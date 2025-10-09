Antonio Sanz acusa al Gobierno de "falsear la realidad" sobre criminalidad y pide "más medios" contra el narcotráfico

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en pleno del Parlamento de Andalucía, este 9 de octubre de 2025.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado este jueves al Gobierno central de “falsear la realidad” en materia de criminalidad, al utilizar estadísticas incompletas que no incluyen los delitos emergentes, especialmente los relacionados con la ciberdelincuencia, que ya representan una de cada cuatro infracciones penales en España.

Durante la sesión de control en el Parlamento andaluz, Sanz advirtió de que las tasas oficiales “solo recogen los delitos convencionales”, lo que considera una “manipulación” destinada a hacer creer que “las cosas van bien”.

“El problema es que se están escondiendo los nuevos tipos de delito que más crecen, como los cometidos en internet. Es una forma de maquillar los datos y engañar a los ciudadanos”, denunció el consejero.

El titular andaluz de Presidencia alertó de que la criminalidad ha aumentado de manera grave en España, citando cifras de incremento del 68% en homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, del 12,98% en homicidios consumados y del 62% en lesiones graves y riñas tumultuarias.

Sanz fue especialmente crítico con la falta de medios y respaldo institucional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y recordó el caso de Barbate, ocurrido hace año y medio, para denunciar que “aún no se han proporcionado los recursos suficientes” a los agentes que combaten el narcotráfico.

“Es una vergüenza que quienes deben garantizar la seguridad acaben alentando a los violentos a actuar, como se ha visto incluso durante la pasada Vuelta Ciclista a España”, afirmó.

Las declaraciones de Sanz se produjeron en respuesta a la intervención de la parlamentaria del PP por Almería, Mónica Morales, quien reclamó al Ministerio del Interior que cumpla sus promesas y refuerce las plantillas y medios materiales de las fuerzas de seguridad en la provincia.

Morales denunció que las mafias “campan a sus anchas en nuestras costas” y que, semana tras semana, se repiten “escenas indignas de un Estado democrático”, con narcolanchas que se burlan de los agentes, rodeando sus patrulleras “con total impunidad”.

“Cada día que nuestros agentes salen a patrullar no saben si volverán a casa, porque el narcotráfico avanza terreno mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permanece desaparecido”, lamentó la diputada.

La representante popular trasladó el “apoyo incondicional” del PP a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a quienes agradeció “su compromiso y valentía frente a la pasividad del Gobierno”.

“Ellos nunca nos fallan y siempre están ahí para defender a los almerienses”, concluyó.