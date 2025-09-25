Ocio
Programación cultural de la semana
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur

Adrián Gavira, nuevo Embajador del Turismo del Campo de Gibraltar 2025

El olímpico sanroqueño toma el relevo de una red de referentes que proyectan la comarca al mundo

Algeciras, 25 de septiembre 2025 - 13:33

El Día Mundial del Turismo dejó un protagonista en el Campo de Gibraltar: Adrián Gavira Collado. El sanroqueño, referente del vóley playa con cuatro Juegos Olímpicos a sus espaldas, fue proclamado Embajador Turístico Comarcal 2025 en reconocimiento a su trayectoria y a la proyección internacional que da a su tierra.

El homenaje público reconoció no solo su carrera —cuatro Juegos Olímpicos, once títulos nacionales y una década de éxitos internacionales junto a Pablo Herrera—, sino también su compromiso con los valores de disciplina, humildad y trabajo en equipo. Aunque no pudo acudir al acto por compromisos deportivos, su entrenador Lucas Estremera recogió el galardón en su nombre.

La vicepresidenta de Turismo, May Gallego, destacó “la plena confianza en la labor que desempeñará durante los próximos 365 días” mientras que la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, señaló que el Campo de Gibraltar es “un destino en crecimiento que combina naturaleza, patrimonio, deporte, cultura y una oferta gastronómica única”.

Gavira toma el relevo de Susana Ruiz Quintero y Antonio López Vega (Willy), embajadores en 2024, y se suma a una red de referentes culturales, artísticos y deportivos que desde 2020 contribuyen a situar al Campo de Gibraltar en el mapa turístico y cultural de Andalucía y del mundo.

Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
1/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
2/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
3/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
4/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
5/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
6/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
7/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
8/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
9/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
10/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
11/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
12/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
13/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
14/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
15/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
16/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur
Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar
17/17 Fotos del nombramiento de Adrián Gavira como nuevo embajador del turismo del Campo de Gibraltar / Europa Sur

También te puede interesar

Lo último

stats