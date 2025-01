"El PSOE quiere cerrar un acuerdo sobre Gibraltar que es una oportunidad perdida"

Cádiz/¿Cambia mucho el panorama andaluz con el aterrizaje de María Jesús Montero al frente del PSOE-A? ¿Cómo han encajado el Gobierno de Juanma Moreno y el PP de Andalucía la apuesta de los socialistas por la actual vicepresidenta del Gobierno de España? Para responder a estas preguntas nada mejor que Antonio Sanz Cabello (Jerez, 1968), consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, coordinador del área de Presidencia del PP andaluz y que es la voz de la experiencia tras más de 30 años seguidos en primera línea de la política.

Pregunta.¿Piensa que habrá elecciones generales en este 2025? ¿Qué le dice su olfato político?

Respuesta.El Gobierno de Sánchez no tiene capacidad para nada y está claramente impedido para desarrollar políticas que beneficien al ciudadano, además del daño sin precedentes que le está ocasionando a la democracia y a las instituciones. Es un Gobierno atrapado por la corrupción y por unos pactos que son intolerables y que son un ataque a Andalucía. Por lo tanto, la situación del Gobierno de Sánchez es insoportable e imposible de mantener. Y ante esta situación, yo no descarto ningún escenario.

P.¿Y podría Juanma Moreno adelantar las elecciones andaluzas previstas para mediados de 2026 y hacerlas coincidir con las generales si éstas se celebraran en 2025?

R.A diferencia de lo que ocurre en el Gobierno de España, una de las características fundamentales que hay hoy en Andalucía es la estabilidad. Y uno de los ejes de esa estabilidad es ofrecer certidumbre a la ciudadanía, por ejemplo con la fecha electoral. Para los inversores, para los creadores de empleo, es fundamental saber cuándo se producen elecciones y cuándo no, porque todo lo que sea inestabilidad o inseguridad es dañino. Es que hay que tener en cuenta que cuando entras en año electoral es mucho tiempo el que se pierde, porque en esos 54 días de convocatoria electoral nadie puede firmar nada. Todo eso es malo. Por lo tanto la estabilidad es una de las banderas de Andalucía, y que nadie espere sorpresas en ese sentido. Los andaluces saben cuándo serán las elecciones, no habrá adelanto y esa certidumbre es un avance al que no estamos dispuestos a renunciar. No tenemos los problemas que tienen otros y no tenemos por qué anteponer intereses políticos o electorales.

P.Pero Feijóo podría pedirle ayuda al presidente de la Junta. A lo mejor una coincidencia de ambas citas electorales le vendría bien a los intereses del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España.

R.Ese escenario que plantea usted nunca se va a dar. Y no se va a dar por la sencilla razón de que Feijóo es el presidente más respetuoso con las autonomías que yo he conocido, y he conocido a unos cuantos. Yo creo que eso se debe a que sumó cuatro mayorías absolutas en Galicia y eso le hace ser muy respetuoso con la capacidad de las autonomías. Sabe qué es un Gobierno autonómico y los respeta. Su experiencia autonómica es un aval y, por tanto, repito que ese escenario nunca se va a dar.

Antonio Sanz fotografiado el pasado jueves en las instalaciones de Diario de Cádiz. / Julio González

P.¿Hace un mes habría dicho usted que María Jesús Montero sería la nueva secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía?

R.Que iba a ser la candidata del PSOE a la Junta sí lo daba por hecho. Eso sí, creía que iban a tardar un poco más en confirmarlo. Creo que el PSOE ha precipitado su llegada y eso me lleva a pensar que su designación se debe a otros intereses que no tienen nada que ver con Andalucía, que son unos intereses nacionales.

P.¿Y en qué cambia el PSOE de Andalucía con la llegada de Montero?

