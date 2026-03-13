Ceuta acelera la formación para trabajar en el juego online mientras Gibraltar pierde operadoras

Ceuta sigue reforzando su posición como uno de los principales polos del juego online en España. La ciudad autónoma ha dado un nuevo paso en esa estrategia con la puesta en marcha de un programa de formación especializado dirigido a preparar profesionales para trabajar en las plataformas digitales del sector, una industria que no deja de crecer y que ya emplea a más de 1.200 personas en el territorio.

La iniciativa forma parte de la estrategia de implantación digital impulsada por el Gobierno ceutí para atraer empresas vinculadas al iGaming, un sector que en los últimos años se ha convertido en uno de los motores económicos de la ciudad. Actualmente operan en Ceuta más de 40 compañías relacionadas con el juego online, una cifra que ha ido aumentando de forma progresiva desde la introducción de incentivos fiscales específicos.

El nuevo programa formativo será desarrollado por la empresa Spanish Gaming Academy, que se ha adjudicado el contrato por 147.983 euros, lo que supone una rebaja del 13,8% respecto al presupuesto inicial de licitación, fijado en 171.674 euros. La formación se canalizará a través de Procesa, la sociedad pública encargada de promover el desarrollo económico de la ciudad.

El objetivo principal del plan es ampliar la bolsa de profesionales cualificados que puedan cubrir las necesidades de recursos humanos de las nuevas empresas que se están implantando en Ceuta. El programa combinará formación online y presencial.

Cinco especialidades clave para el iGaming

El plan contempla cinco itinerarios profesionales vinculados al funcionamiento de las plataformas de juego online y a la gestión operativa de las compañías del sector.

Entre ellos destacan perfiles cada vez más demandados por las operadoras:

Product Manager , con más de 218 horas de formación.

, con más de 218 horas de formación. Especialista en pagos, fraude, prevención de blanqueo de capitales y juego responsable , con 238 horas lectivas.

, con 238 horas lectivas. CRM y VIP Manager , centrado en la gestión de clientes y fidelización.

, centrado en la gestión de clientes y fidelización. Customer Service , orientado a la atención al usuario.

, orientado a la atención al usuario. Técnico en Operaciones y Marketing, con más de 200 horas de formación.

Todos los cursos incluirán además un módulo transversal dedicado al juego responsable, con contenidos relacionados con la protección de los usuarios, la detección de jugadores de riesgo y la normativa vigente establecida por la Dirección General de Ordenación del Juego.

El número de participantes por curso oscilará entre 20 y 30 alumnos, que serán seleccionados por Procesa entre personas residentes en Ceuta en edad de trabajar.

El efecto Gibraltar y la competencia en el Estrecho

El impulso formativo llega en un momento clave para la industria del juego online en el entorno del Estrecho. La reciente decisión del Gobierno británico de incrementar significativamente los impuestos sobre el juego digital ha provocado una sacudida en el sector en Gibraltar, donde muchas operadoras tienen su sede.

Ese aumento fiscal está empujando a algunas compañías a buscar ubicaciones más competitivas desde el punto de vista tributario. En ese escenario, Ceuta se está posicionando como una alternativa cada vez más atractiva, gracias a su régimen fiscal favorable y a la seguridad jurídica del marco regulador español.

Este movimiento empresarial está teniendo un efecto directo en el equilibrio económico de la zona. Mientras Ceuta consolida su ecosistema digital y atrae nuevas inversiones vinculadas al iGaming, en la otra orilla del Estrecho el fenómeno se observa con atención.

La Línea, entre la oportunidad perdida y el nuevo mapa del juego online

El contraste resulta especialmente visible en La Línea de la Concepción, ciudad que en su día fue pionera en reclamar un régimen fiscal especial para atraer a las empresas del juego online asentadas en Gibraltar tras el Brexit.

Aquella propuesta terminó materializándose finalmente en Ceuta y Melilla, que recibieron en 2018 una bonificación fiscal sobre la tasa del juego. Desde entonces, más del 55% de las licencias de juego online que operan en España se han establecido en la ciudad autónoma.

El resultado es un cambio profundo en el mapa del sector. Ceuta ha convertido el juego online en uno de los pilares de su economía, aportando alrededor del 12% de su PIB, generando más de 1.200 empleos directos y dejando cerca de 20 millones de euros anuales en recaudación.