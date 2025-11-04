Los alcaldes andaluces y la Junta se unen para reclamar más inversión en el ramal central ferroviario

El ramal central del corredor ferroviario, la infraestructura de transporte que planea unir el sur de España desde el puerto de Algeciras con Europa pasando por ciudades como Antequera, Córdoba, Madrid y Zaragoza, ha sido objeto de debate este martes en el centro de Recepción de Visitantes de la capital cordobesa. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha participado este martes en el Foro Ramal Central: presente y futuro de la logística en Córdoba, un encuentro organizado por el Ayuntamiento cordobés a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC), que ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos.

El foro ha reunido a representantes institucionales y del sector logístico para analizar las oportunidades que ofrece el Ramal Central Ferroviario, un eje estratégico que conectará el Puerto de Algeciras con Zaragoza y que forma parte de los Corredores Mediterráneo y Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).

La organización ha subrayado que el Ramal Central “constituye una apuesta de futuro no solo desde la perspectiva del transporte y la logística, sino también como un instrumento de cohesión social y territorial capaz de situar a los municipios en una posición preferente dentro de los grandes corredores europeos”.

La Base Logística del Ejército de Tierra que se espera que esté operativa en Córdoba a principios de 2029 podría ser clave para acelerar la construcción del ramal central. "El tope de Europa para terminar el ramal es 2030, pero todo ha cambiado con el refuerzo internacional en Defensa y necesitamos acelerarlo para ser más competitivos", ha detallado Landaluce, quien ha recordado que este proyecto permitirá luchar contra la España vaciada al reforzar puntos logísticos en todo el país.

Europa "debe mirar al sur como uno de los puntos logísticos más importantes del mundo", partiendo desde el puerto de Algeciras, que mueve al día más de 2.000 camiones y 100 toneladas anuales, siendo el tercer puerto más importante de Europa y el primero de España. De hecho, como ha lamentado el alcalde de la localidad gaditana, el puerto "no es capaz de dar todo el potencial del lado mar porque la tierra no está tan desarrollada", de ahí la necesidad del ramal central, "que debe ser cuestión de estado".

"La ejecución del ramal central tiene que ser transversal: hacer vías, apartaderos, convoyes y darles energía eléctrica. El proyecto permitirá abaratar el precio de los contenedores, pues cuando lleguen los contendores al puerto solo hay que montarlos en los trenes. Contamina menos, es más barata y descarga de camiones a las autovías colapsadas", ha explicado el alcalde de Algeciras.

“No es solo vía: es una palanca para crear empleo estable”

Durante la mesa redonda Estrategias territoriales para el futuro logístico, en la que también participaron los alcaldes de Córdoba, José María Bellido Roche, y de Antequera, Manuel Jesús Barón, Landaluce defendió el papel del Ramal Central como motor de desarrollo económico y generador de empleo.

“El Ramal Central no es solo vía: es la palanca para crear empleo estable en la comarca, trayendo terminales, operadores y empresas auxiliares que multipliquen la actividad del puerto y la cadena logística”, afirmó el regidor algecireño.

Landaluce recordó que el pasado 21 de enero de 2025 impulsó la Red de Ciudades para el Ramal Central de los Corredores Mediterráneo y Atlántico, una alianza que agrupa a distintos municipios para coordinar esfuerzos y promover inversiones a lo largo del eje Algeciras–Zaragoza.

Reclamo de inversiones y cooperación territorial

El alcalde aprovechó su intervención para reclamar al Gobierno de España mayor concreción en los plazos e inversiones comprometidas con este corredor ferroviario. “Apoyamos las inversiones previstas y celebramos los hitos, pero reclamamos calendarios detallados por tramos e hitos intermedios, para que la ciudadanía y las empresas puedan planificar”, insistió Landaluce.

Además, propuso a los alcaldes de Córdoba y Antequera estrechar la cooperación entre sus territorios para conformar una oferta logística integrada del sur, en la que Algeciras aporte su capacidad portuaria y su apuesta por la innovación.

“Algeciras ofrece inversión en terminales intermodales, plataformas logísticas, servicios de valor añadido como consolidación, refrigerado y almacenamiento inteligente, así como energías limpias en dársenas y soluciones de digitalización y seguridad”, enumeró el alcalde.

“Un momento crítico para asentar nuestras fortalezas”

Landaluce destacó también la importancia de la celebración de este foro en el contexto actual. “Estamos en un momento crítico a nivel internacional y es ahora cuando más debemos asentar nuestras fortalezas. La capacidad que nos da el puerto de Algeciras como nodo logístico es enorme, pero está incompleta si no reforzamos las infraestructuras terrestres que también benefician a Córdoba y Antequera”, concluyó.

El Foro Ramal Central ha servido así como punto de encuentro para impulsar la colaboración entre territorios andaluces y reforzar el compromiso político e institucional con la vertebración logística del sur peninsular, una de las grandes apuestas de futuro para la competitividad económica de España.