La Diputación destinará 217.000 euros para retirar el alga invasora de Tarifa, La Línea, Algeciras y San Roque

La Diputación Provincial de Cádiz destinará 217.000 euros para ayudar a cuatro localidades del Campo de Gibraltar a retirar el alga invasora (rugulopteryx okamurae) de sus playas.

La modificación presupuestaria, aprobada por el Pleno, permitirá destinar estos fondos para los municipios de Tarifa, La Línea, Algeciras y San Roque.

La medida se anunció durante la última reunión del Grupo de Trabajo Estable sobre el Alga Invasora, celebrada en Tarifa el pasado 13 de mayo, aunque estaba pendiente de determinar el procedimiento y la cuantía, lo que se ha aprobado este miércoles.

La cuantía se ha determinado en función de los gastos que han realizado los consistorios afectados en años anteriores por los arribazons de esta especie en sus playas. Así, Tarifa recibirá una ayuda de 65.000 euros; Algeciras, 40.000 euros; La Línea, 92.000 euros y San Roque, 20.000 euros.

Barbate también ha solicitado esta asistencia a la Diputación y recibirá el apoyo de la administración provincial, pero no mediante una subvención. Su Ayuntamiento no puede recibir ayudas por sus deudas con la Seguridad Social; no obstante, la Diputación prestará su colaboración al municipio mediante una contratación con medios propios.

Además del punto de modificación de los presupuestos, el alga invasora ha protagonizado más momentos durante la sesión plenaria. Por unanimidad se ha aprobado una propuesta de AxSí que, en resumen, pretende que se aprueben las autorizaciones de comercialización del alga invasora, que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ponga en marcha un Centro de Control coordinado con la Junta de Andalucía y ayuntamientos para la ejecución de un plan de choque inicial.

Igualmente, se ha pedido que se acelere el proceso de aprobación del plan de actuación para este verano y se pongan en marcha otras medidas, como un plan de apoyo a la pesca artesanal y un plan de investigación.