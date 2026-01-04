Aviso de Protección Civil en los móviles: "eviten desplazamientos innecesarios"

La dirección general de Protección Civil ha enviado un aviso masivo a la población del Campo de Gibraltar a través de la red Es-Alert (similar al del reciente simulacro) para que se eviten al máximo desplazamientos innecesarios y se adopten las máximas precauciones posibles por parte de la población. El aviso ha sido emitido para las poblaciones de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo.

El mensaje ha sido remitido en torno a las 16:40 con un texto en el que se especifica que, ante las condiciones meteorológicas adversas, se eviten toda clase de desplazamientos innecesarios y que se extremen las precauciones en las zonas cercanas a los ríos y cauces de agua.