Así están las carreteras del Campo de Gibraltar ante las lluvias por la borrasca Francis

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz y la Diputación de Cádiz han actualizado este domingo 4 de enero a las 14:00 horas la situación de incidencias y cortes de tráfico en el Campo de Gibraltar a causa de las lluvias intensas de la borrasca Francis, que mantiene activo el aviso naranja en toda la comarca hasta las 21:00. La A-405, vía que comunica la Bahía con el interior de la comarca y la Serranía de Ronda, está cortada en varios puntos por el desbordamiento del río Hozgarganta.

Carreteras cortadas o con circulación limitada

CA-9208 (El Cobre, Los Barrios): PK 0-2 cortada por acumulación de agua.

CA-9209 (Algeciras-Los Barrios): PK 0+000 a 0+650, corte total por crecida del arroyo del Prior/Cava.

CA-440 (entrada a Los Barrios, Venta Frenazo): Cortada por balsa de agua.

CA-34 (La Línea-Cádiz): PK 1-3, balsas de agua a la altura del km 1,8.

N-340, km 83 (Tarifa): Balsa de agua, circulación con precaución.

A-381, km 81-85: Balsas de agua y socavón.

A-405 (Gaucín-San Roque). Totalmente cortada a la altura del Vivero de Jimena por el desbordamiento del río Hozgarganta.

A-2101 (San Martín del Tesorillo): Balsa de agua en km 2,7, señalizada.

N-350 (acceso Puerto Algeciras), km 0,2: Corte de carril por desprendimiento de rocas.

CA-9204 (Camino Pasada Honda, San Roque): Cortado al tráfico; 25 viviendas aisladas, 15 habitadas.

Otros cortes temporales en la provincia: CA-3400 (Rota), A-2233 (Conil-Barbate), A-4, CA-3205, A-314, CA-3113, CA-3107, afectados por inundaciones, balsas de agua y asfalto dañado.

Ríos en alerta