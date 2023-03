El Teniente de Navío Licio Visintini, jefe táctico del 'Olterra' (y II)

Bajo la supervisión de Visintini, los trabajos de acondicionamiento del Olterra se habían desarrollado durante el otoño de 1942. En varias ocasiones a lo largo de ese periodo, el ahora jefe táctico de aquella base secreta había viajado a La Spezia para informar del desarrollo de los mismos y recibir nuevas instrucciones. Allí había podido comprobar cómo en el centro de mando de la Xª MAS, existía el convencimiento de que los británicos seguían sin saber aún con certeza de dónde procedían los ataques que los medios de asalto italianos venían lanzando contra sus mercantes en la Bahía de Algeciras.

Y lo cierto era que, desde las últimas acciones y sin llegar nunca a descartar el posible empleo de un submarino, el Secret Intelligence Service tenía fundadas sospechas de que estos contaban con una red de apoyo en España, cuyo punto más cercano podía situarse en Puente Mayorga y más concretamente en “Villa Carmela”. Sin embargo, más allá de las cuestionadas confidencias de la Reina de Corazones, carecían de pruebas verdaderamente sólidas al respecto. Por otro lado, existen algo más que indicios de que estas sospechas habían sido deliberadamente alimentadas por los propios servicios secretos italianos con el objetivo de centrar su atención en la villa y alejarla así del Olterra. Sea como fuere, lo cierto es que, hasta ese momento, el secreto bajo el que se había efectuado la conversión del cisterna en una base operativa para los maiali se había mantenido intacto.

Por lo demás, prácticamente desde su alistamiento en la primavera anterior y especialmente durante el tiempo que habían durado las obras, el Olterra venía demostrando ser una magnífica atalaya desde la que observar la Bahía de Algeciras y el puerto de Gibraltar; una atalaya cuyas posibilidades el propio Visintini nunca había dejado de explotar. Fruto de sus sistemáticas observaciones había sido el informe, que con fecha de agosto de 1942, había remitido a sus superiores en La Spezia. En él se describe, de una forma bastante pormenorizada, el reforzado dispositivo que el enemigo había desplegado para hacer frente a la singular amenaza que los medios de asalto naval representaban. Gracias a su contenido, los ejecutores de la próxima misión en la Bahía pudieron hacerse una idea precisa de lo que tenían enfrente.

Las defensas británicas aparecían clasificadas en pasivas y activas. Entre las primeras, se encontraban las llamadas “obstrucciones”, las barreras que permitían bloquear los dos accesos al puerto interior. La entrada Sur, por ejemplo, se cerraba mediante una pesada red Bullivan anti-torpedos sostenida mediante flotadores erizados de barras metálicas, al estilo de los llamados “caballos de Frisia”. Esta red se abría sólo dos o tres veces a la semana tras una prolongada maniobra.

Pero el obstáculo que más interesaba a Visintini de cara a la futura operación era el que protegía la entrada Norte, por donde habitualmente los navíos ingleses accedían al puerto interior. En ella, se desplegaba una red doble sujeta por una serie del mismo tipo de flotadores mencionado. No se trataba de un obstáculo precisamente desconocido para Visintini ya que se había enfrentado con éxito a él hacía justo un año. “La apertura y cierre de esta barrera -había escrito en su informe- se efectúa varias veces al día mediante un sistema de 'cortina', para lo cual existe un cabrestante en superficie y uno en el fondo, que se usan tanto para la maniobra de apertura como para la de cierre. El tiempo que se tarda en abrir o cerrar esta red es de aproximadamente cuatro minutos. Todo parece indicar que no es excesivamente pesada y que se puede sobrepasar en inmersión”.

Pero además, ambas barreras y las aguas inmediatas se encontraban estrecha y permanentemente vigiladas desde puestos armados con ametralladoras y dotados de pequeños reflectores. Los dos situados en el extremo Norte del muelle exento (Detached Mole) se ocupaban de iluminar el acceso Norte. Mientras un tercero, emplazado en el extremo septentrional del South Mole, hacía lo mismo con el acceso Sur.

