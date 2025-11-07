Castañas, cítricos y calabazas: los aliados del otoño para una dieta saludable, según la nutricionista Marta Pilar de Villar

El reciente cambio horario, la bajada de las temperaturas y las primeras lluvias del otoño marcan el inicio de una nueva etapa del año en la que la naturaleza ofrece productos en su punto óptimo de consumo. Una oportunidad perfecta, según la nutricionista Marta Pilar de Villar Castilla, del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, para cuidar la salud a través de la alimentación.

Entre los alimentos estrella de la temporada, De Villar destaca las castañas y las nueces, sobre las que afirma que, "al natural o asadas, son buenísimas para cuidar nuestra salud cardiovascular e ideales para picar entre horas sin sentirnos para nada culpables". La especialista recuerda que un puñado de frutos secos al día "no solo no hace daño, sino que es de lo más recomendable para mantener la buena salud".

La nutricionista Marta de Villar. / E.S.

Asimismo, la nutricionista subraya que los cambios estacionales no deben ser excusa para abandonar los buenos hábitos. "Tomar tres piezas de fruta al día sigue siendo fundamental", señala, apuntando que naranjas y mandarinas son una excelente opción en esta época. Advierte, además, sobre los zumos de frutas: "Se deben evitar los zumos de fruta, para poder aprovechar de una manera correcta los beneficios de este grupo de alimentos. La vitamina C que contienen los cítricos ayuda a nuestro sistema inmunitario, pero los picos de glucosa que se generan al tomar zumos de frutas (por mucha vitamina que lleven) no son nada recomendables. Así que lo ideal es tomarlas siempre a bocados".

Otros productos recomendados por De Villar son las manzanas y peras, “por ejemplo, al horno y con un toque de canela”, así como granadas e higos, que considera “complementos perfectos para unas ensaladas otoñales riquísimas”.

En cuanto a las verduras, la especialista invita a no olvidar las dos raciones diarias y resalta la versatilidad de las calabazas y las setas, “las reinas de la decoración otoñal, y que también estarán riquísimas en nuestros platos”.

Respecto a las legumbres, De Villar recuerda que este es “el momento ideal para volver a preparar guisos de lentejas y garbanzos, una manera barata y sencilla de proporcionar un buen aporte de proteína vegetal”.

Boniatos. / E.S.

Entre los carbohidratos de temporada, el boniato asado ocupa un lugar especial: “Aporta un extra de energía, siendo el mejor complemento para una fría tarde de otoño. Además, nos proporcionará vitamina A, antioxidantes y mucha fibra”, puntualiza la nutricionista.

Por último, De Villar recomienda no olvidarse de los lácteos fermentados, como el queso con membrillo, “un pequeño capricho ideal para cuidar nuestro sistema digestivo y aportar calcio (además de disfrutar del dulce contraste con el membrillo)”.

Optar por alimentos de temporada y de proximidad es, para la nutricionista del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, “la mejor manera de recibir lo que la naturaleza nos ofrece; primero porque los productos de temporada estarán en su momento óptimo de consumo, tanto por su sabor como por sus propiedades; y también porque estaremos contribuyendo a cuidar el medio ambiente”.

Como última recomendación, De Villar propone "aprovechar el cambio horario y la disminución de las horas de luz para adelantar la cena, y así contribuir a mejorar las digestiones y el descanso nocturno".