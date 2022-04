Sidi Amar, ¿una piedra escalera al otro lado del Estrecho? (y II)

Guerras celtíberas y lusitanas

Estos conflictos también tuvieron como escenario el suelo africano, por lo que, igualmente, hubo trasvase de efectivos a la orilla sur. Cauceno, líder lusitano, se levantó contra Roma en el norte de África en el 153 a. C. Todo apunta a que atravesaron el Estrecho después de enfrentarse a la ciudad de Conistorgis —en el Algarve— aliada de Roma. Las fuentes dicen que sitiaron y saquearon la ciudad de Ocila —Arcila—.

Posteriormente fueron derrotados en la propia Ocila por Lucio Munio, que les forzó a aceptar un tratado de paz. En el 150 a. C., un nuevo ejército de iberos quiso cruzar el Estrecho para atacar a los aliados de Roma. Lucio Licinio Lúculo los masacró.

Como resultas de derrotas y tratados de paz, era frecuente que Roma impusiera determinadas condiciones a los vencidos, que solían materializarse en el pago de impuestos y en la obligatoriedad de aportar soldados para las legiones. En ocasiones, se empleaba incluso el sistema de rehenes —utilizado también por los cartagineses—, de manera que a los hispanos no les quedaba otra opción que luchar de parte de las potencias exteriores, a cambio de proteger las vidas de sus familiares que quedaban retenidos.

I Guerra Civil de Roma (82-72 a. C.)

Fue este un conflicto que enfrentó a dos bandos dentro de la república romana y que se desarrolló en la península ibérica y el norte de África. Por un lado, estaban los optimates, liderados por Quinto Cecilio Metelo Pío y Cneo Pompeyo Magno y, por el otro, el bando popular, dirigido por Quinto Sertorio. Sertorio, debido a la represión de Sila en Roma, se proclamó cónsul en la Citerior. No obstante, se vio obligado a huir al norte de África. Una vez allí, puso sitio a la ciudad de Tánger y logró reorganizar sus huestes para volver a cruzar el Estrecho. Entonces recibió una embajada lusitana solicitándole ayuda en contra de la política optimate. Sertorio venció a una flota enemiga que le salió al paso, a la altura de Mellaria y se dirigió al interior de la Bética, para evitar a los optimates, que contaban con un punto base en la ciudad de Carteia.

II Guerra Civil de Roma (49-45 a. C.)

Las tensiones entre ambos bandos continuaron, esta vez bajo el liderato popular de Julio César y los hijos de Pompeyo en el opuesto. César tomó represalias sobre las ciudades que habían apoyado a los optimates provocando que muchas de ellas se levantaran. Estos levantamientos fueron aprovechados por Cneo Pompeyo, reorganizando sus efectivos y tomando medidas contra las plazas contrarias, entre las que se puede encontrar el asalto a la ciudad de Auscurum, Rusadir, según Enrique Gozalbes Cravioto.

Si aceptamos que para reflotar su armada y reorganizar su ejército, Cneo tuvo su centro de actuación en Carteia y, como hemos visto, cruzó a la orilla sur, cabe pensar que en estas maniobras también contó con la presencia de soldados hispanos.

Guerras mauritanas

La dominación efectiva de Roma sobre los territorios de Occidente tardó aún algún tiempo.

Recordemos que la zona norte de la Península se vio sacudida por las guerras cántabras (29-19 a. C.) y, en el norte africano, también ocurrió lo mismo. En el año 38 a. C., el rey mauritano Bogud se enfrentó a Octavio y los tangerinos se levantaron contra él. En este episodio también se enviaron efectivos hispanos.

Breve encuadre cronológico de la ciudad de Tánger

Aparte de su leyenda fundacional vinculada al gigante Anteo y su esposa Tingis, en el s. VI a. C. es nombrada como Thigge por los navegantes jonios. Pasó a estar bajo control de Cartago desde el s. IV a. C. y acuñaba moneda con la leyenda TNG.

En el contexto de la I Guerra Civil Romana, Sertorio conquistó la ciudad en el año 81 a. C. Hacia los años 40 a. C. pasó a ser “municipium” (Cassio Dio XLVIII 45.3) y adquirió el estatus de colonia con el emperador Claudio, si bien dependió administrativamente durante algún tiempo de la Bética, hasta que en el año 40 y, si seguimos a Tácito (Annalessuppl. IX, 29), durante el reinado de Calígula, la Mauritania se dividió en la Caesariensis y en la Tingitana, siendo Tánger la capital de esta.

Centramos nuestro estudio en este tramo cronológico, ya que consideramos que, de tratarse de una estructura antigua la piedra- escalera de Sidi Amar, este sería el momento en el que se pudo construir un espacio sagrado con semejantes características, salvo que fuese la población indígena la autora del hipotético monumento. En este caso, deberíamos aceptar una dispersión extraordinaria de conceptos, ideologías, rituales, etc., bastante alejada del marco geográfico al que las evidencias arqueológicas apuntan como originario y que coincide, en buena medida, con la meseta central, especialmente con la submeseta norte; si bien, hay ejemplos de ellos en el Levante y el Sur. Como sabemos, este mundo místico y simbólico que representan los santuarios sobre rocas, con diferentes manifestaciones y estructuras, se vincula, especialmente, con el mundo indoeuropeo y no con el de filiación indígena-oriental que nos encontramos en toda la costa mediterránea y del Estrecho, incluida la norteafricana.

