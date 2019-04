La Semana de la ONCE abre sus puertas a la sociedad con actos en Algeciras y La Línea

La Semana de la ONCE ha comenzado este lunes con actos previstos en Algeciras y La Línea de la Concepción hasta el domingo 7 de abril. Bajo el lema Capaz de ser capaces, la entidad se abre a la sociedad del Campo de Gibraltar para compartir la labor social que realiza la organización. En total se van a desarrollar 200 actividades en 37 ciudades andaluzas durante esta semana.

En la inauguración de esta Semana en Algeciras han participado la subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Algeciras, Eva Pajares, el consejero territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, Benito Cabrera, y la directora de la ONCE en Algeciras, Gema Valderrama. La Semana ONCE de Algeciras ha comenzado con un circuito de movilidad en el que las autoridades y representantes sociales han podido conocer y vivir en primera persona la movilidad de las personas ciegas.

Esta es la tercera edición de la Semana ONCE que organiza el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, para que los ciudadanos conozcan en primera persona qué hace para facilitar la plena integración de las personas ciegas y con discapacidad visual grave en la sociedad en todos los órdenes de la vida, desde la formación, el empleo, la accesibilidad, la tiflotecnología, a la vez que supone una aproximación a la cultura, a través sobre todo de la música y el teatro, y del deporte, como instrumentos también de integración.

Para la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, esta Semana se concibe como el reforzamiento de un vínculo entre la sociedad y la ONCE en una doble dirección. “De puertas adentro nos sirve para situar al afiliado en el centro de toda la atención de la ONCE para que se sienta protagonista y orgulloso de lo que hacemos y de cómo lo hacemos –afirmó Isabel Viruet-. Y de puertas afuera supone una oportunidad de abrir las puertas de nuestra Casa a todos los gaditanos para que también se sientan corresponsables de esa labor social, que constituye el pilar de un modelo social que es único en el mundo”.

Programación

Algeciras

Martes 2

Conducción a ciegas. Bajo el lema ‘Yo también soy capaz’, afiliados a la ONCE conducirán un vehículo de autoescuela y después probarán los profesionales de los medios de comunicación con los ojos tapados | Pistas de prácticas en el Parque Feria. Junto a la Plaza de Toros| 17.00 h.

Miércoles 3

Cata a ciegas. Degustación a ciegas con maridaje, dirigida a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la comarca | El Decantador Enotienda. C/ Saenz de Laguna, 19 | 14.00 h.

Jueves 4

Teatro. El grupo de teatro El Malecón, integrado por personas ciegas o con discapacidad visual grave de la ONCE de Málaga, interpretará su obra ‘Animal Mundi’, dirigida por Mel Roche | Auditorio Guillermo Pérez Villalta. Calle Catalanes, número 2 | 19.30 h.

Viernes 5

Clausura. La ONCE de Algeciras ofrece un pequeño ágape a sus trabajadores y a todos los colaboradores de la Semana de la ONCE | ONCE de Algeciras. Calle Baluarte, s/n | 14.00 h.

Domingo 7

Visita al buque LHD ‘Juan Carlos I’. Afiliados a la ONCE visitarán el buque LHD ‘Juan Carlos I’ | Muelle de la Ciudad de Algeciras. Muelle número 5 | 12.00 h.

La Línea

Martes 2

Cata a ciegas. La ONCE organiza una cata a ciegas de vino y tapas para autoridades y miembros de asociaciones en la Escuela de Hostelería de San Roque | Escuela de Hostelería San Roque. Cruce El Toril, s/n | 13.00 h.

Miércoles 3

Exhibición de vela adaptada. Actividad que demostrará el desarrollo de esta disciplina deportiva entre las personas ciegas | Puerto Deportivo de Soto Grande Real Club Marítimo Barbésula | 10.00 h.

Viernes 5

Petanca adaptada. Una pareja de afiliados y otra de autoridades con los ojos vendados demostrarán cómo las personas ciegas o con discapacidad visual grave realizarán una exhibición de juego a la petanca | Club de Petanca Santa Bárbara. Avda. Príncipe de Asturias | De 17.00 a 19.00 h.

Circuito de autonomía. Los afiliados demuestran cómo son capaces de deambular por el Paseo de Levante, a pesar de las barreras arquitectónicas | Paseo de Levante | De 18.00 a 19.00 h.