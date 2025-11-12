La Cámara de Comercio estrecha lazos con los empresarios exportadores de Jerez

La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha celebrado este miércoles en Jerez la jornada de networking Retos de la cadena de suministro en un nuevo entorno digital en el marco del proyecto Nexomar. El encuentro ha reunido a un nutrido grupo de empresarios de ambos territorios con el objetivo de analizar el impacto de la digitalización en la logística y fortalecer la conexión económica entre la producción jerezana y la plataforma logística de la Bahía de Algeciras y su entorno.

La apertura institucional corrió a cargo del presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, quien ha destacado la importancia de la colaboración público-privada y ha agradecido expresamente a la Cámara de Comercio de Jerez la cesión de sus instalaciones y su apoyo en la organización del evento. En su intervención, ha subrayado que "la colaboración entre las cámaras fortalece nuestra red provincial y demuestra nuestro papel clave como dinamizadores de los territorios". Fenoy ha puesto en valor la conexión estratégica entre Jerez y Algeciras, ofreciendo los servicios logísticos avanzados de las empresas del Campo de Gibraltar a los exportadores jerezanos, con el Puerto de Algeciras como puerta natural al comercio internacional.

En representación de la Cámara de Comercio jerezana ha asistido su gerente, Juan Núñez, quien, en esta línea, ha coincidido en destacar la labor de estas entidades en el fomento de la actividad económica de la región.

La jornada se centró en los desafíos del sector. La ponencia principal, impartida por Adolfo Rozadillas, responsable de Energías Renovables y Puertos de Ghenova Ingeniería, ha abordado cómo las estrategias basadas en datos y la adaptación al cambio son pilares fundamentales en el contexto logístico actual.

Posteriormente, los asistentes han conocido de primera mano el caso de éxito de Invercar Logística. Carlos Asencio, CEO del Grupo Asencio, ha presentado cómo la compañía integra las últimas tecnologías y la movilidad eléctrica para ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y flexibles.

El evento, que ha concluido con un intenso espacio de networking, es el segundo de los cuatro encuentros previstos dentro del Proyecto Nexomar. Esta iniciativa, destinada a impulsar la logística marítima y la internacionalización, está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, y por la Diputación de Cádiz, a través del programa DipuInnova Plus.