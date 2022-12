Ruiz Boix pide "mayor valentía" para cerrar un acuerdo en la negociación sobre Gibraltar

El secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido "mayor valentía a todos los que están en la mesa de negociaciones" para el futuro de la relación de Gibraltar con la Unión Europea -la Comisión Europea y Reino Unido- para que "cierren el acuerdo que estamos deseando los casi 300.000 habitantes de la zona, 270.000 del Campo de Gibraltar y los más de 30.000 llanitos".

"Confío en que haya la valentía demostrada en el acuerdo de Nochevieja de 2020 (entre Reino Unido y España) que alumbró una realidad que para mucho es una utopía, y es que algún día no hubiese Verja entre La Línea y Gibraltar", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press el dirigente socialista, que ha añadido que espera y desea "que se materialice ese principio de acuerdo y que permita tener una realidad de una mayor relación social, económica y de vecindad".

Ruiz Boix ha incidido en pedir que se cierre un acuerdo que permita una mayor fluidez, compartir un futuro de jubilación con el community care todos los trabajadores que trabajan en Gibraltar y que se tenga una realidad fiscal y medioambiental parecida.

"Si estamos compartiendo el mismo territorio, tenemos que compartir una zona de prosperidad compartida, que es el reto que tuvo Pedro Sánchez en diciembre de 2020, y pediría a todos los que están en esa mesa que actúen con valentía y cierren el acuerdo que estamos deseando los casi 300.000 habitantes", ha concluido.

El pasado 14 de diciembre, los ministros de Asuntos Exteriores de España y Reino Unido, José Manuel Albares y James Cleverly, anunciaron que las conversaciones se intensificarían con el fin de que se pueda cerrar un acuerdo "lo antes posible".

En las conversaciones que los equipos de la Comisión Europea y Reino Unido comenzaron hace más de 400 días está en juego el posible uso conjunto del aeropuerto del Peñón y la equiparación de los pensiones de los españoles que han cotizado en Gibraltar con las de los residentes en la Roca.

Para el fin de las negociaciones no hay fecha, insistieron entonces los dos ministros, que admitieron que la propuesta presentada por España a través de la Comisión Europea no satisface del todo a los británicos. "Obviamente hay que perfilarla. Si fuese aceptable ya la habríamos aceptado", manifestó hace dos semanas Cleverly, mientras que Albares insistió en que las dos partes "no puede estar eternamente negociando".

"Vamos a dar a nuestros equipos el mandato de que hay que avanzar más rápido", ratificó entonces el ministro español, quien negó que la negociación haya estado en algún momento bloqueada. "Es evidente que hay avances, cada vez que nos hemos visto los ha habido. Ahora estamos más cerca de un acuerdo que al inicio de la reunión. Si no no estaríamos aquí los dos juntos", apostilló.