La CEC reclama un gran consenso para aumentar la competitividad del Campo de Gibraltar

La Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ha aprobado, en su última reunión de su junta directiva, instar a las instituciones públicas a resolver, mediante un acuerdo que tenga carácter ejecutivo, los graves problemas que afectan a la competitividad empresarial del Campo de Gibraltar y, por consiguiente, al resto de comarcas que no pueden aprovechar sus sinergias de manera adecuada. La CEC considera que “no se pueden admitir más agravios con este territorio, que ya contribuye notablemente a la generación de riqueza y empleo y que, además, tiene un enorme potencial de desarrollo futuro”, ha declarado su presidente, Javier Sánchez Rojas.

Estos problemas se centran en cuestiones a resolver a medio y largo plazo, como las infraestructuras, y otras que requieren soluciones inmediatas porque están produciendo ya pérdidas económicas a las empresas de la comarca.

Entre estas últimas se encuentra la situación del Punto de Control Fronterizo, antiguo PIF, dotado con recursos insuficientes para llevar a cabo los procesos de inspección en la importación de productos de origen vegetal y animal perecederos que transitan por el Puerto de Algeciras. Los retrasos en la entrada de estos productos duran ya por encima de los 7 días y, a pesar de las reiteradas peticiones del sector logístico y transitario, el Ministerio de Sanidad no resuelve este cuello de botella que provoca, entre otras situaciones, el desvío de tráficos hacia otros puertos, con la consiguiente pérdida de actividad de toda la cadena de valor portuaria.

Otro de los asuntos que preocupa a la organización empresarial de la provincia de Cádiz hace referencia “al hub industrial y logístico que los agentes económicos del Campo de Gibraltar demandan, dada su situación geoestratégica y potencial industrial: la inclusión de la comarca en el corredor español del hidrógeno verde. Exigen que se incluya esta zona en su trazado, sede del segundo polo industrial de España y su primer puerto”, explica el presidente de la CEC.

La CEC ha mostrado su apoyo a la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, AGI, que considera indispensable un rediseño del actual trazado para contar esta zona con las infraestructuras necesarias como polo de especial relevancia europeo en la producción de este gas renovable.

Infraestructuras

A medio y largo plazo, el tema de las infraestructuras es otro de los asuntos, éste especialmente recurrente, en las demandas de la CEC, “en el que mantenemos todo nuestro empeño para que se complete el mapa de infraestructuras de comunicación vial y transporte de esta provincia, que nos hará más competitivos a todos, porque la logística debe ser una gran apuesta de esta provincia”, ha mantenido Sánchez Rojas.

Mientras se sigue muy de cerca la evolución de cada proyecto relacionado con el Campo de Gibraltar, como el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla o el desdoblamiento Vejer-Algeciras, la situación actual de las conexiones ferroviaria de la comarca con Madrid sufren a diario averías de los viejos trenes. La solución de RENFE es llevar en autobús a los pasajeros hasta la estación del AVE de Málaga, convirtiendo un desplazamiento fundamental de este eje Algeciras-Madrid en un obstáculo a la competitividad y atracción de turismo, entre otros sectores.

“Mientras no entendamos que el Campo de Gibraltar es uno de los centros productivos más importantes de España, un enclave estratégico de una dimensión mundial, que merece todos los esfuerzos para no perder peso, no vamos a conseguir avanzar al ritmo que verdaderamente se necesita”, ha agregado la secretaria general de la CEC, Carmen Romero. “El Campo de Gibraltar necesita aumentar su competitividad económica a través del estímulo de las inversiones públicas en infraestructuras y dotación de los servicios clave, una cuestión que beneficiará al conjunto de la provincia y Andalucía”, ha destacado.