El pasado 20 de marzo, Manuel García Castilla salió de su casa, se plantó muy temprano en la puerta del Bar Mateo, en la barriada de San García, y comenzó a andar. Desde entonces no ha parado. El motor que le impulsa es la lucha contra el cáncer infantil. El próximo lunes, este algecireño de 69 años volverá al punto de partida, lo que significa que habrá recorrido a pie los 45 municipios de la provincia de Cádiz o, lo que es lo mismo, más de 800 kilómetros en 41 días.

La proeza que Manuel está a punto de completar se llama Proyecto Primavera Solidaria y la realiza arropado por las asociaciones Bandera Rosa y Por una Sonrisa, a las que entregará a partes iguales el dinero que haya recaudado. El número de cuenta para las donaciones es ES32 2100 8963 0002 0004 9590.

El caminante contra el cáncer infantil llegó ayer a La Línea, donde se encontró con integrantes de Bandera Rosa. Allí estaban Carmen López Rubio, Isabel López Fernández y Sonia Canto. Fue un momento muy emotivo por el recuerdo de Isabel Canto, presidenta y fundadora de esta asociación fallecida el pasado mes de octubre.

Ayer emprendió camino a Palmones y de allí irá a Los Barrios, donde realizará la primera parada en 40 días para participar en la Romería de San Isidro Labrador. El lunes realizará la última etapa, hasta Algeciras, con un recorrido hasta la Plaza Alta en el que se verá arropado de nuevo por las asociaciones, a las que ayuda a promocionar la compra de la Mochila Rosa, con productos específicos para mujeres que han superado un cáncer de mama, o con la asistencia a la concentración de familias de niños con cáncer, que se celebrará en Guadacorte a primeros del mes de julio.

El reto de este algecireño no es solo solidario, sino también reivindicativo. Como hizo cuando llegó a Jerez de la Frontera, ayer en La Línea reclamó una unidad de oncología infantil que evite el traslado al hospital jerezano de los niños enfermos del Campo de Gibraltar. "Me parece muy injusto que los niños enfermos de cáncer del Campo de Gibraltar tengan que ir hasta Jerez para algunos tratamientos o pruebas en vehículos que no me parecen idóneos. Deberían habilitar este servicio en el Campo de Gibraltar", explicó Manuel García, al que se le ocurrió la idea de caminar contra el cáncer infantil cuando desarrollaba una de sus múltiples actividades. "Me considero una persona muy activa desde siempre. Hago golf y senderismo. Entre otras cosas, soy alumno de la escuela municipal de teatro y tesorero de la asociación del Juan Ramón Jiménez. Teníamos entre mis funciones había una que era visitar colegios para dar a conocer Don Juan Tenorio. Mi primer centro fue el de Los Pinos y allí me hablaron del cuento Quiñote y rapia, un relato sobre el cáncer infantil. Me quedé totalmente enganchado”, relata.

El reto de Manuel García causa todavía más admiración cuando se sabe que hace 13 meses que se rompió la pierna jugando al golf y estuvo ocho meses de baja, hasta finales de noviembre. Pero no tardó en ponerse en forma y empezar a plantearse esta vuelta a la provincia de Cádiz que realiza "mentalmente fuerte". "Estoy recibiendo muchas felicitaciones, pero ayudas económicas más que nada de particulares. Pocas instituciones y entidades han realizado donaciones", asegura con un tono triste. Todavía hay tiempo de cambiarlo.