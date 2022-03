La ayuda a domicilio, una "conquista social" vinculada a Ley de Dependencia

La jornada técnica SAD en la provincia de Cádiz. La mujer trabajadora como dinamizadora del medio rural llevada a cabo en Castellar contó, además de con un panel de expertas en la ayuda a domicilio, con la intervención de los alcaldes de Castellar y San Roque, Adrián Vaca y Juan Carlos Ruiz Boix, el gerente de Clece Cádiz, Antonio Bernal y el diputado de Bienestar Social de la Diputación, David de la Encina. Los cuatro revindicaron el papel de estas mujeres como responsables de una labor primordial para la sociedad, asumieron los retos del futuro para mejorar el servicio y su profesión y ensalzaron la legislación puesta en marcha hace más de 15 años que posibilitó la incorporación al mercado de trabajo de muchas personas.

Adrián Vaca

El alcalde de Castellar afirmó que las mujeres dedicadas a la ayuda a domicilio han prestado su servicio “de una forma ejemplarizante en medio de una crisis sanitaria sin precedentes”. “La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de los países desarrollados y España lo asumió en 2006 con la conocida como Ley de Dependencia. La atención a este colectivo vulnerable es un reto ineludible de las administraciones públicas y no debe existir ninguna excusa para que cada uno asuma las competencias que le corresponden", dijo.

"Antes de la Ley eran las familias las que se ocupaban de cubrir esta necesidad y después de ella un importante número de esas mujeres se han incorporado a la vida laboral. La Ley ha facilitado un oficio a multitud de mujeres del ámbito rural. En Castellar más de 20 mujeres tienen ese empleo, ya sea por los servicios sociales o por empresas privadas. Gratitud a esas heroínas anónimas que han derrochado cariño, vocación ser servicio y valentía en tiempos difíciles”, concluyó.

David de la Encina

El diputado de Bienestar Social de Cádiz expresó algunas reivindicaciones realizadas a la Junta de Andalucía y algunos avances logrados desde la Diputación para "mejorar el reconocimiento social de una profesión dura, desconocida y poco valorada” y “poner un camino de desarrollo a corto plazo”. "La Diputación ofrece cada día 3.178 servicios de ayuda a domicilio a través de vosotras. Hay 333 usuarios y 150 trabajadoras en el Campo de Gibraltar. Hace tres años era un 20 por ciento menos y hace 25 no existía. Quiero resaltar de dónde venimos. De una sociedad en la España rural donde hace 30 años ser mayor o tener algún grado de discapacidad era que se olvidasen de ti", explicó.

De la Encina subrayó que la ayuda a domicilio es "una conquista social" que "hoy en día sigue estando en cuestión porque puede haber un cambio en el que a alguien se le antoje que esto no hace falta, que hay que invertir en otra cosa". "Nosotros invertimos todos los años 16 millones de euros en ayuda a domicilio y nos parece corto, sobre todo lo que os llega a vosotras. No podemos seguir admitiendo que en Andalucía todos los años mueran tres mil personas en listas de esperas. Grados tres que nunca llegan a tener ese reconocimiento porque se tarda treinta y seis meses en obtener una dependencia. No vamos a consentir que la Junta siga prescribiendo intensidades de diez horas para un grado uno, nos parece indigno porque destruye una política de empleo de calidad", manifestó.

También habló del convenio colectivo, donde todavía no está definido el módulo salarial "en términos de dignidad". "Sabemos lo que cobramos de la Junta, durante años 13,80. El actual presidente, cuando no soñaba con serlo, declaró que la ayuda a domicilio se tenía que pagar a 18 euros la hora, cuando ha sido presidente lo ha puesto a 14,60. La Diputación no puede subirle el sueldo a nadie mientras sigamos recibiendo esas cantidades cicateras. Hemos llegado al Tribunal Superior de Justicia para exigir que el precio por hora se tiene que pagar a 18 euros", relató

"También reivindicamos un estatuto de la ayuda a domicilio. Todavía no se reconoce el papel clave sociosanitario de vosotras. Todavía se piensa más en las familias que viene a limpiadora, la cuidadora, la que me saca el perro a la calle. La Diputación ha puesto en el Parlamento nueve enmiendas a la orden reguladora que define qué es la ayuda a domicilio. Actualmente estamos elaborando una nueva licitación, porque el actual pliego está en prórroga, y vamos a incluir mejoras. Por ejemplo, la subrogación de toda la plantilla. Queremos que se blinde que las trabajadoras de ahora sigan estando con la empresa que entre, sin pérdida de horas ni contrato. Además vincularemos el salario a lo que en cada momento pague la Junta. Evitar que haya servicios de menos de una hora y computar como tiempo de trabajo los desplazamientos. Y conciliación, formación y homologación", concluyó.

Antonio Bernal

Antonio Bernal, gerente de Clece Cádiz, pidió un aplauso para las trabajadoras de ayuda a domicilio llegadas de varios municipios y ensalzó que sientan que es una jornada importante para ellas. "Es una figura fundamental para nosotros porque lo es para la administración y para la sociedad. Hacéis un servicio clave, durante la pandemia habéis estado al pie del cañón, manteniendo el servicio para estar al lado de los que os necesitan", recordó.

"Hay que dignificar este sector y hay que empezar a tener en cuenta la formación, pero también el salario. Es el momento de hacer un avance en este sentido. Para los municipios rurales es muy importante porque el arraigo que provoca es enorme, al dinamizar la economía y creo que hay que valorar ese trabajo", subrayó.

Juan Carlos Ruiz Boix

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y vicepresidente de la Diputación, reivindicó una fecha: el 14 de diciembre. Se refería al de 2006, cuando se aprobó la Ley de Dependencia “pensada” por el ex ministro socialista de Asuntos Sociales Jesús Caldera. “El debate en aquellos tiempos era cómo se iba a financiar, nadie dudaba de si era una ley justa o injusta, el problema era si los que tenían más iban a querer ser solidarios. Son gobiernos valientes los que decidieron soñar con lo que hoy es una realidad que tiene centenares de miles de beneficiarios que son atendidos y al mismo tiempo genera tantas oportunidades laborales en un sector siempre precario como el empleo femenino. Primero hay que luchar por conquistar ese derecho y luego ponernos exigentes y trabajar para mejorarlo. Pero puede evolucionar a favor o hacerlo en contra, porque hay periodos en los que se restringe la financiación, el número de altas y se merma el servicio", narró el regidor, que explicó que el Ayuntamiento de San Roque hace años entendió que "había que ser valientes y romper con esos 14,60 euros". "Hoy lo pagamos a 15,76 y estamos licitando el nuevo contrato a 18 euros la hora", continuó.

Además lanzó una llamada de alerta: “El 10 de marzo de 2022 será otra fecha histórica pero negativa, porque estamos dando normalidad a la entrada de la extrema derecha en las instituciones, en las Cortes y el Gobierno de Castilla-León. Estamos normalizando a aquellos que piensan que no hay que trabajar en pro de la igualdad”, lamentó.