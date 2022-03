La comarca vive el cuarto día de la huelga de camioneros en una calma tensa y sin vías de solución

El Campo de Gibraltar vive este jueves la cuarta jornada del paro nacional indefinido del transporte por carretera en medio de una calma tensa y sin visos de solución. O, más que eso, porque hasta el momento no se ha establecido ni siquiera un diálogo para que se garantice la prohibición de la contratación por debajo de los costes de explotación, como reclaman los camioneros. Es decir, para asegurar la rentabilidad del sector, puesto que con el precio del combustible en los niveles actuales, los conductores aseguran que trabajan a pérdidas y la situación es "insostenible".

Mientras actúan los piquetes informativos en los puntos de entrada de los polígonos comerciales e industriales de la comarca, la plataforma que representa a los camioneros autónomos, así como a las pequeñas y medianas empresas, ha lanzado duras críticas hacia el Gobierno por la gestión de una crisis que afirma que empieza a notarse a causa del desabastecimiento.

Manuel Hernández es el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, convocante de la protesta, que aboga por que continúe el paro de forma pacífica pero advierte de la presencia de "infiltrados" que pretenden "romper" esa actitud para generar altercados que desprestigien a los camioneros.

"El desprecio ministra hacia nosotros, el tratarnos de minoría cuando somos la mayoría, el no querer hablar con la organización que representa a los camioneros, es un acto de irresponsabilidad", explicado Hernández.

"No séra por culpa nuestra el desabastecimiento que ya se empieza anotar. No se nos puede criminalizar, esta organización condena cualquier acto de violencia, pero se está infiltrando gente entre nosotros para romper esto desde dentro" y "trasladar una imagen que no es la verdadera", subraya el representante de un colectivo que asegura que agrupa a más del 85% de los camioneros.

"Seguiremos con los camiones parados porque no podemos vivir de ellos. Mientras no se solucione, no vamos a mover los camiones. Pasen los días que pasen. Nos arruinamos más andando que parados y eso lo tiene que entender la administración y la sociedad", continúa.

Hernández critica la "prepotencia del Ministerio, tratando de minoría a la mayoría" haciendo "un flaco favor" a "los arreglos", que son los que "pueden levantar el paro". Solo moverán los camiones si se produce "un acuerdo que garantice la viabilidad, el respeto y la dignidad" del transporte por carretera.

La plataforma que ha convocado el paro no fue invitada a la reunión que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, mantuvo el miércoles con las patronales del sector que conforman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que rechaza la protesta.

La ministra informó de que ahora se trabaja en trasladar al sector del transporte los principios generales que inspiran la ley de la cadena alimentaria, es decir, que no se puede trabajar por debajo del coste.

También se está valorando publicar con periodicidad semanal, en vez de mensual, el índice de referencias de los precios de los combustibles, así como anticipar todo lo recogido en las medidas que el Gobierno ya consensuó con el sector el pasado mes de diciembre, como la revisión de precios inmediata.

En cualquier caso, el Ejecutivo incluirá sus respuestas en un plan nacional consensuado entre todos los ministerios para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, en el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se encargará de todo lo relacionado con su negociado, y que se aprobará el próximo 29 de marzo.

Piquetes

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha señalado que en la provincia "está habiendo algún tipo de incidencia" debido a los piquetes por el paro en el sector del transporte, "pero no son de especial relevancia como puede haber en Córdoba o Sevilla, donde están los grandes centros logísticos".

En declaraciones a los periodistas, Pacheco ha señalado que en Cádiz está habiendo algunos incidentes de barricadas con neumáticos quemados en la AP-4, también en la zona logística de Jerez o en la entrada a los puertos y las zonas logísticas de Los Barrios y San Roque.

En este sentido, ha indicado que hasta el momento no ha habido ninguna detención "porque en los altercados de pinchar ruedas a algún camión o cortarle algún latiguillo cuando avisan ya no está el piquete sino que el camionero se ha encontrado el camión así".

Pacheco ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están a disposición de todos los empresarios y transportistas que quieren trabajar, y "se le está facilitando a todos aquellos que necesitan entrar y salir de una zona logística o de un puerto la seguridad necesaria para que puedan desarrollar su trabajo".