Aparte de estos y en intervalos que iban -según la ocasión- de los veinte minutos a una hora y media, las aguas de la Bahía se iluminaban mediante el encendido de ocho potentes reflectores que, durante diez minutos, permanecían encendidos apuntando en una dirección fija. A estos, había que unir otros dos que, independiente de los primeros, se encendían de forma aleatoria y con más frecuencia. Esta vez, sus haces de luz se desplazaban de un lado a otro escudriñando la entrada de la Bahía. Por último, se había podido observar cómo, cada noche, una cadena de cinco pontones separados unos doscientos metros uno de otro, era remolcada por una patrullera hasta el centro de la rada, iluminandola zona donde fondeaban los mercantes mediante focos de largo alcance.

Dejando a un lado los lanzadores de cargas antibuceadores, las ametralladoras o las pequeñas piezas de artillería especialmente emplazadas para responder a una acción de los medios de asalto, la defensa activa estaba básicamente a cargo de una serie de patrulleras de diferente tipo y tamaño. Algunas de ellas eran lanchas a motor pero otras eran pequeñas embarcaciones que habían sido adaptadas para cumplir ese cometido. Todas ellas iban dotadas de proyectores, ametralladoras y algunas también de sistemas de detección hidrofónica. Pero su arma más temible era, con mucha diferencia, el lanzamiento de cargas explosivas que, de forma permanente y a intervalos regulares, efectuaban en las aguas inmediatas a ambas entradas.

Teniendo en cuenta el tipo de ataque que pretendía realizar, Visintini había puesto una especial atención en conocer con detalle el proceder de estas patrulleras. En su informe se recoge con detalle el cometido de la que, sin duda, iba a constituir una de sus principales amenazas tal como él mismo había podido comprobar durante la operación BG 4. Se trataba de la pequeña corbeta, igualmente dotada de potentes proyectores, que se dedicaba a patrullar continuamente y a baja velocidad ambas entradas y la zona situada entre ellas.

Visintini describió su cometido, con estas palabras: “(Esta) se dirige a la entrada Norte. Una vez allí, examina la red de cierre, en ocasiones de forma bastante exhaustiva, para terminar arrojando algunas cargas explosivas. A continuación, se dirige hacia el Sur en paralelo al Detached Mole examinando su trazado con el proyector. En la entrada Sur, realiza una rápida inspección de la red y eventualmente, procede también al lanzamiento de algunas cargas. Luego, se dirige otra vez hacia la entrada Norte (volviendo a iluminar el muelle) para repetir un proceso que, navegando a unos seis nudos, viene a durar alrededor de siete minutos”.

En el caso de que la entrada Norte estuviese abierta, esta patrullera bien esperaba su cierre apostada a unos cuatrocientos metros de esta, o bien se dedicaba a recorrer las aguas cercanas siempre a velocidad muy reducida. Pero si tal como Visintini pretendía, el objetivo iban a ser de nuevo los grandes navíos de guerra atracados en el puerto interior, a este dispositivo de defensa habría que añadir el dispuesto en todos y cada uno de aquellos buques. Según había podido observar, cada uno de ellos contribuía a la defensa con el encendido de sus proyectores y haciendo aleatoriamente fuego a intervalos regulares con una ametralladora pesada.Visintini incluso llegó a anotar la cadencia con la que este ritual se repetía a lo largo de una noche.

Por lo demás y en lo que al conjunto de la Bahía se refiere, se había podido constatar como, tras la operación GS 1, el número de patrulleras -dotadas con proyectores y equipos de escucha hidrofónica- que se ocupaba de vigilar la zona de fondeo, se había reforzado pasando de una a tres. Aparte de ello, una pequeña corbeta se dedicaba también a recorrer, en misión de escucha y a baja velocidad, el eje de la Bahía hasta alcanzar la salida al Estrecho. Y en los casos de alarma antisubmarina, otro buque de las mismas características se dedicaba a vigilar la entrada de la Bahía entre Punta Europa y Punta Carnero.

