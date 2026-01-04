Venezuela
Aviso de Protección Civil en los móviles: "eviten desplazamientos innecesarios"

El mensaje llega las poblaciones de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo en torno a las 16:30 ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas

La borrasca Francis en el Campo de Gibraltar, en directo

El mensaje de Protección Civil recibido en el Campo de Gibraltar.
04 de enero 2026 - 17:05

La dirección general de Protección Civil ha enviado un aviso masivo a la población del Campo de Gibraltar a través de la red Es-Alert (similar al del reciente simulacro) para que se eviten al máximo desplazamientos innecesarios y se adopten las máximas precauciones posibles por parte de la población. El aviso ha sido emitido para las poblaciones de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo.

El mensaje ha sido remitido en torno a las 16:40 con un texto en el que se especifica que, ante las condiciones meteorológicas adversas, se eviten toda clase de desplazamientos innecesarios y que se extremen las precauciones en las zonas cercanas a los ríos y cauces de agua.

