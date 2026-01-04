La borrasca Francis remite este lunes y da paso a los arrastres de latas y cabalgatas de Reyes Magos
Los municipios mantienen las actividades programadas ya que no se esperan lluvias durante la jornada, según la Aemet
La borrasca Francis en el Campo de Gibraltar, en directo
La borrasca Francis tiende a remitir en las últimas horas de este domingo, por lo que el Campo de Gibraltar apunta ya a la celebración de los tradicionales arrastres de latas y cabalgatas de Reyes Magos. Aunque los programas de cada municipio pueden sufrir cambios a última hora, las condiciones meteorológicas no apuntan a ser un impedimento para estas actividades.
El lunes 5 comenzará todavía con abundante nubosidad y algunas lluvias débiles durante la madrugada y primeras horas, pero tenderá a mejorar progresivamente. A lo largo de la mañana se abrirán claros y por la tarde dominará el tiempo más estable, con temperaturas máximas cercanas a los 16ºC. El viento será más flojo, de componente variable, aunque volverá a intensificarse del noroeste al anochecer.
El martes 6 se espera ya tiempo plenamente estable, con cielos despejados o poco nubosos, sin precipitaciones y ambiente más frío, especialmente de madrugada, cuando los termómetros bajarán hasta los 5-6 ºC. El viento de poniente y noroeste seguirá soplando con rachas moderadas.
