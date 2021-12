¡Salga 'my friend' de las tinieblas!

Como ya puse de manifiesto en mi Campo chico del pasado día 21, las sensiblerías tan recurridas por la tropa de aficionados, amantes y mercenarios de la causa yanita, cuando se trata de referirse al cierre de la verja (1969-1982), son válidas para reprochárselas, corregidas y amentadas, al Reino Unido (RU).

Las autoridades de la colonia conmemoran en un monumento, al que ya me referí, aquel flagrante abuso de poder que cometió el RU con el pueblo gibraltareño. El grupo escultórico de Waterport Place recuerda el doloroso trance vivido por la población, cuando el RU decidió evacuarla para convertir la Roca en un inmenso fortín militar.

La Segunda Guerra Mundial (SGM, 1939-1945), como sucediera en la primera, puso de manifiesto la verdadera naturaleza militar de la colonia. En el último y más importante de los actos bélicos desarrollados por España, a lo largo del siglo XVIII, para recuperar el dominio del territorio usurpado, los británicos construyeron una red de túneles que fue decisiva para su defensa frente al que llamaron el Gran Asedio, entre julio de 1779 y febrero de 1783.

Cuando en 1939 el RU decide implicarse en la SGM, la idea de hacer de la Roca un habitáculo por el que moverse y en el que protegerse frente a los ataques del eje Berlín-Roma, retoma todo su valor y se vuelve a actuar sobre los túneles. Alrededor de 50 Km. de vericuetos y pistas, y estancias de todos los tamaños, constituyen una estructura que recuerda una inmensa guarida de topos, en las entrañas de la Roca.

La población estorbaba cuando en 1939, el RU decide enfrentarse a la maquinaria de guerra alemana. El detonante de la SGM, como es bien sabido, fue la invasión de Polonia por el ejército alemán. La acción se inició el día 1 de septiembre de 1939 y dos días después, el RU entraba en el conflicto declarándole la guerra a Alemania. Quizás no sea tan conocido, sin embargo, que ni siquiera hacía un año (30 septiembre 1938) que el premier británico Neville Chamberlain había firmado en Múnich un tratado de paz con la Alemania nazi: “Nosotros –decía–, el Führer alemán y el Canciller y Primer Ministro de Gran Bretaña, nos hemos vuelto a reunir hoy y hemos acordado reconocer que nuestra disputa es de capital importancia para las dos naciones y para Europa. Respetamos el acuerdo firmado la noche pasada y el Acuerdo Naval Anglo-Alemán como un símbolo del deseo de nuestros dos pueblos, de nunca más enfrentarnos en una guerra”. Chamberlain mostraría triunfante el documento, a su llegada a Londres.

El caso es que aquel encuentro, que algunos autores consideran una humillación para el RU, no pasó de ser un gesto inútil, y Gran Bretaña se vio envuelta en un terrible conflicto. Idealizado, eso sí, por quienes lo ajustan a una defensa de los valores democráticos sin tener en cuenta que sobre todo se trataba de una reacción de autodefensa.

El día 17 de mayo de 1940 el Gibraltar Chronicle publicó la nota (Notice No. 78), fechada el día anterior, en la que el gobernador comunica la recepción de instrucciones para proceder a la evacuación de la población. Gibraltar se convertiría en una fortaleza militar. No era una medida de protección sino una maniobra para hacer sitio a los contingentes militares que iban a ser instalados en la colonia.

La amenaza que suponía, sobre todo, la participación de Italia en la guerra al lado de Alemania, fue el factor desencadenante del proceso. Gibraltar era lo que es, un enclave de extraordinaria importancia para la vigilancia del Estrecho y el control del Mediterráneo, en donde la población civil forma parte de la estrategia militar de ocupación del territorio. Los ciudadanos, miembros de aquellas familias separadas a la fuerza por la potencia colonial, en cuyos pasaportes se destacaba la expresión “Colony of Gibraltar”, serían sacados de sus casas y embarcados con destino al protectorado francés en Marruecos. En la colonia quedaban los hombres cuyas aptitudes físicas podían ser útiles al servicio de la causa militar.

