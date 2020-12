El pasado 17 de noviembre los gobiernos de España y Gibraltar anunciaron un acuerdo sobre el procedimiento por el que los 15.000 trabajadores transfronterizos, de los que casi 10.000 son españoles, puedan hacer efectivos sus derechos a partir del uno de enero de 2021, cuando Reino Unido y el Peñón abandonen la UE. Sin embargo, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha puesto en duda este domingo esa movilidad por la Verja durante una rueda de prensa en la que ha afirmado que "está por resolver".

"El reloj sigue corriendo en el tema que necesitamos resolver, que es de la movilidad entre Gibraltar y España, Gibraltar y la UE. No somos sólo nosotros los que necesitamos una resolución a ese tema. De hecho, los trabajadores transfronterizos también necesitan una resolución a ese tema, tanto si son trabajadores transfronterizos actuales como si son futuros trabajadores transfronterizos. Toda la región, si queremos crear esta zona de prosperidad compartida, necesita un acuerdo para crear esa prosperidad compartida. En otras palabras, necesitamos que el acuerdo vaya más allá, que haga más, para poder dar más desde el motor económico que es Gibraltar", ha dicho textualmente Picardo a preguntas de Brian Reyes, director del Gibraltar Chronicle.

Picardo afirma que el acuerdo comercial alcanzado entre la UE y el Reino Unido para regular su relación más allá de la Nochevieja, "no trata de ninguna de las cuestiones que Gibraltar necesita resolver". "No hay ningún capítulo en el Tratado RU-UE sobre la movilidad y por lo tanto no aparece nada de la cuestión clave que tenemos que tratar, que es la capacidad de las personas de moverse a través de la frontera del continente europeo, de Europa, de la UE, principalmente de España a Gibraltar. Esto no se contempla en absoluto en el tratado entre el Reino Unido y la UE. Así que la preocupación principal para nosotros, que es la movilidad, no está tratada. Incluso se podría argumentar que, si se nos hubiera incluido en el tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea, que no cubre la movilidad, no habría sido beneficioso para nosotros a largo plazo. Así que permítame pararme aquí. El análisis de este tema es uno que mi equipo ha hecho con gran detalle porque conocemos los elementos del tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea desde hace algún tiempo y los compartiremos de una manera más sosegada cuando llegue el momento", ha explicado.

Preguntado por la noticia desvelada por Europa Sur el pasado día de Navidad sobre la negativa de Reino Unido a la presencia policial de España en la Verja como obstáculo para que el Peñón sea zona Schengen, Picardo no se pronunció: "Lo único que puedo decirle sobre el estado de las negociaciones de hoy, porque no voy a entrar en si el tema relevante en este momento es el de agentes españoles o cualquier otra cosa. He sido muy cuidadoso en no revelar ningún detalle de la negociación, y me ha sorprendido ver lo que pretenden ser detalles de la negociación apareciendo en algunos medios regionales y nacionales en España. No voy a confirmar ni negar si alguna de las informaciones que ha leído en esos medios son correctas o no, porque no creo que eso ayude a la resolución de esos temas".

El ministro principal es, pese a todo, optimista: "Estamos a menos de una semana de salir de la Unión Europea. Hemos estado negociando con el equipo negociador español y el equipo negociador del Reino Unido durante casi tres años. Empezamos negociando el acuerdo de retirada. Ahora estamos negociando esta futura relación. Ha llegado el momento de agarrar la ortiga, la ortiga de la historia. Y la ortiga pica menos si la agarras fuerte. Cada uno de nosotros puede ganar sólo si todos ganamos. Y definitivamente todos perderemos, si uno de nosotros pierde. Así que este es un momento en el que tenemos que elegir en nombre de nuestra gente si nos aseguramos de que ninguno de nosotros pierda en esta mesa, incluso si ninguno de nosotros gana o nos aseguramos de que todos ganemos para asegurarnos de que ninguno de nosotros pierda. Está así de claro. Soy optimista de que podemos llegar a ello".

El jefe del Gobierno gibraltareño espera que "todas las partes den un empujón final". "Y mi mensaje a Gibraltar y mi mensaje al Campo de Gibraltar es que voy a luchar cada paso del camino hasta que el reloj deje de correr. Y cuando lleguemos a la medianoche del 31 de diciembre de este año, no dejaré de oír el tictac del reloj. Seguiré trabajando por Gibraltar y por la gente alrededor de Gibraltar. No voy a aceptar la derrota. Voy a intentarlo y agarrar el éxito de las fauces de la historia. Y creo que todos nuestros socios negociadores quieren lo mismo".

"Los asuntos que nos separan de España han estado claros a lo largo de la historia. Pero ahora estamos a punto de entrar en la tercera década del tercer milenio. Seguro que podemos imponernos a los trescientos años de historia que ya pasaron y esperar un futuro mejor para nuestros hijos", ha concluido.

Durante su intervención, Picardo ha explicado que, aunque es "correcto" que el Reino Unido y la UE tienen un acuerdo "y nosotros no", no lo es en su opinión si "se hace un análisis más profundo, en el sentido de que los que estamos en Gibraltar y somos ciudadanos británicos, tenemos los derechos que ese tratado otorga a los ciudadanos británicos". "Así pues, cualesquiera que sean los derechos que un ciudadano británico tenga en la Unión Europea, como resultado del tratado entre el Reino Unido y la UE, un ciudadano británico que sea gibraltareño tendrá esos derechos en Europa. La cuestión es la aplicación al territorio de Gibraltar de las partes del tratado que no se refieren a la ciudadanía. Y si se observa el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, hay algunos aspectos de ese tratado que podríamos pensar que podrían tener un pequeño componente de beneficio para Gibraltar. Pero la mayor parte del tratado entre el Reino Unido y la UE es sobre comercio".