Los ayuntamientos de la comarca acogen con calma el cierre nocturno de las playas

Los ayuntamientos del Campo de Gibraltar han recibido con cierta calma la decisión de la Junta de Andalucía de cerrar las playas de 23:00 a 7:00 en los municipios que se encuentren en los niveles de alerta sanitaria 2, 3 y 4 por la pandemia del coronavirus. Las dos áreas sanitarias de la comarca se encuentran actualmente en nivel 2.

Las delegaciones de Playas de los cinco municipios costeros apuestan por no reforzar los efectivos de la Policía Local en las tareas de vigilancia de sus costas para evitar aglomeraciones de jóvenes y botellones, ya que todos coinciden en que no es una problemática que afecte especialmente a sus localidades. Ante la temporalidad de la medida de la Junta, que se prolongará hasta el 30 de julio, día en que se volverán a revisar los niveles de alerta, solo Algeciras y San Roque van a poner cartelería informativa por el momento.

Tarifa

La localidad con la mayor tasa de incidencia del Campo de Gibraltar, que ha llegado a superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes durante varias jornadas, es también la que mayores dificultades tiene para hacer cumplir la orden publicada en el BOJA por la extensión de su litoral, que se prolonga a lo largo de 42 kilómetros.

"Evidentemente no podemos cerrar 21 kilómetros de playas. Es una medida que está enfocada a entornos urbanos, porque aquí es como ponerle puertas al campo. Los usuarios tienen el máximo respeto de los horarios de vigilancia y socorrismo y luego se van. En playas más urbanas se estila más el botellón, pero en Tarifa no tenemos ese tipo de conflictos", afirma Francisco Araujo, el delegado de Playas tarifeño.

El concejal descarta reforzar el dispositivo de vigilancia por el momento: "Tenemos ya una patrulla en coordinación con Protección Civil y Guardia Civil que da cobertura a la zona urbana, a la de los carriles, Bolonia y Atlanterra y vamos a continuar con el mismo. Seguiremos trabajando como hasta ahora. No vamos a instalar cartelería porque el ciudadano ya conoce las medidas, no hace falta anunciarlas. En general los usuarios hacen un buen uso de nuestras playas".

Algeciras

Algeciras cuenta con las playas de El Rinconcillo y de Getares. Esta última, con varios establecimientos de comida y bebidas en su paseo marítimo, es punto frecuente de encuentro entre jóvenes que se instalan en su arena, como ocurrió este jueves. Ángel Martínez, delegado de Playas, no considera que esto sea lo común: "Es una medida que viene impuesta por las autoridades sanitarias, aunque a nosotros no nos afecta mucho porque los botellones están siempre prohibidos. Actividades como la pesca o pasear no se prohíben, lo que se intenta es que no haya aglomeraciones, y nosotros no tenemos a esas horas".

Martínez espera que los ciudadanos cumplan la medida sin necesidad de aumentar la vigilancia: "La Policía Local seguirá realizando sus patrullas y si ven alguna situación que incumpla el reglamento actuarán, pero no se va a reforzar su número. Hay que apelar a la autorresponsabilidad de cada uno para evitar la propagación del virus". Algeciras es la única que por el momento ha instalado cartelería informativa.

San Roque

El delegado de Playas de San Roque, Juan Serván, critica el toque de queda en las playas: "Todas estas medidas de administraciones que nos lo cargan nos afectan porque tenemos que poner más efectivos". El concejal opina que la medida no cambia en demasía el uso que se hace del litoral sanroqueño: "En nuestras playas la gente no se suele quedar de noche en las playas. En nuestro caso tiene la complejidad que los horarios no coinciden con el cierre de los chiringuitos".

Al igual que sus homólogos, descarta reforzar las patrullas para hacer cumplir la norma: "Vamos a seguir con los mismos efectivos policiales, los mismos que controlan el cierre de los establecimientos controlarán que no haya aglomeraciones en las playas". El Ayuntamiento añadirá a la cartelería ya existente los horarios de uso de las playas.

La Línea

Con dos playas urbanas, la de Levante y la de Poniente, la Policía Local vigilará que no se produzcan aglomeraciones ni botellones en sus costas, aunque no se reforzarán los efectivos dedicados a esa tarea, según afirma el responsable de Playas linense, Rafael León, que descarta colocar cartelería informativa.

Los Barrios

Los Barrios es la que más fácil tiene evitar aglomeraciones en su litoral, ya que solo cuenta con la pequeña playa de la barriada de Palmones, de tan solo 800 metros de longitud. "La Policía Local y la Guardia Civil patrullarán pero nosotros no tenemos problemas de botellón. Cuando limpiamos la playa por las mañanas no encontramos nunca restos de botellas. Habrá que intensificar la vigilancia, pero no vamos a poner cartelería de momento. La gente conoce la norma", explica el delegado de Playas barreño, José Antonio Gómez.