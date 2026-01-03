La Coordinadora Alternativas marca un récord con 36.713 usuarios en 2025

La Coordinadora Alternativas de lucha contra las drogas en el Campo de Gibraltar logró un récord de actividad en 2025 al alcanzar los 36.713 usuarios beneficiarios en el conjunto de programas desarrollados en la comarca. Los datos reflejan un incremento de los usuarios de casi el 30% y también del alcance territorial de la entidad, que mantiene su intervención en ámbitos como la atención social, la inserción laboral, la prevención, la educación y la dinamización comunitaria.

El área de prevención concentra el mayor volumen de participación, con 30.841 personas beneficiarias, destacando el programa Edu-Futuro, desarrollado en los municipios de Algeciras y La Línea, que ha llegado a 22.814 personas a lo largo del año. A este bloque se suman iniciativas dirigidas a familias, menores y adolescentes, como Familias con Conexión, Proyecto Ocio Responsable, Complementa-T, ludotecas y centros de ocio comunitarios, con presencia en distintos municipios del Campo de Gibraltar.

"Estamos muy satisfechos por los resultados generales. La prevención es la piedra angular con la que trabajamos en Alternativas, con materias no solo enfocadas a la prevención de drogodependencias, también para el fomento de las relaciones sociales sanas, prevención del bullying y la xenofobia o las enfermedades de transformación sexual", destaca Francisco Mena, presidente de la coordinadora.

Parte del incremento en los usuarios se debe a que, a la financiación de la Junta, la Diputación o entidades como la Fundación Moeve, en los últimos ejercicios varios ayuntamientos han vuelto a poner programas preventivos en manos de Alternativas. Se trata de San Roque, Los Barrios y Castellar, que han reforzado así sus acciones.

En el ámbito de la inserción sociolaboral, Alternativas llegó a 4.865 usuarios a través de programas como Andalucía Orienta, los Puntos Vuela, la Eracis de Puente Mayorga y Campo de Futuro. Estas actuaciones combinan orientación laboral, acompañamiento personalizado y mejora de competencias digitales, con especial atención a personas en riesgo de exclusión social.

Una de las actividades de la Eracis en Puente Mayorga.

La memoria recoge también la actividad del área de atención y tratamiento, centrada en el programa Entre Todos, que atendió a 125 personas, principalmente en el ámbito de las adicciones y con intervención específica en el municipio de Tarifa y en el Centro Penitenciario de Botafuegos.

Además, se han desarrollado actividades complementarias y extraordinarias relacionadas con la sensibilización social, el medio ambiente, el empleo y la participación comunitaria, que han beneficiado a 882 personas adicionales.