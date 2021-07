Los colectivos de lucha contra la droga reclaman más atención al Gobierno

Los colectivos que trabajan a diario en la lucha contra las drogas del Campo de Gibraltar lamentan que el (desde este sábado) ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no quisiera escuchar sus reivindicaciones durante la visita a la comarca que realizó sin reunirse con ellos el pasado viernes junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Quizás no quiera escuchar nuestras peticiones, ya que no son de su agrado, como puede ser la creación de un juzgado especializado en narcotráfico, el nombramiento de jueces de refuerzo en los juzgados de instrucción con más carga de trabajo, el tratamiento penal que hay que darle a las narco gasolineras o por qué no se invierte el dinero incautado al narcotráfico en nuestra comarca en políticas sociales de empleo de formación o educativas", explica Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, que agrupa a todas las asociaciones, en una declaraciones realizadas antes de la remodelación del Ejecutivo realizada por Pedro Sánchez, que ha dejado la cartera de Justicia a Pilar Llop.

"Me parece una torpeza el formato utilizado para la visita, ya que (Juan Carlos Campo y Grande-Marlaska) también se deberían de haber reunido con los ocho alcaldes y el presidente de la Mancomunidad al frente, además de representantes de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Justicia y la subdelegada de la Junta en nuestra comarca, y también se deberían haber reunido con el movimiento asociativo de lucha contra las drogas y el narcotráfico, ya que el esta lacra y sus consecuencias tienen muchas aristas y diversos puntos de vista, el policial y también el social", continúa Mena.

Palacio de Congresos de La Línea, se pusieron todos los mimbres para la puesta en funcionamiento del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, "En estos días precisamente se cumplen tres años de la primera visita del ministro del Interior a nuestra comarca y en esa ocasión el formato utilizado fue precisamente el señalado anteriormente. Creo que fue todo un éxito. En aquella reunión, celebrada en el, se pusieron todos los mimbres para la puesta en funcionamiento del que tan buenos resultados esta obteniendo ", apostilla.

"sensibilidad" con los problemas derivados del narcotráfico en la comarca. "Aunque no hemos tenido la misma suerte con el ministro de Justicia (la anterior ministra sí se reunió con nosotros) que no ha tenido ni una solo reunión con las asociaciones de lucha contra las drogas". Mena explica que, desde entonces, el movimiento asociativo ha tenido varios reuniones con el ministro del Interior , que siempre ha mostrado sucon los problemas derivados del narcotráfico en la comarca. "Aunque no hemos tenido la misma suerte con el ministro de Justicia (la anterior ministra sí se reunió con nosotros) que no ha tenido ni una solo reunión con las".

"Que no se le olvide que como ministro se debe a los ciudadanos y las coordinadoras contra las drogas están compuestas por ciudadanos que llevan dando la cara desde hace mas de treinta años en este difícil y peligroso problema que nos afecta desde hace mucho mucho tiempo, mientras que el estaba sentado tranquilamente en el sillón de la Audiencia Provincial de Cádiz", critica. "Quizás esta animadversión venga por la oposición frontal que tuvo en su día a la creación de la sección de la Audiencia Provincial en Algeciras. Las coordinadoras fuimos muy activas en apoyar esta creación, propuesta por Manuel Gutiérrez Luna, que por cierto, visto los datos fue todo un acierto, ya que la sección de Algeciras juzga el 60% de los delitos de narcotráfico en la provincia de Cádiz".