En el informe también se advertía que el servicio de guardia a bordo de los mercantes fondeados parecía haber sido igualmente reforzado para terminar con una preocupante advertencia: “En la proximidad de la luna nueva, todos estos medios de vigilancia intensifican su actividad para relajarse progresivamente una vez pasado el novilunio”. No en vano y una vez se había constatado que los italianos acostumbraban a aprovechar la ausencia de luna para lanzar sus ataques, en los medios de la Royal Navy de Gibraltar, hacía tiempo que aquella fase lunar era conocida como Torpedo Moon.

Aunque Visintini no hubiese hecho alusión alguna al respecto, no se puede hablar de las medidas de defensa naval desplegadas por los británicos sin mencionar la incorporación al equipo de trabajos submarinos dirigido por el Teniente Bailey de un personaje destinado a jugar un destacado papel en las que serían las próximas “noches de torpedos”. Un oficial que llegaría a convertirse en uno de los actores principales dentro de la lucha que se estaba desarrollando bajo las aguas de la Bahía y cuya trayectoria quedaría para siempre marcada por el tiempo que estuvo destinado en Gibraltar y en especial, por la figura de Licio Visintini. Nos referimos a Lieutenant Commander Lionel Kenneth Phillip Crabb.

Commander Crabb, como llegaría a ser popularmente conocido, era un antiguo marino mercante de vida bastante ajetreada que en 1941, se había inscrito como voluntario para tareas especiales en la Royal Navy. Se había formado como experto en explosivos en la escuela de esta especialidad en Cumberland. Y de hecho, había ganado sus primeras experiencias en este campo hacía tan sólo unos meses, como miembro de la Coastal Defence del puerto de Dover. Allí se había ocupado de la desactivación de las minas que aparecían en la costa y del minado de las playas en los sectores potencialmente amenazados de desembarco.

Había sido destinado a Gibraltar en noviembre de 1942, poco después de la invasión aliada de las colonias francesas de Marruecos y Argelia y coincidiendo prácticamente con la terminación de los trabajos en el Olterra. Unos momentos de renovado protagonismo para la estratégica base de Gibraltar, en su condición de punto de apoyo de Torch; tal como era denominada en clave la gran operación de desembarco que había permitido a los anglo-norteamericanos abrir aquel segundo frente tan solicitado por por Stalin.

En este contexto, la protección del aparato logístico que sostenía el creciente despliegue aliado en el teatro de operaciones del Mediterráneo se había convertido en una prioridad y el envío de Crabb a Gibraltar, no era más que una las muchas medidas adoptadas para hacer frente a las acciones de sabotaje que los alemanes, pero sobre todo los italianos, pudieran lanzar contra los numerosos transportes de tropas y pertrechos que aquellos días hacían escala en Gibraltar.

En principio, su misión se reducía a ocuparse sólo de desactivar las minas y los artefactos que el incipiente equipo de trabajos submarinos de Bailey pudiese encontrar en sus inspecciones submarinas. Pero su temperamento, tan inquieto y decidido como el de Visintini, pronto le llevaría a tomar parte en sus inmersiones. Así fue como aquel inaprensible aventurero iba a incorporarse a la singular lucha que la Regia Marina y la Royal Navy estaban manteniendo en la Bahía de Algeciras. Según su biógrafo, cuando Crabb desembarcó en la colonia, no sabía gran cosa ni de los medios de asalto italianos ni por supuesto, de sus operadores. Unas semanas después había aprendido a combatirles pero también a respetarles, e incluso a admirarles. El hecho que más había contribuido a ello había sido el que, poco días después de su llegada a la colonia, protagonizaría un joven Teniente de Navío durante la que fue la primera misión con maiali que se lanzaría desde el Olterra. Ese carismático oficial, al que no tardaría en conocer por su nombre, no era otro que Licio Visintini.