La berrea: un espectáculo natural en el corazón de Los Alcornocales

El Parque Natural de Los Alcornocales vive un año más un espectáculo natural sin parangón: la berrea del ciervo y el ronquido del gamo. Estos increíbles animales se reúnen en septiembre para asegurar la reproducción dejando una estampa propia de National Geographic a pocos kilómetros de nuestras bulliciosas ciudades. Se trata de un momento muy especial, ya que el resto del año los machos adultos vivirán en grupos más o menos numerosos separados de las hembras que formarán grupos con las crías de los dos últimos años.

Los ciervos han existido en la comarca del Campo de Gibraltar desde la Prehistoria y, prueba de ello, es que se trata del animal más representado en las pinturas rupestres de nuestros abrigos. La fascinación y curiosidad por estos animales a lo largo del tiempo ha dejado constancia en representaciones como las de la cueva del Bacinete, en Los Barrios, con dibujos que datan de entre 6.000 a 7.000 años de antigüedad.

Los censos realizados recientemente en el Parque Natural de Los Alcornocales señalan una media de 18 individuos por cada 100 hectáreas. Los Alcornocales suma 170.000 hectáreas y, eliminando pantanos y zonas no idóneas para el venado, se estima una población de unos 25.000 ciervos, entre machos y hembras, convirtiéndolo en una de las zonas más propicias para disfrutar del fenómeno que se repite de forma anual desde tiempos inmemoriales.

Uno de los ciervos macho, emitiendo su grito. / Vanessa Pérez

Los berridos de los machos se empiezan a escuchar un tiempo antes del período clave, que se da entre el 15 al 26 de septiembre. En estas fechas se encuentran activos todos los ciervos debido a la idoneidad del fotoperíodo en la latitud del Campo de Gibraltar. Durante estos días se conjugan unas horas de luz y unas temperaturas adecuadas para el apareamiento de estos cérvidos. Esta reunión anual específica no es exclusiva de estos seres, muchos otros también se reproducen en los momentos que le son más propicios: los gamos en octubre, el muflón y la cabra montés en noviembre, el corzo en junio-julio; e incluso peces como la dorada en diciembre.

Esta época es casi la única de todo el calendario anual en la que se puede ver a los grandes machos. El resto del tiempo suelen ser muy prudentes. Fuera del celo salen a alimentarse sobre todo por la noche y por el día se hallan en las zonas más densas del bosque, lejos de la mirada de los humanos y a buen recaudo. Durante el celo pierden ese carácter prudente y, entre el atardecer y el amanecer de estos días específicos, muestran una actividad superior y se aventuran a áreas no frecuentadas y que pueden estar más urbanizadas.

Todo esto se manifiesta con el famoso berrido del macho, con el que pretende intimidar a sus competidores y atraer a las hembras. Éstas, en este período, aparentan desinterés y se muestran esquivas. Sin embargo, de algún modo seleccionan al macho en parte por el volumen de sus cuernas.

La esperanza de vida de los ciervos macho y hembra difiere: el macho suele vivir unos 13 años y desde los ocho tiene las cuernas ya en su mayor tamaño. Las hembras, que por el contrario no tienen cuerna, pueden vivir hasta los 20 años y curiosamente hasta casi el final pueden estar criando. Serán fértiles a partir del tercer año, aunque, con una buena alimentación que le lleve a tener mayor tamaño, se adelanta a dos años.

Una hembra de la berrea del ciervo en Jimena. / Vanessa Pérez

Durante la berrea, los machos pugnan entre ellos para asegurar la cubrición de un número de hembras. Esa lucha por la imposición sobre otros machos puede tener fatales consecuencias; de hecho, es normal encontrar algún ciervo muerto después de este período reproductivo fruto de los choques con otros de su especie. Los ciervos son conscientes de los riesgos, por ello, el recurso de la colisión violenta es uno de los últimos en usar. Antes se intimidan con los berridos y con acercamientos, mostrando el potencial de sus cuernas. Es por ello que durante estos momentos es fácil ver a dos ciervos andando en paralelo con actitud intimidatoria.

La cuerna del ciervo, una de las armas de las que disponen, es del mismo material que los huesos: trifosfato cálcico. La cornamenta es especialmente dura y sus puntas son muy peligrosas. No obstante, la naturaleza es sabia: los cuernos tienen un diseño que facilita que se traben entre ellos en lucha de los machos, evitando el contacto con el cuerpo y sus partes vitales. Al finalizar la berrea, los ciervos machos pueden llegar a perder un 20% de su peso por el esfuerzo empleado durante todo el proceso, que implica choque físico, trotes y una alta movilidad nocturna.

El ronquido del gamo

A los berridos de los ciervos se les unen los ronquidos del gamo, un sonido que tiene el mismo propósito de su compañero cérvido: seducir a las hembras y ahuyentar a otros machos. Una escena doblemente especial cuando coinciden en espacio y tiempo y se alternan ambos sonidos.

Durante el día se puede admirar cómo los ciervos más jóvenes se intentan acercar a los grupos de hembras mientras estas están custodiadas por los machos adultos. He aquí la vida, la berrea en su esplendor. Berridos, estampidas, breves persecuciones y huidas. Un espectáculo autóctono digno de los mejores documentales sobre fauna.

Berrea del ciervo en Jimena. / Vanessa Pérez

Cae la noche, signo natural del fin de la jornada para los humanos, pero la berrea seguirá prolongándose aún más entre los oscuros parajes del Parque de Los Alcornocales. Las imágenes narradas se prolongarán con la presencia de nuevos competidores. Y más violencia también. Un hecho tan mundano y animal como mágico y fantástico. Así es la berrea en Los Alcornocales.