Unido han puesto el foco en una posible entrada de esta cepa del coronavirus a través de la Verja, pero por el momento no se han detectado casos ni en el Peñón ni en el Campo de Gibraltar.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, aseguró este lunes que la Administración autonómica realiza una "vigilancia especial" de la situación epidemiológica en el Campo de Gibraltar y hoy Mestre ha concretado en qué consiste: la secuenciación de todas las muestras para "tomar medidas" en el caso de que aparezca la variante. No ha especificado cuáles serían esas medidas.

Casos de delta plus

El Ministerio de Sanidad confirmó este lunes la detección cuatro casos de la nueva variante delta plus de coronavirus (linaje AY.4.2), al tiempo que mantiene otros 35 contagios bajo sospecha como posibles casos de este nuevo linaje con origen en el Reino Unido, según el informe de actualización de variantes de este lunes.

El documento de Sanidad confirma que el Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) ha detectado hasta el 17 de octubre cuatro casos de la variante delta plus, por lo que reconoce que por el momento el impacto de este nuevo linaje es "bajo", aunque se aprecia una tendencia "ascendente".

Asimismo, según explica Sanidad, la base de datos internacional Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) ha detectado 35 casos de la variante delta plus que ahora están en estudio. Con estos datos, Cataluña sería la comunidad más afectada con 26 contagios, seguida de Castilla-La Mancha (3); Castilla y León (2), Madrid (2) y la Comunidad Valenciana (2).