Los búnkeres del Estrecho y los prisioneros republicanos (y II)

Para llevar a cabo la clasificación de los prisioneros, los generales de división o al mando de fuerza estaban autorizados para constituir en las ciudades conquistadas y en el número que considerasen oportuno las llamadas Comisiones Clasificadoras de Prisioneros y Presentados. Cada una de estas comisiones estaba formada por un jefe del Ejército o de la Armada, dos oficiales, uno de los cuales tenía que ser del cuerpo Jurídico, y personal subalterno. Su misión consistía en “proceder rápidamente, con amplitud y libertad de procedimiento, a clasificar a los prisioneros y presentados según su presunta o comprobada conducta o responsabilidad.”

Esta clasificación se hacía en cinco grupos, de acuerdo con el supuesto mayor o menor grado de responsabilidad política, militar, etc., del prisionero.

Previamente, todas las actas de clasificación tenían que ser remitidas a la Auditoría de Guerra correspondiente, que podía aprobarlas u ordenar que se practicasen diligencias escritas sobre todos aquellos casos en los que discrepara de la clasificación propuesta por la Comisión.

Para organizar todos estos presos y utilizarlos adecuadamente, se crearon diversos sistemas dentro del entramado represivo: los destacamentos penales; los batallones disciplinarios; las colonias penitenciarias militarizadas; los talleres disciplinarios; los destinos dentro de las propias cárceles.

En este contexto podemos distinguir entre los dos grandes tipos de trabajos forzados utilizados en el franquismo en la posguerra. Por un lado, el que proviene del universo penal y carcelero, y que lleva a las distintas modalidades del sistema de redención de penas por el trabajo. Por otro, el tipo de trabajos utilizados como castigo político para los prisioneros de guerra o para los jóvenes que una vez terminada la guerra tuvieron que repetir sus años de servicio militar con el ejército franquista.

Dentro de este segundo grupo debemos diferenciar entre: Batallones de trabajadores; organizados desde 1937 con prisioneros de guerra a partir de los campos de concentración y vigentes hasta 1940 (cuando sufre una importante reordenación provocada por una nueva orden sobre el servicio militar (20-12-1939); batallones disciplinarios de soldados trabajadores, creados en 1940 como servicio militar especial para los declarados desafectos al régimen (comprendidos entre las quintas de 1936 a 1941) (son los mozos comprendidos entre estas quintas que no hicieron el servicio militar con el ejército franquista y debían realizarlo ahora). Esta medida también afectará a quienes forman parte de los batallones de trabajadores, para lo cual se ponen en marcha nuevas órdenes de clasificación basadas claramente en criterios políticos.

Mas de 40.000 jóvenes, la mayor parte integrante de los batallones de trabajo son clasificados con la letra “D” (desafectos) y son enviados directamente a los campos de concentración, donde en el verano de 1940 se forman los nuevos batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

Aunque hay diferencias entre ellos, también encontramos entre ambos tipos de batallones una evidente continuidad, ambos organizados militarmente, y desde un punto de vista político, se trata de castigos políticos al margen del sistema penal. Es importante señalar su situación política fuera del sistema penal, así como el hecho de que quienes lo integraron no eran los militantes políticos más destacados, sino militantes de base, simpatizantes de organizaciones de izquierdas, o en algunos casos quienes no tenían buenas relaciones con las autoridades locales, quienes no podían ser avalados por personas de “orden”.

Se trató, sin duda, de una política de Estado utilizada por el franquismo utilizando a los penados para sacar un beneficio económico tanto institucional como privado.

Este sistema de trabajo se articuló a través de una institución denominada Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, que fue creada por un sacerdote jesuita José Agustín Pérez del Pulgar que fue el ideólogo, y por otro lado por el director general de Prisiones del momento Máximo Cuervo. Este Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo se creo en 1938. De él dependía la coordinación de los trabajos a realizar por los prisioneros y la propuesta al gobierno de la condonación de días de cárcel en relación con los días trabajados.

Este sistema de redención de penas por el trabajo no se puso en práctica hasta 1939 y alcanzó a una reducida minoría de presos por la incapacidad técnica, organizativa y logística del régimen para llevarla a cabo.

Debemos entender la represión como algo más que una violencia ciega y gratuita; debemos comprender la función social que ejerce este sistema represivo en la consolidación del nuevo régimen.

