Auxiliar de ayuda a domicilio, una profesión de mujeres pendiente de dignificar

Desde siempre ha ocurrido que cuando un abuelo, una tía o un vecino se veía mermado por la edad o por una enfermedad, una persona de su entorno daba el paso al frente para ocuparse de que tuviera la mejor calidad de vida. A menudo nadie se lo pedía, ni falta que hacía. Era un trabajo que no estaba reconocido pese a que cualquiera que haya visto desempeñarlo convendrá en que es uno de los más duros que existen. Pero definir como “una persona” la que asumía el cuidado del dependiente en su casa es quitar un matiz importante de esta situación tan repetida. Porque en la inmensa mayoría de los casos se trataba de una mujer. Casi nunca un hombre.

En los últimos años, esta labor se ha regularizado para convertirla en una profesión que ha incorporado al mercado laboral a muchas españolas, también en zonas rurales. Ahora toca dignificarla. Hay que reforzar la formación, mejorar los salarios y los horarios, así como reconocer algunas patologías que sufren, sobre todo en la espalda, después de mover cada día a los usuarios dependientes que no pueden hacerlo por sí solos.

Estos y algunos aspectos más de un trabajo tan necesario como minusvalorado han sido el eje central de la jornada técnica organizada por el Grupo Joly y su periódico en el Campo de Gibraltar, Europa Sur, con el patrocinio de la empresa Clece, la colaboración del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera y la participación de la Diputación de Cádiz.

El Espacio Cultural Manuel de Falla, en Castellar, se quedó pequeño para recibir a una multitud de cuidadoras atraídas por el título de la jornada: SAD en la provincia de Cádiz. La mujer trabajadora como dinamizadora del medio rural. El SAD es un acrónimo de Servicio de Ayuda a domicilio. Hubo incluso que colocar algunas sillas extra para hacer sitio a tantas personas a las que les interesa el pasado, presente y futuro de un trabajo que se hace con el corazón y que provoca por tanto un abanico de emociones que las hizo estallar en aplausos ante las opiniones de los participantes. En el debate, presentado y moderado por el director de Europa Sur, Javier Chaparro, cuatro mujeres que investigan, gestionan, impulsan la ayuda a domicilio: Ana Muñoz, María Ángeles Minguela, Verónica Plata y Victoria González.

Fue ovacionada María Ángeles Minguela, profesora ayudante doctora del área de Trabajo Social y Servicios Sociales del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz (UCA) y miembro del Grupo Emociones, Salud y Cuidados del Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la misma universidad, además de doctora en Ciencias sociales por la Universidad de Granada. Minguela reclamó formación para las personas que ejercen de cuidadoras a domicilio como el método principal para dignificar la profesión. “Los certificados de profesionalidad están muy bien, pero tenéis que ir más allá”, dijo a las asistentes. “Para cuidar hay que cuidarse y eso significa que hay que adquirir competencias técnicas, además de las sociales”, continuó.

“La Formación Profesional es clave a través, por ejemplo, de la FP Dual se puede seguir trabajando y estudiando, si como parece hay voluntad política para hacerlo. En las dos últimas crisis, la ayuda a domicilio se ha convertido en un yacimiento de empleo”, apostilló Minguela, para la que estas profesionales son “las manos del sistema de cuidados”. “El SAD es la estrella del servicio a la dependencia, es lo que lo sostiene todo y el ámbito rural es un laboratorio inmenso para progresar en la calidad de los cuidados”, explicó.

La intervención de Verónica Plata, directora técnica de Servicios Sociales de la Dirección Regional Sur de la empresa Clece, una multinacional dedicada a brindar ayuda a domicilio más de 86.000 personas, entre otros sectores, evidenció que este es un trabajo que deja las emociones a flor de piel. “Los dos últimos años han sido tremendos. He llorado muchos días de ver a esas mujeres trabajadoras sin miedo a nada por cumplir su cometido”, dijo.

Mejores salarios

Plata reivindicó “estabilidad” para una profesión que “tiene que ser revalorizada con mejores salarios”, con “jornadas de trabajo dignas” y horarios que “se complementen” con las cuidadoras y no solo con las familias de las personas de las que cuidan. “Hay que hacer atractiva esta profesión y hacérselo a los jóvenes, aumentando la oferta formativa y acerándola a los municipios”.

La ayuda a domicilio -corroboró Minguela- se ha convertido en muchos casos en “personas mayores que cuidan de personas mayores” y eso pese a que los ciclos formativos presentan altísimas tasas de inserción laboral en los últimos años.

Otro reto que presenta el SAD es lo que llamaron “indefinición del rol”, que surge cuando las propias trabajadoras acceden a realizar tareas que no les corresponden, a menudo “por hacer un favor”, y ya queda como una obligación a los ojos de las familias. La formación no es solo necesaria para las profesionales, si no también para los familiares de los dependientes.

Ana Muñoz Colera es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga y Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Máster en Gerencia de Servicios Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es responsable de los Servicio Sociales Comunitarios de la Diputación de Cádiz. Su experiencia le dice que la ayuda a domicilio lleva regularizándose “más de treinta años”, cuando se crearon las redes de Servicios Sociales Comunitarios, que supusieron “un salto abismal en la vida de las mujeres de las zonas rurales” porque “profesionalizó algo que ya estaban haciendo, que eran las tareas de cuidados”.

Desde entonces, ha cambiado “la faz y la economía” de muchas poblaciones de Andalucía. “Es un recorrido que se hace gracias a las mujeres que consiguieron un empleo y sacaron sus casas para adelante”, dijo Muñoz. “Luego" añadió, "llega la Ley de Dependencia, pero no inventa nada, realmente lo que hace es regularizar algo que ya se hacía desde 1985 y sí garantiza el derecho a la ayuda a domicilio”. Esta es “una profesión femenina” y hay que transmitir la importancia que tiene “ir creando un cuerpo profesional”. “Al principio solo se exigía el graduado escolar y llevamos muchos años luchando para que fuera una profesión regulada, un reconocimiento de profesionalidad, porque eso ha aumentado la calidad de los servicios”, indicó responsable de la Diputación de Cádiz.

Muñoz destacó que se trata de un ámbito cuya legislación “cambia constantemente” y en la que se está realizando una inversión enorme.” La dependencia cuesta un millón de euros al mes. Hay cosas con las que estamos de acuerdo y otras que no”.

Revulsivo para las mujeres

La primera teniente de alcalde y delegada de Festejos, Salud, Asuntos Sociales y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, Victoria González, corroboró que el SAD ha sido y es “un revulsivo muy importante” en la economía de las mujeres del municipio. “Era una profesión en la que se trabaja de manera informal, muchas veces desde su propia casa y que ahora se ha profesionalizado”, ratificó antes de narrar su experiencia en Castellar, donde hubo un parón “y cuando empezamos en 2019 encontramos que desde 2017 había expedientes que estaban paralizados y tuvimos que tramitarlos”. “Esta es una población de tres mil habitantes, todos nos conocemos y sabíamos que había personas que necesitaban de ese apoyo de estas trabajadoras. Gracias a la Diputación de Cádiz hemos conseguido en este último año darle salida a veintiún expedientes que va a en beneficio de las trabajadoras y de los usuarios”, relató.

Victoria González deseó que “la lucha que ha comenzado la Diputación de Cádiz” para que se dignifique “muchísimo más el trabajo y se les pague lo que verdaderamente les corresponde” llegue a buen puerto. De nuevo, fue aplaudida.