R.Pues es una vuelta al pasado. La señora Montero representa la vuelta al peor pasado del PSOE porque ella formaba parte de los gobiernos de los EREs, y de los gobiernos que destruyeron la sanidad andaluza, cuando se expulsó a 7.000 profesionales, y de los gobiernos del paro. Además, la apuesta de María Jesús Montero por Andalucía no es sincera porque si fuera así ya habría dimitido como vicepresidenta del Gobierno de España. Andalucía es muy grande y muy potente como para tener líderes a tiempo parcial, y Montero llega con un contrato a tiempo parcial porque está más preocupada por cuidar su sillón antes que por creer y apostar por Andalucía. Recuerdo que Juanma Moreno era secretario de Estado, y además en un área apasionante como la de Igualdad y Servicios Sociales, y en cuanto le nombraron presidente del PP andaluz dimitió de su cargo en el Gobierno de España. Así que si la señora Montero quiere hacer mínimamente creíble su apuesta por Andalucía, tiene que dimitir.

R.Aparte de eso ella es la cara más visible del peor sanchismo. Es que Montero es más sanchista que Sánchez, es la presidenta del club de fans de Pedro Sánchez. Es la mano dura del sanchismo porque representa la agresividad, la provocación, y es la máxima representante del Gobierno más traidor a Andalucía que ha habido en la historia. Porque ella es la avalista del pacto más antiandaluz que se haya hecho jamás, que es el pacto con el independentismo catalán que otorga privilegios económicos a Cataluña en contra de Andalucía. Hombre, que esa sea la apuesta del PSOE-A por el futuro, con una María Jesús Montero que llega aquí a palos y que trae una mochila llena de antiandalucismo, pues en fin. Creo que es una apuesta por resolver los problemas del PSOE pero no para resolver los problemas de Andalucía. Hoy los andaluces saben que existe un Gobierno andaluz que es el de las soluciones y las buenas noticias y no quieren que vuelva a gobernar el partido de los líos y de la corrupción.

"El pacto en la Diputación de Cádiz goza de salud. Si alguien sabe que el PSOE no es de fiar es el alcalde de La Línea”

P.Después de la moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén el PSOE andaluz ha puesto sus miras en la Diputación de Cádiz. Usted, que está muy implicado en ese pacto con la Línea 100x100 y en las negociaciones entre ambos partidos, ¿cree que habrá moción de censura? O, se lo pregunto de otra manera, ¿el alcalde de La Línea, su socio de gobierno, es de fiar o está jugando a dos bandas? Porque parece claro que algún tipo de conversaciones sí está manteniendo con el PSOE...

R.Aquí el único que no es de fiar es el PSOE y lo mejor es que eso lo sabe perfectamente el alcalde de La Línea. Si alguien sabe que el PSOE no es de fiar es Juan Franco y eso es un buen aval para las conversaciones que tenemos entre los dos partidos. Juan Franco se fía de Juanma Moreno y de Antonio Sanz. Nosotros vamos a cumplir nuestros acuerdos con La Línea y creo que el pacto goza de salud. Aquí hay una cosa importante y es que, a diferencia de lo que sucede con otros pactos, en esta ocasión nos reunimos periódicamente en la comisión de seguimiento y nos examinamos prácticamente cada mes. Y esos exámenes son un impulso porque nos permite recordar y hacer balance. Son reuniones proactivas, no son monólogos. Por otro lado, el PSOE quiere cerrar un acuerdo sobre Gibraltar que es una oportunidad perdida, y eso lo sabe también el alcalde de La Línea. Por cierto, que es un acuerdo del que sabemos muy poco porque lo están haciendo sin consultarle ni al Ayuntamiento de La Línea ni a la Junta. El acuerdo de Gibraltar tendría que ser una oportunidad histórica de desarrollo y de salto económico y social del Campo de Gibraltar que no se va a repetir en cien años y lleva camino de convertirse en la oportunidad perdida. Porque si ese acuerdo no resuelve por ejemplo los desequilibrios en materia fiscal, que suponen actualmente una gran desigualdad, sería una oportunidad histórica desaprovechada sólo para que el Gobierno consiga una foto. Todo eso lo sabe muy bien el alcalde de La Línea.