Miedo y desconfianza van unidos. Hay miedo al castigo, pero también hay desconfianza a hablar más de la cuenta con desconocidos por miedo a delaciones y chivatazos. Existía una amplia red de confidentes, que cumplió de hecho su principal función al socavar la confianza entre quienes compartían el castigo del trabajo, dificultando cualquier tipo de respuesta colectiva.

La organización de los servicios de confidentes lo podemos ver desde mediados de 1938 cuando se comienzan a dar instrucciones para el servicio de Información de Batallones de trabajadores. Se dispone que en cada batallón de trabajadores exista un servicio de confidencia e información que funcionaba bajo el esquema de veinte prisioneros confidentes por batallón con el objetivo de conocer, por un lado, el estado interno de los concentrados y por otro la existencia de individuos clasificados indebidamente.

Las condiciones de este servicio fueron de carácter absolutamente confidencial, hasta el punto de que solamente tendría noticias el jefe del batallón. Ninguno de los trabajadores nombrados sabría que había otros compañeros realizando el mismo servicio. El perfil que se buscaba era el de un preso reservado, y que por sus informes y conducta mereciera absoluta confianza, en definitiva se buscaba a un prisionero que fuera fácilmente sobornable con gratificaciones o con la promesa de darle trabajo, en el mundo civil, en el ruinoso mercado laboral de la posguerra. De este trabajo se encargaba un servicio de enlace, compuesto por un oficial o clase de la Guardia Civil, que tenía la misión de enlazar con la Inspección de prisioneros y con el Estado Mayor.

Una comunicación del cuartel general del generalísimo de 23 de mayo de 1938, hace que se endurezca la vigilancia y disciplina sobre los batallones, ante la coincidencia de una sublevación presos de Pamplona y de una compañía de trabajadores en el frente de Granada; “Además de la alambrada con la que deben cerrarse los caseríos o lugares en que se encuentren, se haga una zanja, y al que intente salir sin permiso por un sitio distinto a la entrada, se le haga fuego sin previo aviso. Ordeno que se observe el mayor rigor con los prisioneros, manteniéndolos dentro de la más estrecha disciplina”.

Este entramado se estableció también con la intención de castigar y eliminar a los enemigos, es decir, a los “rojos”; utilizarlos como mano de obra esclava, trabajando en unas condiciones insalubres e inhumanas, prácticamente por la comida y militarizados. Todas las mañanas tenían toque de diana, formación en el patio, brazo en alto, saludando a las banderas e himnos de los vencedores, misas, charlas patrióticas, además de los agotadores trabajos de sol a sol.

Todo esto formaba parte de la “evangelización” y reconversión de los presos, ya que pretendían, a su vez, presentar al régimen como un régimen cristiano y misericordioso, que buscaba su redención y recuperación para así poder incorporarse a la nueva España del franquismo.

Es sin duda el sur de Andalucía y muy especialmente el Campo de Gibraltar, una de las zonas más importante a la hora de analizar y estudiar la figura represiva de los batallones de trabajadores y posteriormente de los batallones disciplinarios de soldados trabajadores.

Además de recibir prisioneros de todos los campos de concentración y clasificación que existían por toda la geografía española, uno de los de mayor actividad fue el campo de concentración y clasificación de Rota, que funcionaba concen- trando en primer lugar allí a los soldados para más tarde reclasificarlos y mandarlos a los respectivos batallones. En mayo de 1940 se dispuso el cierre del campo de Rota, siendo trasladados todos sus prisioneros a batallones de trabajadores del Campo de Gibraltar.

El papel del Campo de Gibraltar y del Parque Natural Los Alcornocales en el estudio de esta figura represiva del gobierno franquista en la Posguerra es fundamental, ya que de los 15 batallones disciplinarios contabilizados en la II Región Militar (zona sur de la Península) la gran mayoría estaba situado en esta área de influencia, estando situada en Algeciras la Subins- pección de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios de la II Región Militar.

Por este motivo, en todo el área del Estrecho fueron ubicados diversos batallones para realizar todas las obras de fortificación y defensa del Plan Defensivo del Campo de Gibraltar.

