La borrasca Francis remite este lunes y da paso a los arrastres de latas y cabalgatas de Reyes Magos

La borrasca Francis tiende a remitir en las últimas horas de este domingo, por lo que el Campo de Gibraltar apunta ya a la celebración de los tradicionales arrastres de latas y cabalgatas de Reyes Magos. Aunque los programas de cada municipio pueden sufrir cambios a última hora, las condiciones meteorológicas no apuntan a ser un impedimento para estas actividades.

El lunes 5 comenzará todavía con abundante nubosidad y algunas lluvias débiles durante la madrugada y primeras horas, pero tenderá a mejorar progresivamente. A lo largo de la mañana se abrirán claros y por la tarde dominará el tiempo más estable, con temperaturas máximas cercanas a los 16ºC. El viento será más flojo, de componente variable, aunque volverá a intensificarse del noroeste al anochecer.

Previsión de la Aemet para el lunes 5.

El martes 6 se espera ya tiempo plenamente estable, con cielos despejados o poco nubosos, sin precipitaciones y ambiente más frío, especialmente de madrugada, cuando los termómetros bajarán hasta los 5-6 ºC. El viento de poniente y noroeste seguirá soplando con rachas moderadas.