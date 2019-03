La tagarninada y la ortigada calientan los motores del carnaval

Dos citas gastronómicas marcan este sábado la agenda del carnaval en el Campo de Gibraltar. La tagarninada popular de Los Barrios y la ortigada de Algeciras con las que centenares de personas saludarán el arranque de las fiestas carnestolendas.

En Los Barrios, la tagarninada popular llega este año a su vigésimo novena edición. La peña La Tagarnina tiene previsto repartir más de 600 kilos de potaje de tagarninas junto con la actuación de ocho agrupaciones. La cita comenzará a las 12:00 en la explanada del campo de fútbol San Rafael.

Subirán al escenario los grupos Escala de Gibraltar (La Línea), Estamos en venta, Lo que no se pierde alumbrado, Los viejos vengadores, Los que no valen ni para estar escondidos (todas de Algeciras) y la chirigota local No teníamos que haber salido. Completan el plantel las comparsas algecireñas Narcos y Los libertadores.

Además del reparto del guiso de tagarninas, cerveza y refrescos, pregonará la fiesta Manuel Ramírez Tocón mientras que Manuel Jesús Fernández El Lino recibirá el título de personaje popular. En la organización de la fiesta colabora el Ayuntamiento de Los Barrios, que ha integrado la ada carnavalesca de la localidad en el programa de las Jornadas Andaluzas.

La concejal de Fiestas, Carmen Roldán, resalta que la de Los Barrios es una de las mejores adas de la provincia. "Animo a todos los vecinos de la comarca y alrededores a venir a pasar un gran día a Los Barrios, a comer tagarninas y escuchar buen carnaval", explica la edil.

Ortigada

En el señero barrio de San Isidro de Algeciras, el carnaval especial tomará forma con la primera de sus citas gastronómicas, la ortigada popular que este año alcanza la trigésimo cuarta edición. El periodista José Manuel González-Rebolo será el encargado de pregonar la fiesta en torno a este producto del mar que arrancará a las 13:00.

Además, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, asistirá a la celebración junto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. La Peña de San Isidro entregará a la consejera la Ortiga de Oro del carnaval especial.

San Roque

San Roque inicia este fin de semana los nueve días de carnavales en el municipio con la celebración de estas fiestas en cuatro barriadas. Este sábado tendrán lugar en Puente Mayorga y Campamento, mientras que tanto el sábado como el domingo se celebrarán en Taraguilla y Estación de San Roque.