El Senado aprueba una moción contra el alga invasora del Estrecho

La Comisión de Transición Ecológica del Senado ha aprobado este jueves una moción presentada por el Partido Popular en la que se insta al Gobierno a agilizar los trámites para la declaración del alga asiática Rugulopterix okamurae como especie invasora y su inclusión en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. También se solicita a la Unión Europea que la incluya en la lista de especie exóticas invasoras. La propuesta ha salido adelante con 24 votos a favor y cuatro abstenciones.

El senador popular José Ignacio Landaluce, ha valorado muy positivamente la aprobación de esta moción, que fue presentada por él mismo junto con la senadora Teresa Ruiz-Sillero. El objetivo es que los sectores afectados por el alga asiática opten a las ayudas económicas que reconoce su inclusión en estos catálogos.

El grupo popular, a través del defensor de la moción, José Enrique Sánchez Núñez, ha aceptado una enmienda de modificación del PSOE: "No tenemos problema en aceptar la moción socialista, ya que lo que importa es que se declare esta especie invasora como incluida en el catálogo, porque es el propio gobierno el que nos ha comentado que al no estar considerada en el catálogo de especies exóticas, no corresponden pedir ese tipo de ayudas a los ayuntamientos", indicó.

"Este alga debe ser catalogada como invasora por el perjuicio que causa y para que podamos tener la base legal para recibir ayudas tanto los ayuntamientos, debido a los costes que soportan con las recogidas, sobretodo en época estival, así como las flotas de pescadores que han agradecido el apoyo desde el primer momento a un problema que tanto perjuicio les causa”, explica el senador Popular.

“Agradezco que se haya apoyado esta moción presentada por los dos senadores de la provincia de Cádiz, así como a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, que lleva mucho tiempo batallando para que se le pueda prestar ayuda a los pescadores”, incidió Landaluce.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha solicitado en estos días al Gobierno central que se complete la declaración del alga invasora para que la Administración andaluza pueda publicar la orden de ayudas al sector pesquero afectado gravemente por este alga invasora. “Ahora habrá ayudas por parte de la Unión Europea, por parte del Estado y de la Junta de Andalucía no sólo a los ayuntamientos, sino especialmente a los que más lo necesitan, los pescadores”, finaliza Landaluce.