Cada batallón de trabajadores estaba compuesto por un comandante, un capitán, cuatro tenientes, uno de los cuales tenía que ser médico; cinco alféreces, un brigada, veinte sargentos, cincuenta y dos cabos, un corneta, sesenta y ocho soldados y seiscientos prisioneros trabajadores.

Los batallones de trabajadores solían dividirse en compañías y destacamentos que se enviaban a destinos próximos entre sí. Este hecho dificulta conocer la situación exacta de los diversos batallones ya que cada compañía podía situar su campamento en lugares distintos según las necesidades de mano de obra, algunas compañías podían convivir con otros batallones y a su vez existían destacamentos en multitud de lugares. Aunque conocemos donde estuvieron ubicados los soldados trabajadores y las obras que realizaron, hasta que no tengamos constancia documental no se podrá averiguar con rigor que obras fueron las acometidas por cada uno de los distintos batallones de trabajadores.

Aunque en un primer momento el uniforme era inexistente, posteriormente el mando nacionalista aprobó para los prisioneros de los batallones de trabajadores un uniforme que consistía en un gorro cilíndrico blanco, camisa blanca de tela fuerte con la letra “P” y el número del prisionero grabados en el pecho en tinta indeleble, pantalón caqui, y alpargatas.

Las condiciones de vida de los presos en los batallones de trabajadores dependían, sobre todo, del comandante o mando superior de los mismos, el destino como oficial o suboficial a los batallones era considerado una especie de castigo dentro del estamento militar.

El jefe podía permitir o no que se robase, que se estraperlase con el presupuesto y con la comida de los presos; podía imponer un régimen severo y vengativo, u otro que beneficiase a los presos. Esto motivó que en unos sitios se comiera menos mal y en otros se morían de hambre; en unos, las palizas eran frecuentes, y en otros, excepcionales.

La composición, en cuanto al origen geográfico de los prisioneros, formaba parte de la política de dispersión y de alejamiento de su ámbito social. Encontramos que en cada uno de los batallones había un cierto predominio de presos de unas regiones sobre otras, así en el batallón disciplinario de Jimena encontramos un bien número de catalanes, al igual que en el batallón disciplinario de Punta Paloma (nº 1). En estos batallones estaba obviamente prohibido hablar en catalán, siendo castigados severamente si algún escolta o mando los escuchaba hablándolo. En Guadalmesí encontramos una buena cantidad de gallegos. En el batallón de trabajadores de la Almoraima, encontramos una mayoría de asturianos.

Lo que podemos afirmar es que la dispersión era un claro objetivo, encontrando la mayoría de los presos de origen gaditano formando parte de los batallones disciplinarios de Navarra y el País Vasco.

Sobre la vida de los prisioneros en campos de concentración y cárceles, todos los testimonios coinciden en estas características: hambre, hacinamiento, ausencia de higiene, enfermedades, malos tratos y arbitrariedad.

Del hambre que pasaban los presos, baste decir que aquel preso que no recibía paquetes de comida de su familia y dinero, lo más probable era que se terminase muriendo. Muchos batallones se hicieron famosos por sus “comunas”. En esas comunas lo que cada uno recibía de la familia era repartido entre todos los demás compañeros.

El hacinamiento era extremo. La falta de higiene era total: solamente unos retretes precarios, incapaces de sumir los detritus de aquella masa humana; a veces, simples baldes que se retiraban una vez al día. Plagas de chinches y piojos. El agua escaseaba o llegaba a faltar totalmente. Su potabilidad era siempre más que dudosa. El hambre debilita las defensas del organismo humano. La ausencia de higiene provoca brotes epidémicos y el hacinamiento favorecen el contagio. El hambre provocó que un día de 1941, murieran 41 presos por ingerir un tubérculo venenoso del batallón disciplinario de Punta Paloma. Testimonios orales nos comentan que no quedaron lagartos, ni hierbas, ni raíces en toda la zona de alrededor del batallón.

Por la importancia de estas obras defensivas en cuanto a su significación histórica y por el hecho fundamental de que fueron hechas con mano de obra perteneciente al vencido ejército republicano en unas condiciones de esclavitud y de extrema miseria moral y humano, creo que deberíamos intentar que sean protegidas y reconocidas de esta forma.

Artículo publicado en el número 36 de Almoraima, Revista de Estudios Campogibraltareños (2008).