Conviene que cuando alguien mienta, no nos sumerja también a los demás en las tinieblas en que están ellos

El destino, empero, no estaba por dejar las cosas así. La pronta capitulación de Francia, el día 25 de junio de 1940, provocó un cambio radical en el territorio marroquí, que dejaba de ser aliado para quedar bajo el control de Alemania. La Francia ocupada ya era una potencia si no abiertamente hostil, sí colaboracionista de la máquina de guerra alemana. Los yanitos tenían que irse, había que reevacuarlos rápidamente. No es difícil imaginar las tensiones entre Marruecos, Francia y el Reino Unido ni la dinámica generada, que tan magistralmente retrató Michael Curtiz en la inolvidable película Casablanca, rodada en 1942. Curtiz era un judío húngaro que había sido soldado en la Primera Guerra Mundial vistiendo el uniforme del imperio Austro-Húngaro.

Las familias gibraltareñas arrancadas de su hogares, separadas de su entorno y de sus seres queridos, debían coger nuevamente los bártulos y obedecer, rechistando o no, a la batuta militar del RU. Unos fueron embarcados hacia la metrópoli y otros a Jamaica y Madeira en una diáspora precipitada. Todos pasaron lo suyo; en unos casos soportaron directamente los efectos de la guerra y en otros las limitaciones habidas en las regiones coloniales en las que se vieron obligados a vivir. Ya para entonces, se habían añadido algo más de mil paisanos. La vuelta a casa se iniciaría muy lentamente en 1944; cuando la victoria se inclinaba del lado aliado, tras el desembarco de Normandía el día 6 de junio. La repatriación duraría hasta 1951, bastante después del final de la guerra que tuvo lugar en la primavera de 1945. Alemania firmaría la rendición incondicional el 9 de mayo de ese año. Una placa bajo el monumento de Waterport Place, en Gibraltar, cerca de las instalaciones portuarias en las que atraca el barco de Tánger, dice lo siguiente: “The evacuation of the gibraltarians, 1940-1951”.

En esos años madura la figura de un yanito “de libro”. Joshua Abraham Hassan es, con las debidas reservas estéticas, el David de Miguel Ángel, el gran proveedor: el ángel vivificador de los yanitos. Judío sefardí, nació, parece ser que ya en Gibraltar, en 1915, en el seno de una familia procedente de Marruecos, con parientes en Menorca. Hassan es el diseñador del nacionalismo gibraltareño, es él quien debiera ser citado cuando se alude al famoso cierre de la verja, si queremos personalizar en alguien ese hecho tan explotado por la propaganda generada en los bajos de Convent Place. El general Franco se vio obligado, con todas las de la ley, a ordenar el cierre de la puerta de acceso al dominio español, pero la verja era un invento británico “para evitar el contrabando”. Como lo es el aeródromo, usurpación añadida a la depredación histórica que continúa con la invasión del litoral marítimo. Hassan sería con el tiempo Sir Joshua (Salvador en la intimidad), GBE (Caballero Gran Cruz de la Orden del Imperio Británico), KCMG (Caballero de la Orden de San Miguel y San Jorge), LVO (Caballero de la Real Orden Victoriana), QC (Consejero de la Reina) y JP (Juez de Paz) entre otras importantes distinciones, nominaciones y honores.

La verdad es que, entre nosotros, Hassan es, más que toda esa parafernalia, la personalidad de referencia cuando se trata de desvelar el proceso ideado por él y su círculo, que habría de convertir a Gibraltar en una suerte de Estado Libre asociado al RU. En esos años de vaciado de la población civil, Hassan se las arregló para quedarse alistándose como fusilero en una pintoresca formación militar llamada Gibraltar Defense Force. En unión de unos pocos amigos, creó la Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles, una especie de partido político desde el que proyectarse a un futuro autogobierno. Cuando, el día 11 de agosto de 1964, se crea –burlando no ya las leyes sino haciéndolo también con todo el que se puso por delante– el llamado Gobierno de Gibraltar, Hassan es nombrado Ministro Principal. Retoma entonces las viejas aspiraciones e inicia un proceso ante el RU y ante el comité de descolonización de las Naciones Unidas que, ignorando por completo las leyes internacionales y sobre todo el Tratado de Utrecht, se orientaba a conseguir que Gibraltar se erigiera en una especie de nuevo Estado. Como consecuencia de todo ello y de bastante más, el Gobierno Español no tuvo otra alternativa que cerrar las comunicaciones con el Peñón. Conviene, creo yo, que nos quedemos con la música y la letra de todos estos acontecimientos, más que nada para que cuando alguien mienta conscientemente o por ignorancia, no nos sumerja también a los demás en las tinieblas en que están ellos.