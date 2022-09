Los colectivos antidroga del Campo de Gibraltar piden para la comarca más dinero del fondo de decomisos del narcotráfico

Los colectivos antidroga del Campo de Gibraltar sostienen que la comarca debería recibir una cantidad mayor del fondo de decomisos del narcotráfico, ya que en 2021 dejó en la zona solo el 0,27% del total. Solo dos entidades y un ayuntamiento de la comarca tuvieron acceso directo al reparto. Fueron la Fundación Márgenes y Vínculos, que recibió una subvención de 40.544 euros, y Nuevo Hogar Betania, con 24.432 euros, así como el Ayuntamiento de Algeciras, con otros 18.766,33 euros. En total fueron 83.742,33 euros.

Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, y Miguel Alberto Díaz, de Barrio Vivo, coinciden en señalar que ese fondo debería tener en consideración los decomisos que se llevan a cabo en la tercera provincia que más aporta, por detrás de Madrid y Barcelona, y en una zona por la que pasa gran parte de la droga que entra a España. También apuntan a que se use en este fondo las cantidades en metálico incautadas, no solo las procedentes de las subastas de bienes incautados.

"El reparto es injusto. El Campo de Gibraltar es una de las zonas más azotadas por el narcotráfico, es un estigma importante. A lo largo de la historia siempre hemos reclamado mayores cantidades. No es de recibo que el Ayuntamiento de La Línea, por no tener más de 100.000 habitantes, no pueda entrar en la convocatoria, a pesar de que lo ha intentando hacerlo por otras vías, como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sin que haya recibido respuesta", explica Mena.

"Entendemos que el dinero tiene que llegar a la comarca, a los ayuntamientos y al movimiento asociativo específico contra la droga. Ahora solo hay dos entidades que reciben este dinero, Márgenes y Vínculos y Nuevo Hogar Betania, pero no son especializadas contra la droga. Despierta, Alternativas y Barrio Vivo son referentes ya a nivel nacional en programas prevención, pero no pueden concurrir por no tener carácter nacional. Nuestra vocación no es esa, nacimos por y para el Campo de Gibraltar. Ya lo intentamos en varias ocasiones con la anterior delegada del Plan Nacional sobre Drogas, y ahora estamos a la espera de reunirnos con el nuevo responsable", destaca el presidente de Alternativas.

Miguel Alberto Díaz valora las actuaciones en materia de seguridad contra el narcotráfico en la comarca, pero recuerda que quedan cosas en las que invertir: "Hacen falta más recursos para la justicia y para políticas sociales, que queríamos implementar en el Plan Especial para el Campo de Gibraltar".

"Nos parece absurdo ese porcentaje, cuando hablamos que el Campo de Gibraltar es la zona que mas lo padece, por aquí pasa el narcotráfico. Tenemos que luchar contra la narcoeconomía, que se contrarresta con empleo y formación, para lo que se podría usar ese dinero", indica el presidente de Barrio Vivo.

Para Mena y Díaz estas ayudas se pueden implementar con diálogo y voluntad. "No es una propuesta de subvenciones en el BOE, sino que el Ministerio se sentara con el movimiento asociativo para ver cómo invertir ese dinero, porque cada vez hay más cantidad ligada al entramado financiero. Es una cuestión de que el Ministerio establezca partidas presupuestarias", indica Díaz.

Mena entiende que es una simple cuestión de voluntad. "Creo que la solución es que se ponga nombre y apellidos a las partidas y las subvenciones se articulen a través de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, que se convocara la realización de un Plan de prevención de drogas para el Campo de Gibraltar para ayuntamientos y ONG. Pero es una cuestión de voluntad, como se ha hecho contra la violencia de género y contra las personas LGTBI", destaca.