CCOO alerta de "graves riesgos laborales" en la planta de lixiviados del Cobre por exposición a productos cancerígenos

Comisiones Obreras ha lanzado una seria advertencia sobre las condiciones laborales en la planta de tratamiento de lixiviados del Cobre, en Algeciras, donde, según el sindicato, los trabajadores podrían estar expuestos a "sustancias altamente cancerígenas" sin contar con la debida información ni formación preventiva. El sindicato ha trasladado la situación a la Inspección de Trabajo ante lo que considera una “grave negligencia” por parte de la empresa FCC Aqualia.

La organización sindical sostiene que esta instalación, situada en el antiguo vertedero del Cobre, “puede convertirse en uno de los mayores puntos negros en materia de riesgos laborales por exposición a agentes cancerígenos”. Así lo ha manifestado este jueves el responsable del sector del Agua de CCOO en el Campo de Gibraltar, Jesús González, quien lamenta la “desidia e irresponsabilidad” de las empresas implicadas en la gestión de la planta.

La instalación, que comenzó a operar en julio de 2024, está gestionada por Arcgisa como empresa matriz, junto a Urbaser y FCC Aqualia, además de diversas subcontratas. En ella se lleva a cabo un tratamiento físico-químico de los líquidos que se generan entre los residuos del antiguo vertedero, que permanecen enterrados en esa ubicación desde hace décadas.

Según CCOO, los trabajadores de Aqualia se encargan de tareas de mantenimiento, control del pH, turbidez y niveles de productos bioquímicos, así como de limpieza de conducciones, retirada de fangos y desatasco de bombas. Estas labores implican un contacto directo con residuos que contienen metales pesados altamente tóxicos, como cromo hexavalente, arsénico, azufre o plomo, entre otros.

El sindicato denuncia que estas operaciones se realizan sin la formación ni la información necesarias sobre el manejo y la peligrosidad de dichas sustancias. “Los trabajadores no están siendo instruidos adecuadamente sobre las medidas de protección que deben adoptar, a pesar del riesgo evidente para su salud”, advierte González.

En el caso de la empresa Urbaser, CCOO señala además una falta de coordinación en materia de prevención, especialmente en lo relativo a la comunicación de riesgos a los delegados de prevención. Esta situación, insisten, compromete la seguridad de todos los operarios que desarrollan su actividad en el recinto.

Ante este escenario, el sindicato ha puesto los hechos en conocimiento de la autoridad laboral para que investigue las condiciones de trabajo y la posible vulneración de la normativa en materia de prevención de riesgos. “Lamentamos la pasividad de FCC Aqualia ante las reiteradas demandas de los delegados de prevención por la falta de información hacia los trabajadores sobre el tratamiento especial que requiere esta instalación, dada su peligrosidad para la salud”, concluye González.