Paralelos

Una roca, situada en algún lugar simbólico, relacionado con la naturaleza, los bosques, las aguas, las vías de comunicación, el control del espacio, la demarcación de fronteras, etc., en la que se han llevado a cabo una serie de transformaciones con objeto de habilitarla para la celebración de actos no comunes ni relativos a la vida cotidiana, está presente en múltiples lugares, no solo en nuestra península, ya que existen paralelos en Francia, Italia, Grecia, Bulgaria, Turquía... Sin embargo, es un tema que, desde el punto de vista de la investigación, está aún poco desarrollado.

El excelente trabajo que nos ha servido de guía, la tesis doctoral de María Joao Delgado, descubre y analiza un buen número de ejemplos, tanto en España, como en Portugal, como ya hemos dicho, vinculados con los pueblos de origen indoeuropeo. Los más interesantes, en ocasiones situados en las inmediaciones de castros, son los de Ulaca (Ávila), Peña de Lácara (Mérida), Jarrero (La Rioja), Santa Cruz (Soria), Monsanto, Pias dos Mouros y Panoias (Portugal), así hasta completar unos 54, si bien no todos tienen las mismas características que el tangerino.

Fuera de ese ámbito solo encontramos los casos levantinos y, en el sur, los gaditanos: la Piedra-escalera de Ranchiles, publicada por Ana y Enrique Emberley, cercana a la ciudad de Baelo y al oppidum de Silla del Papa (Tarifa) y el Peñón del Ñoque, en Zahara de la Sierra, estudiado por Luis Iglesias, si bien, según conversación con Carlos Gozalbes, también tiene localizado un monumento similar en Atlanterra y presumiblemente otro por el entorno de Zahara de los Atunes.

Pero quizás para nosotros tenga un interés especial uno de los dos santuarios localizados en el término de El Escorial (Madrid) ya que se tiene constancia de haberse llevado a cabo diversas modificaciones a lo largo del tiempo, como repicados en el granito, que han debido desvirtuar su imagen original. Es el caso de la conocida como Silla de Felipe II o Canto Gordo. En el mismo municipio, el Canto de Castrejón, igualmente espacio sacro para las comunidades vetonas que habitaban el lugar, también ha sufrido modificaciones, esta vez, inscripciones de época moderna.

Consideramos de interés el mencionado Canto Gordo, ya que apunta hacia una intensa permanencia como lugar de la memoria. Es decir, que, de alguna manera, la población sigue sintiendo una cierta atracción por estos lugares impregnados de historia que provocan emociones. La idea de que Sidi Amar haya sufrido algún tipo de transformación no nos parece descabellada, especialmente si pensamos en una adecuación del terreno para acomodar el espacio al cementerio.

Conclusiones

Hemos visto cómo la zona del Estrecho y, lógicamente, sus gentes, jugaron un papel importante en los sucesivos conflictos en los que Cartago y la república romana se vieron envueltas. Nos parece, por tanto, plausible vincular la posible talla de esta escalera con la presencia de los efectivos militares, de los que hemos hablado largamente. Y aquí nos surge una pregunta: ¿Los soldados hispanos salvaguardaron sus costumbres con vistas al mantenimiento y la negociación de tratados y decisiones políticas y sus rituales militares allí donde se desplazaban? Si se trataba de una necesidad para ellos, vinculada a sus actividades guerreras, a las ceremonias relacionadas con el honor y la gloria de los héroes caídos, para facilitarles alcanzar el más allá, no es de extrañar que tuvieran que poner en marcha actividades como la selección de un lugar que reuniera las condiciones simbólicas que hemos descrito, la monumentalización e instalación de las infraestructuras precisas para sus celebraciones.

Por otro lado, los contactos comerciales y poblacionales fueron permanentes e intensos, así como el flujo poblacional en ambas direcciones de las Columnas de Hércules. Baste mencionar la fundación de Iulia Traducta con colonos provenientes de Tingis y de Zilil o la población norteafricana que participaba periódicamente en las tareas del procesado de la pesca en Baelo.

Se trataría, pues, de un territorio compartido y, seguramente, la población tingitana, gracias a su hibridación con fenicios y cartagineses, se sentiría mucho más identificada con los pueblos que denominamos mastienos o libio-fenices, que con los que se situarían al sur de la península tingitana.

Lo que es innegable es que este monumento nos plantea dudas respecto a su cronología y su entidad. Por un lado, las evidencias de la talla nos remiten a desechar la idea de que pudiese tratarse de un santuario ejecutado a finales de la Protohistoria; por otro, si pensamos en el esfuerzo considerable que debió emplearse para tallar la escalinata, este se corresponde, indudablemente, con una idea consciente del trabajo.

Igualmente, que se reproduzcan, de forma tan precisa, toda una serie de particularidades —por ejemplo, su orientación oeste-este, siguiendo la trayectoria del Sol— nos hace pensar en la obra de alguien con conocimientos de estas estructuras españolas y portuguesas. Algún erudito de hace varias décadas, incluso algún siglo —la escalera es conocida por testimonios orales, desde, al menos, la década de los 50 del s. XX— que tuviera la excentricidad de ordenar su ejecución, además, sobre un terreno público. O bien, una iniciativa de los poderes públicos, con la idea de hacer algún tipo de mirador o atalaya para proporcionar buenas vistas a la población, o para llevar a cabo tareas de control y vigilancia.

Todas estas posibles causas y motivaciones que aquí esbozamos, al menos, resultan verosímiles. Por el momento, a la espera de obtener datos de la administración de Tánger y poder ampliar nuestro conocimiento del lugar, tenemos que conformarnos con mantener esas dudas acerca de este interesante monumento.

Artículo publicado en el número 55 de Almoraima, Revista de Estudios Campogibraltareños (octubre de 2021).