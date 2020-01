Los alcaldes de la comarca acuerdan un frente común ante el Brexit

Uno de los asuntos que ha generado polémica es la presencia de un único representantes de la comarca en esas mesas de negociación de los memorandos sobre Gibraltar acordados entre España y Reino Unido, que será el propio Lozano: "De los cuatro memorandos que se firmaron, uno habla de ciudadanía y en 2018 el Gobierno de España dijo que la Mancomunidad iba a estar representada en una de las siete sillas que le corresponde. Son cuatro para el Gobierno central, dos para la Junta de Andalucía y una para la administración local, que en este caso es para la Mancomunidad. Juan Franco considera que debe estar como alcalde del municipio más afectado y también José Ignacio Landaluce como alcalde de Algeciras. Yo respeto todas las opiniones, pero lo que se decidió en 2018 fue que la Mancomunidad iba a representar a todos los municipios. Solo hay siete sillas y no cabemos todos. Hay que buscar fórmulas y estas son que los representantes de ambas administraciones se sienten con los representantes del Campo de Gibraltar, que somos los que conocemos la realidad de nuestra tierra. Solo hay una silla y no la vamos a sortear. Yo considero que todos los alcaldes tienen derecho, pero no lo decidí yo", explicó Lozano.

Landaluce: "La imagen de todos los alcaldes juntos es muy contundente"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, entiende que el Brexit es la oportunidad "de que nos den lo que nos merecemos desde hace tiempo y de que no nos afecte negativamente". Sobre la presencia de un solo representante en la mesa de negociación del Brexit, Landaluce sigue reivindicando su asistencia: "El alcalde de la segunda ciudad más poblada de la provincia no puede faltar, ni el de San Roque, que es donde reside la de Gibraltar. La imagen de los alcaldes juntos es muy contundente y nos puede venir bien para reclamar nuestras demandas históricas y para aportar lo que cada uno puede llevar. No pude faltar ningún municipio del Campo de Gibraltar para tener fortaleza con una imagen de unidad. Sería injusto que no estuvieran todos los alcaldes. Por esto debemos estar todos juntos porque es la oportunidad de reclamar lo que nos corresponde en todos los campos para minimizar los efectos negativos del Brexit. Nos podemos ver en la situación de tener que pasar la verja con pasaporte", afirmó.