La Coordinadora en Defensa de la Sanidad lamenta la "falta de apoyo" del PP a sus reivindicaciones

La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar lamenta la "falta de apoyo" del Partido Popular a sus demandas tras el consenso alcanzado en el pleno monográfico celebrado el 9 de marzo de 2020. El colectivo ha hecho pública una carta dirigida al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en la que le reprocha que votara en contra de las reivindicaciones en materia de sanidad tanto en el pleno del pasado 29 de enero como en la votación de la Proposición No de Ley (PNL) presentada el 4 de febrero en el Parlamento de Andalucía.

La carta se reproduce íntegramente a continuación:

Desde la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar no alcanzamos a entender cómo el pasado 9 de marzo del pasado año, en el esperado Pleno Monográfico de Sanidad celebrado en el Ayuntamiento de Algeciras, el Equipo de Gobierno que usted preside votó gratamente a favor de las necesidades sanitarias más urgentes presentadas por este colectivo ciudadano. Sin embargo, el pasado día 4 del corriente, en la Comisión de Sanidad del Parlamento Andaluz, Pilar Pintor Alonso, concejala de Algeciras, votó en contra de los intereses de las y los algecireños y residentes en el Campo de Gibraltar como portavoz del Grupo Popular. Es inconcebible que el día que teníamos 14.638 personas contagiadas y 320 fallecimientos en la comarca, nuestra representante en la máxima institución andaluza vote en contra de las medidas urgentes, tan necesarias para combatir esta pandemia, reducir las listas de espera y mejorar la atención asistencial tanto de Atención Primaria, como Hospitalaria en nuestra comarca.

Como médico y político de gran trayectoria, sabe muy bien que, sin medidas especiales para esta zona, más inversión y mejor gestión es totalmente imposible hacer frente a la grave pandemia que padecemos, mantener la atención sanitaria y dar respuesta a las dramáticas listas de espera.

También nos produce una gran decepción que la unión de todas las formaciones políticas conseguida en el mencionado Pleno Monográfico sobre Sanidad celebrado en Algeciras, cabeza de comarca, justo unos días antes de entrar en la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en décadas, no se haya conseguido nada y que ese apoyo conjunto haya durado tan poco tiempo.

Creíamos y confiábamos que tras el apoyo en el Pleno Monográfico sobre Sanidad y la aparente buena disposición tras la reunión mantenida con la portavoz de la Comisión de Salud del Grupo Popular, Mª Beatriz Jurado Fernández de Córdoba y Pilar Pintor, el mes de octubre pasado, había quedado clara la prioridad absoluta de aprovechar que ahora que su grupo y sus socios están gobernando en la Junta de Andalucía, iban a apoyar y utilizar todas sus influencias para visibilizar los problemas que en materia sanitaria sufrimos en el Campo de Gibraltar y conseguir más recursos en el Parlamento Andaluz para compensar el gran déficit histórico que padecemos y por los que estamos a la cabeza en listas de espera. Ha quedado patente con su voto en contra de la moción presentada el 29 de enero en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Algeciras en la que se pedía apoyo para un plan de contingencia frente a los estragos de la pandemia y con su voto en contra de la Proposición No de Ley (PNL) presentada el 4 de febrero en el Parlamento regional, que no contamos con su apoyo.

La CCDSPCG ha presentado a todos los grupos políticos las necesidades y demandas, llevamos desde el 2018 trabajando para lograr el consenso en materia sanitaria, por ello, no podemos justificar de ningún modo el voto en contra por la confrontación política sobre todo si va en contra del interés general de la ciudanía, como es el caso. Pero en estos momentos, es un error imperdonable venga del bando que venga. Por ello, esperamos que reconsideren su postura y tengan en cuenta que la décima ciudad en población de Andalucía no se merece tener el pequeño y viejo hospital que tenemos en Algeciras que debe atender también a la población de Los Barrios y Tarifa. Esperamos que estén a la altura de las graves circunstancias que vivimos y que, desde su privilegiada posición e influencia, trabaje para conseguir que se implementen las demandas que no ha apoyado su grupo para que tengamos más recursos y mejore la atención asistencial que reciben sus vecinos y vecinas desde nuestros Centros de Salud y Hospitales comarcales, evitando así que tengan que ser derivados fuera del Campo de Gibraltar.