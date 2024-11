Albares y Moreno liman asperezas sobre la negociación de Gibraltar

Gibraltar/Fin de la polémica entre Exteriores y la Junta a cuenta de la información sobre el Gibrexit. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha zanjado este miércoles con el presidente andaluz, Juanma Moreno, la crisis generada tras las declaraciones del consejero de Turismo y responsable de Acción Exterior de la Junta, Arturo Bernal, quien el martes afirmó que el Gobierno ocultaba los detalles de las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar.

Bernal sostuvo el martes en una comisión parlamentaria de la cámara andaluza que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo al Gobierno andaluz que conocería los detalles “en el Boletín Oficial del Estado", mientras que Exteriores desmintió esa afirmación y apuntó que ese tipo de declaraciones no contribuían "al clima de confianza y colaboración necesario ante una negociación tan compleja que pide lealtad institucional".

Horas después del rifirrafe en el Parlamento de Andalucía, y a pesar de que el propio Bernal se había ratificado este miércoles en sus comentarios, Albares y Moreno se han comprometido a "trabajar con lealtad" para la consecución de un pacto que sea satisfactorio, según fuentes de Exteriores.

Albares ha hablado por teléfono en la tarde de este miércoles con Moreno para trasladarle su "malestar" a raíz de las declaraciones de Bernal. Desde el departamento responsable de la diplomacia española ya se habían refutado el martes las declaraciones con, entre otros argumentos, recordando que el ministro se ha reunido en siete ocasiones con representantes de la Junta de Andalucía, los alcaldes del Campo de Gibraltar y los interlocutores sociales para informarles "detalladamente" de la negociación en curso y "recabar sus opiniones".

Según las fuentes de Exteriores, la conversación telefónica ha permitido aclarar el asunto y tanto el ministro como el presidente andaluz "se han comprometido a trabajar con lealtad y respeto institucional con el objetivo compartido" de que las negociaciones culminen "de manera satisfactoria para todos". Albares, además, ha agradecido "el tono constructivo" de Moreno.

Antes del contacto telefónico, Bernal se había reiterado en que la Junta "no ha participado ni conoce el contenido de las posteriores negociaciones que se siguen produciendo". "La lealtad institucional mal entendida que usted exige a la Junta de Andalucía y a los alcaldes del Campo de Gibraltar no debe ser confundida con sumisión a los modos de hacer del sanchismo. Verá usted, reunir a los ayuntamientos del Campo de Gibraltar y al Gobierno de la Junta de Andalucía para cubrir el expediente trasladándonos siempre las mismas obviedades -después de siete reuniones- e informarnos, una y otra vez, de las mismas líneas generales sin que tengamos conocimiento del texto del acuerdo que se negocia, no es de recibo. No es leal y no es serio", reiteró este miércoles el responsable de Acción Exterior de la Junta, que recuerda que el Gobierno de Gibraltar "sí está al tanto del contenido íntegro del acuerdo propuesto y de todos los detalles de la negociación, pues el Ejecutivo de Reino Unido lo lleva de la mano a todas y cada una de las reuniones que mantiene con el Estado español".

"Usted sabe que mis declaraciones ayer en sede parlamentaria son absolutamente ciertas. Sabe que fue exactamente eso -“No se preocupen ustedes que ya lo conocerán por el BOE”- lo que dijo cuando, en la penúltima reunión a la que nos convocó en la ciudad de Algeciras, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y los alcaldes del Campo de Gibraltar le requirieron por enésima vez para conocer el texto del acuerdo y los detalles de la negociación con Reino Unido y Gibraltar", continuó Bernal, que apuntó a la fecha de las últimas elecciones autonómicas -junio de 2022-, cuando el PP las ganó por mayoría absoluta, como la del "apagón informativo” sobre el acuerdo con Gibraltar.