Adrián Gavira, nuevo Embajador del Turismo del Campo de Gibraltar 2025

Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar

El olímpico sanroqueño toma el relevo de una red de referentes que proyectan la comarca al mundo

El Día Mundial del Turismo dejó un protagonista en el Campo de Gibraltar: Adrián Gavira Collado. El sanroqueño, referente del vóley playa con cuatro Juegos Olímpicos a sus espaldas, fue proclamado Embajador Turístico Comarcal 2025 en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional que da a su tierra.

El homenaje público reconoció no solo su carrera —cuatro Juegos Olímpicos, once títulos nacionales y una década de éxitos internacionales junto a Pablo Herrera—, sino también su compromiso con los valores de disciplina, humildad y trabajo en equipo. Aunque no pudo acudir al acto por compromisos deportivos, su entrenador Lucas Estremera recogió el galardón en su nombre.

La vicepresidenta de Turismo, May Gallego, destacó “la plena confianza en la labor que desempeñará durante los próximos 365 días” mientras que la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, señaló que el Campo de Gibraltar es “un destino en crecimiento que combina naturaleza, patrimonio, deporte, cultura y una oferta gastronómica única”.

Gavira toma el relevo de Susana Ruiz Quintero y Antonio López Vega (Willy), embajadores en 2024, y se suma a una red de referentes culturales, artísticos y deportivos que desde 2020 contribuyen a situar al Campo de Gibraltar en el mapa turístico y cultural de Andalucía y del mundo.