“El cambio histórico hacia la nueva Andalucía del empleo ya se ha consolidado”

P.Centrándonos ya en la gestión, insisten todos los dirigentes de la Junta en que jamás se había invertido tanto como ahora en sanidad pública. Si eso es así, ¿no es frustrante que haya tantos problemas en materia sanitaria? Porque es la principal queja ciudadana contra la Junta.

R.Partimos de las consecuencias de una crisis de la Covid que provocó importantes desbarajustes en el sistema. Y superar esos desbarajustes no ha sido tan fácil. Además hubo y hay un segundo factor también fundamental como es la falta de médicos, algo que por cierto ocurre en toda España y no sólo en Andalucía. Y en este punto lamento que el Gobierno español no ofrezca soluciones para cambiar la baremación y sacar más oferta de los MIR, sobre todo en especialidades tan demandadas como la de médicos de familia o pediatras. Es verdad que hemos invertido más que nunca en sanidad pública pero somos humildes y reconocemos que siguen los problemas. También le digo que hemos puesto en marcha en los últimos meses actuaciones que, a la vista de los datos que ya se van conociendo, van a dar resultados muy pronto.

P.¿Resultados en qué campos? Porque tienen varios frentes abiertos.

R.Sobre todo en la atención primaria, con esa respuesta en 72 horas que hemos puesto en marcha y esa unificación de plataformas de comunicación con la ciudadanía. Pero también esperamos ver resultados en las listas de espera, donde en el primer semestre de este año seguro que habrá avances significativos. Aquí lo importante es que la nueva consejera de Salud, que tiene muchísima experiencia en la materia, ha cogido el toro por los cuernos para ir solucionando los problemas, siempre en base al diálogo con los profesionales. Aunque hemos puesto más recursos que nunca para mejorar la gestión sanitaria en Andalucía no tuvimos la capacidad esperada porque lo que había que hacer era mejorar los mecanismos. En esa fase estamos ahora y habrá resultados muy pronto. También en materia sanitaria queremos que se visualicen cambios como otros que ya son evidentes en Andalucía.

P.¿Cuál de esos cambios destacaría?

R.Sin duda los que ha habido en materia de empleo. Llevábamos muchos años siendo para todos la Andalucía del paro y hoy somos la Andalucía del empleo. Es que la evolución ha sido radical. Lo primero que hicimos al llegar al Gobierno andaluz a principios de 2019 fue volcarnos en la realidad económica, para mejorarla e impulsarla. Y hay un dato que demuestra ese cambio a la perfección: el 80% de las nuevas empresas que se inscribieron el año pasado en la Seguridad Social en toda España están en Andalucía. Hemos conseguido que seamos la segunda comunidad autónoma en número de empresas activas, la primera en número de autónomos, que uno de cada tres parados menos que hay en España sean andaluces o que seamos la comunidad en la que más crezca el empleo. Y otro dato importantísimo es que tenemos un récord histórico en inversión extranjera. Mientras en España decrece la inversión extranjera, en Andalucía hemos conseguido prácticamente duplicarla. Y eso demuestra que la confianza para invertir en Andalucía ha crecido más que nunca. Consolidar la Andalucía del empleo es un eje de cambio fundamental, aunque siempre queda algo por hacer. y eso se ha logrado porque antes éramos un infierno fiscal en la época de María Jesús Montero y hoy somos la segunda comunidad autónoma en la que menos impuestos se paga, además de que somos líderes en simplificación administrativa, donde menos burocracia se requiere para invertir, y líderes en transformación digital. La evolución de la actividad económica hacia el empleo que ha habido en estos años en Andalucía supone una transformación histórica. Claro que quedan cosas por hacer, pero el cambio hacia la nueva Andalucía del empleo ya se ha consolidado.