AEGC alerta de que el atasco judicial hace que la lucha contra el narco sea infructuosa

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia que el atasco judicial en el Campo de Gibraltar hace que la lucha contra el narcotráfico de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado resulte “infructuosa”.

AEGC lamenta que el trabajo de Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, jueces y fiscales “al final del día ha sido en balde porque el colapso de los juzgados permite a los delincuentes seguir siendo los dueños del Campo de Gibraltar.

“La falta de medios en los juzgados supone que estos narcotraficantes puedan ver cómo sus condenas se reducen, por lo que jurídicamente se conoce como dilaciones indebidas que se producen como consecuencia de alargarse los procedimientos a lo largo de muchos años. Pero lo peor de todo, a nuestro juicio, ya no es que estos delincuentes vean reducidas sus condenas por estas dilaciones, sino que todos los implicados en esta lucha cada día estemos más frustrados al ver cómo nuestro trabajo no obtiene los frutos que debería”, alerta la entidad.

“El problema judicial que está provocando el narcotráfico no es algo inesperado. Desde AEGC lo hemos venido advirtiendo durante los últimos años porque siempre hemos sido conscientes de la falta de medios humanos y materiales de los juzgados de la comarca. Por este motivo, cuando siempre hemos reclamado para el Campo de Gibraltar más agentes, nunca hemos olvidado a la otra parte de la lucha contra el narcotráfico, los jueces y fiscales, y hemos pedido para ellos el mismo refuerzo”, señala la asociación.

AEGC recuerda que en las próximas semanas los guardias civiles van a ver cómo su trabajo se multiplica por la Operación Paso del Estrecho. “Avisamos con tiempo y antelación. La OPE no debe afectar a la Operación Carteya contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, que es la que esta cercando a las mafias en Andalucía. Los hombres y mujeres que participan en ella están llevando a cabo un gran trabajo por este motivo no debe bajarse la guardia, entre otras razones porque los narcos no se van de vacaciones en verano, al contrario, intentan aprovechar este incremento de trabajo en la zona para aumentar su actividad”, indica la asociación.